    RTÜK dijital platformlara ceza yağdırdı: Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ ve MUBI

    RTÜK, 2025 Aile Yılı kapsamında dijital platfomlardaki "milli ve manevi değerlere" aykırı olduğu belirlenen içeriklere ceza kesti. Yayından çıkarma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanacak.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5 farklı dijital platforma ceza yağdırdı. 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen denetimler sonucunda, dijital platformlardaki bazı içeriklerin "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı" olduğu tespit edilerek bu içeriklere üst sınırdan ceza kesildi.

    RTÜK Üyesi Tuncay Keser Tuncay Keser, TV’lerde gündüz kuşağı programlarında aile kurumunu zedeleyen canlı yayınlar olmasına rağmen RTÜK’ün, yetişkinlerin bedel ödeyerek eriştiği şifreli ve isteğe bağlı platformlardaki akıllı işaretli kurgusal yapımlara ceza kesmesini eleştirdi. Keser, “Toplumsal değerleri ve aile kurumunu doğrudan etkileyen sansasyonel içeriklerin işlendiği canlı yayınların, şifreli film içeriklerine kıyasla çok daha belirleyici ve somut bir etki doğurabileceği  açıktır.” dedi.

    RTÜK’ün ceza kestiği içerikler ve ceza nedenleri şöyle:

    • Kobalt Mavisi (Netflix)
      "Kobalt Mavisi" filminde yer alan ve "eş cinselliği özendiren sahnelerin de toplumun milli ve manevi değerleriyle, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği" gerekçesiyle, platformlara yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.
    • Looking: The Movie (HBO Max)
      "Looking: The Movie" filminin "eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanılmasının müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle, platformlara yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.
    • All Of Us Strangers (Disney+)
      "All of Us Strangers" filminde, "eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılarak olumlandığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunduğu" gerekçesiyle, platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.
    • Those About to Die (Prime Video)
      "Those About To Die" dizisinde yer alan "kanlı infaz, şiddet ve eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulmasının genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesinin ihlali" olarak değerlendirilerek, platforma yüzde 3 para ve katalogdan çıkarma cezası verildi.
    • Benedetta (MUBI)
      "Benedetta" adlı yapımın da "pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı" tespit edilerek, "müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle, platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.
