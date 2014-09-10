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Kodak harici lens aparatı serisini genişletiyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kodak harici lens aparatı serisini genişletiyor

Sony'nin QX serisinin arkasından Pixpro markasıyla kendi harici lens aparatını geliştirmeye başlayan Kodak, bugün seriye yeni bir model daha ekledi. 

Pixpro SL25 adındaki aparat 16MP çözünürlüğünde 1/2.3" arka aydınlatmalı CMOS yığın sensör barındırırken, 880mAh gücündeki bataryası tek şarjda 210 çekime kadar idare ediyor. Sabit 24mm-600mmf/3.7-6.2 lens bulunan ürün 25x optik zoom imkanı sunuyor. 

Ürün Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanırken NFC ile eşleşme yapıyor. Çekilen resimler microSD kartta depolanıyor. Eğer kart yoksa birkaç resimlik ön bellekte tutuluyor ve akıllı telefona aktarılması gerekiyor. 

Ürün 180gr ağırlığında iken 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor. En düşük iOS 6 ve Android 2.3 sürümlerinde çalışan ürün için PixPro uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ürün 300$ fiyat etiketiyle yakın zamanda satışa sunulacak.  

http://www.tomsguide.com/us/kodak-pixpro-sl25-hands-on,news-19497.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl
Nasıl ya?
Kodak batmıştı. Hatta tüm patentlerini de satıyordu geçen sene.
Ne oldu da üretime başladı ki ?
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sinyorahıskalı 4 yıl
Sony nin DSC -QX10 modelini kullanmıştım. Bu tür cihazların biraz daha gelistirilmeye ihtiyacı var bence. Mesela dahili bellek ve flaş, daha iyi batarya gibi özelliklerin boyut artmadan eklenmesi lazım. Sony deki batarya 600 mah idi. Bunun biraz daha iyi.
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UNF0RGIVEN 4 yıl
valla artık telefonlarda gayet güzel çekim yapıyor, şu saçma şeyi alana kadar profesyonel makine alsınlar
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Xloud 4 yıl
Resimde yapabiliyor demek baya iyiyiş
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mamuku 4 yıl
bunlarla uğraşana kadar galaxi k zoom alın algılayıcı büyük cihaz ucuz olsun diyorsanız 1 onda 7 inclik büyük algılayıcısısı 750 tl fiyatıyla F 1.4 diyarramlı samsung ex2f fotograf makinesini alabilirsiniz
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kakarikikiri 4 yıl
iyi bir cihaza benziyor ama hala çok büyükler, 35mm veya 50mm f1.8 lik pancake bir lens yapsalar güzel olabilir.
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