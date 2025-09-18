ÖTV zammı etkisi: Ağustos ayında elektrikli otomobillerin payı azaldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 16 milyon 944 bin 312 adete ulaştı. Trafiğe kayıtlı yaklaşık 17 milyon otomobilin %33,1'i dizel, %30,7'si LPG, %30,7'si benzin, %3,4'ü hibrit ve %1,8'i elektrikli otomobillerden oluşuyor. Bu da yollarda halen daha karbon emisyonu yayan ve çevreyi kirleten araçların büyük bir pay kapladığını, çevreci elektrikli otomobillerin ise çok küçük bir azınlık olduğunu gösteriyor.

Trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt türüne göre payı:

%33,1 Dizel

%30,7 LPG

%30,7 Benzin

%3,4 Hibrit

%1,8 Elektrikli

Ağustos'ta elektrikli satışlarında 5 bin adetlik düşüş!

Türkiye’de elektrikli otomobil satışları hızlı yükseliş sergiliyor. 2025’in ilk 8 ayında trafiğe kaydı yapılan araçların %17,6’sını elektrikli otomobiller oluşturdu. Fakat bu yükseliş Ağustos ayında zayıfladı.

24 Temmuz 2025 tarihinde elektrikli otomobillere ÖTV zammı gelmişti. Bu zamla birlikte elektrikli satışları bir miktar duraksadı. Temmuz 2025'te trafiğe kaydı yapılan sıfır otomobillerin %22,2’sini elektrikli otomobiller oluştururken, Ağustos 2025'te yaklaşık 5 bin adet azalarak bu oran %19,8’e geriledi. Eylül ayında bu oranın daha da düşmesi bekleniyor.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türüne göre payı Yakıt Temmuz Adet Temmuz Pay Ağustos Adet Ağustos Pay Elektrik 23.623 %22,2 18.776 %19,8 Hibrit 27.391 %25,7 23.886 %25,1 Benzin 44.857 %42,2 42.258 %44,5 Dizel 9.186 %8,6 8.908 %9,4 LPG 1.350 %1,3 1.161 %1,2

