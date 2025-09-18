Konya'da 20 milyonluk yatırımla elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulacak

21 milyon 331 bin 939 TL tutarındaki 10 yıllık sözleşme kapsamında KONBELTAŞ, şehrin yoğun bölgelerine kiralık elektrikli bisikletler koyacak. Telefona indirilen mobil uygulama ile bu bisikletler kiralanacak. Ücretlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Tripy, kendi markasıyla hizmet verdiği bisikletlerinde dakikalık olarak ücretlendirme yapıyor.
Konya, 2026 yılı için Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almıştı. Bu anlaşmanın Konya'nın bu vizyonuna katkı sağlayacağı ifade ediliyor. KAP'a yapılan açıklamada Konya'nın çevreci ulaşım vizyonunu destekleyen stratejik bir adım niteliği taşıdığı belirtildi.
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.