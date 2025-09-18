Giriş
    Konya'da 20 milyonluk yatırımla elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulacak

    Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde çevreci ulaşımı desteklemek için elektirkli bisiklet kiralama sistemi kuruyor. Tripy ile 21 milyon TL'lik anlaşma imzalandı.

    Konya'da elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulacak Tam Boyutta Gör
    MİA Teknoloji bünyesinde faaliyet gösteren elektrikli bisiklet paylaşım platformu Tripy ile Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraki KONBELTAŞ arasında elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulumu için anlaşma yapıldı.

    21 milyon 331 bin 939 TL tutarındaki 10 yıllık sözleşme kapsamında KONBELTAŞ, şehrin yoğun bölgelerine kiralık elektrikli bisikletler koyacak. Telefona indirilen mobil uygulama ile bu bisikletler kiralanacak. Ücretlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Tripy, kendi markasıyla hizmet verdiği bisikletlerinde dakikalık olarak ücretlendirme yapıyor.

    Konya, 2026 yılı için Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almıştı. Bu anlaşmanın Konya’nın bu vizyonuna katkı sağlayacağı ifade ediliyor. KAP’a yapılan açıklamada Konya’nın çevreci ulaşım vizyonunu destekleyen stratejik bir adım niteliği taşıdığı belirtildi.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 20 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

