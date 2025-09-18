Konya'da 20 milyonluk yatırımla elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör MİA Teknoloji bünyesinde faaliyet gösteren elektrikli bisiklet paylaşım platformu Tripy ile Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraki KONBELTAŞ arasında elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulumu için anlaşma yapıldı.

21 milyon 331 bin 939 TL tutarındaki 10 yıllık sözleşme kapsamında KONBELTAŞ, şehrin yoğun bölgelerine kiralık elektrikli bisikletler koyacak. Telefona indirilen mobil uygulama ile bu bisikletler kiralanacak. Ücretlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Tripy, kendi markasıyla hizmet verdiği bisikletlerinde dakikalık olarak ücretlendirme yapıyor.

Konya, 2026 yılı için Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almıştı. Bu anlaşmanın Konya’nın bu vizyonuna katkı sağlayacağı ifade ediliyor. KAP’a yapılan açıklamada Konya’nın çevreci ulaşım vizyonunu destekleyen stratejik bir adım niteliği taşıdığı belirtildi.

