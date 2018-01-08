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Kohler Konnect ile küveti oturma odanızdan doldurabilirsiniz

Artık oturma odanızda televizyon izlerken uzaktan banyonuza komut verecek ve duşu hazırlamasını isteyebileceksiniz. Kohler Konnect banyoyu sizinle iletişime geçiriyor.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı ev cihazları hayatımıza çok daha fazla girmeye başladı. Öyle ki artık banyoda bile uzaktan komut vererek pek çok işlemi gelmeden önce başlatabiliyorsunuz. Kohler Konnect de bunu amaçlıyor.

Bağlantılı banyo

Firmanın akıllı banyo aksesuarları için başlattığı Kohler Konnect markası, rahatına düşkün kullanıcılar için uzaktan kontrol edilebilen eşyaları bir araya getiriyor. Örneğin uzaktan duşu açarak suyun ısınmasını sağlıyor. Veya makyaj sandalyesini önceden ısıtıyor. Bu komutlar Android veya iOS uygulamasından verilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Toshiba Symbio hem akıllı hoparlör hem güvenlik kamerası "

Diğer taraftan eşyaların içerisine bağımsız özellikler de eklenebiliyor. Örneğin tuvalet aynasından ışıklandırma kontrol edilebiliyor. Bu cihazlar Amazon Alexa, Google Assistant veya Apple HomeKit ile uyumlu çalışıyor. Tüm eşyalar otomatik çalışacak şekilde de ayarlanabiliyor.

Kohler sadece tüketime yönelik projeler hazırlamamış. Aynı zamanda kullanıcıları tasarrufta bulunmaya da itiyor. Örneğin suyun kullanım durumunu sürekli takip ederek kullanıcısına bilgilendirme yapabiliyor.

Kohler Konnect markasının ilk ürünü Mart ayında piyasaya çıkacak olan Alexa destekli sesli lavabo aynası. Sonrasında ise diğer ürünler yavaş yavaş satışa sunulacak. 

 

https://www.engadget.com/2018/01/05/kohler-konnect-voice-control-fictures/ Yorum Yaz
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TheLastNinja 1 yıl
Olası saçma diyaloglar:
- Aşkım küvetimin ip numarasını yolluyorum, akşam 19'da benim için sen doldurur musun? Çok romantik olurdu.
- Söyle benden önce küvetini uzaktan dolduran oldu mu?
- Bir sefer bile küvetimi doldurmadın be
- Evladım oturma odasında film izliyorum sen git banyo hazır
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 1 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
Olası saçma diyaloglar:
- Aşkım küvetimin ip numarasını yolluyorum, akşam 19'da benim için sen doldurur musun? Çok romantik olurdu.
- Söyle benden önce küvetini uzaktan dolduran oldu mu?
- Bir sefer bile küvetimi doldurmadın be
- Evladım oturma odasında film izliyorum sen git banyo hazır

Senin küvetin de amma genişmiş, dolduramadım ı da ekle.


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hidrojennn 1 yıl
biri siz banyodayken sistemi hackleyip soguk suyu kapatıp sıcağı sonuna kadar açarsa kötü.
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sniper23 1 yıl hidrojennn
hidrojennn

biri siz banyodayken sistemi hackleyip soguk suyu kapatıp sıcağı sonuna kadar açarsa kötü.




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yimmasabi 1 yıl
buzlu badem ikrami da var mi?
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kadirirdem 1 yıl yimmasabi
:D :D çay servisi varmış.
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ONY86 1 yıl
full hd yayın çıktğı zamanlarda full hd çamaşır makinası üretip satıyordu yabancı markanın birisi.şuanki "kontrol edilebilir cihaz" furyası da buna benziyor.işin kakasını çıkarana kadar gidecek sonra da bitecek.şirketler için kontrol edilebilir cihaz yapmak bi olay değil ama insanlar için şuan bi moda.
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津波 1 yıl ONY86
ONY86
full hd yayın çıktğı zamanlarda full hd çamaşır makinası üretip satıyordu yabancı markanın birisi.şuanki "kontrol edilebilir cihaz" furyası da buna benziyor.işin kakasını çıkarana kadar gidecek sonra da bitecek.şirketler için kontrol edilebilir cihaz yapmak bi olay değil ama insanlar için şuan bi moda.

Bu furyanın biteceğini hiç sanmıyorum. Hatta bence çok işlevsel ve kolaylık sağlıyor.
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