Kodak harici lens aparatı serisini genişletiyor





Sony'nin QX serisinin arkasından Pixpro markasıyla kendi harici lens aparatını geliştirmeye başlayan Kodak, bugün seriye yeni bir model daha ekledi.





Pixpro SL25 adındaki aparat 16MP çözünürlüğünde 1/2.3" arka aydınlatmalı CMOS yığın sensör barındırırken, 880mAh gücündeki bataryası tek şarjda 210 çekime kadar idare ediyor. Sabit 24mm-600mmf/3.7-6.2 lens bulunan ürün 25x optik zoom imkanı sunuyor.





Ürün Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanırken NFC ile eşleşme yapıyor. Çekilen resimler microSD kartta depolanıyor. Eğer kart yoksa birkaç resimlik ön bellekte tutuluyor ve akıllı telefona aktarılması gerekiyor.





Ürün 180gr ağırlığında iken 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor. En düşük iOS 6 ve Android 2.3 sürümlerinde çalışan ürün için PixPro uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ürün 300$ fiyat etiketiyle yakın zamanda satışa sunulacak.

http://www.tomsguide.com/us/kodak-pixpro-sl25-hands-on,news-19497.html