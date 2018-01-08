Kohler Konnect ile küveti oturma odanızdan doldurabilirsiniz

Son dönemde akıllı ev cihazları hayatımıza çok daha fazla girmeye başladı. Öyle ki artık banyoda bile uzaktan komut vererek pek çok işlemi gelmeden önce başlatabiliyorsunuz. Kohler Konnect de bunu amaçlıyor.

Bağlantılı banyo

Firmanın akıllı banyo aksesuarları için başlattığı Kohler Konnect markası, rahatına düşkün kullanıcılar için uzaktan kontrol edilebilen eşyaları bir araya getiriyor. Örneğin uzaktan duşu açarak suyun ısınmasını sağlıyor. Veya makyaj sandalyesini önceden ısıtıyor. Bu komutlar Android veya iOS uygulamasından verilebiliyor.

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Diğer taraftan eşyaların içerisine bağımsız özellikler de eklenebiliyor. Örneğin tuvalet aynasından ışıklandırma kontrol edilebiliyor. Bu cihazlar Amazon Alexa, Google Assistant veya Apple HomeKit ile uyumlu çalışıyor. Tüm eşyalar otomatik çalışacak şekilde de ayarlanabiliyor.

Kohler sadece tüketime yönelik projeler hazırlamamış. Aynı zamanda kullanıcıları tasarrufta bulunmaya da itiyor. Örneğin suyun kullanım durumunu sürekli takip ederek kullanıcısına bilgilendirme yapabiliyor.

Kohler Konnect markasının ilk ürünü Mart ayında piyasaya çıkacak olan Alexa destekli sesli lavabo aynası. Sonrasında ise diğer ürünler yavaş yavaş satışa sunulacak.