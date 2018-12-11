KoçSistem’den Türkiye’nin ilk ve tek paylaşımlı SD-WAN hizmeti

“Geleceği Keşfet” söylemi ile müşterilerine sunduğu özgün teknoloji çözümlerine bir yenisini daha ekleyen KoçSistem; şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandırmaya devam ediyor. Yeni nesil network teknolojisi olarak nitelendirilen SD-WAN hizmetini Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek mevcut network yapılarından farklı olarak donanım değil yazılım tabanlı modelleyen KoçSistem, bu hizmeti, kendi veri merkezleri üzerinden paylaşımlı olarak sunuyor.

KoçSistem özel bulutu üzerinden paylaşıma açık yazılım tabanlı SD-WAN hizmetinin sektörde ilk ve tek olduğunu dile getiren KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca; “Bu uygulama ile müşterilerimizin karmaşık bilgi teknolojileri süreçlerini basitleştirecek ve teknolojik alt yapı maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlayacağız. KoçSistem olarak kullanıcıların tek cihazla çoklu işlem yapmasına olanak tanıyarak doğru bir servis sağlayıcı ile çalışmanın tüm avantajlarını müşterilerimize sunacağız. Aynı zamanda, performans sorunlarını da çözmeyi amaçlıyoruz. Otomasyonel yapısıyla insan hatasını en aza indiren çözümümüz ile şirketlerin karmaşık süreçlerini en verimli şekilde yönetebilmelerini sağlarken; networkleri üzerinde daha önce hiç olmadıkları kadar kontrol sahibi olmalarını mümkün hale getireceğiz” dedi.

Dijital dönüşüm için network dönüşümü şart

KoçSistem’in SD-WAN çözümü yazılım tabanlı, otomatik, programlanabilir, proaktif ve iş odaklı oluşu ile eski network yapılarından farklılaşarak öne çıkıyor. SD- WAN çözümü ile yönetim ve performans sorunları geride kalırken birçok farklı özelliğiyle de firmalara yepyeni bir iletişim deneyimi sunuyor.

SD-WAN çözümü ile neler yapılabilir?

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Türkiye’nin 81 ilinde konum bağımsız olarak verilecek hizmet sayesinde networkler 7/24 izlenecek ve SD-WAN yapılarındaki olası sorunlara anında destek hizmeti sağlanacak. SD-WAN çözümü; güvenlik, yüksek kullanılabilirlik, hızlı şube açılışı, taşıma, gelişmiş izleme, raporlama, daha az maliyet ile daha yüksek bant genişliği gibi faydaları da beraberinde getirecek.•Tak çalıştır kurulum ile dakikalar içerisinde yeni şube açılışları.•Birden fazla hat birleştirme ile yüksek bant genişliği.•Gelişmiş trafik mühendisliği sayesinde hat dengeleme ve kesintisiz iletişim.•Tek cihaz üzerinden kolay yönetim ve servis değişiklikleri imkânı.•Uygulama seviyesine kadar uçtan uca detaylı görüntüleme ve raporlama.