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Toshiba Symbio hem akıllı hoparlör hem güvenlik kamerası

Toshiba’nın CES 2018 fuarına getirdiği Symbio adındaki akıllı hoparlör aynı zamanda bir güvenlik kamerası. Toshiba Symbio'nun özellikleri oldukça dikkat çekici.
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon Alexa ve Google Assistant dijital asistanlarının üçüncü taraf üreticilere açılması ile birlikte pazarda adeta bir akıllı hoparlör bereketi yaşanmaya başladı. Hemen her üretici bir ürün ile karşımıza çıkıyor. Toshiba ise bir kombinasyon yapmış.

Toshiba Symbio özellikleri

Toshiba Symbio isimli akıllı hoparlör CES 2018 fuarında boy gösterecek ve aynı zamanda bir güvenlik kamerası olarak çalışması ile dikkat çekiyor. Akıllı hoparlörün temelinde ise Amazon Alexa dijital asistanı yer alıyor.

Cihaz üzerinde Full HD çözünürlüğe sahip bir güvenlik kamerası var. Kullanıcılar uygulama üzerinden evlerini takip edebileceği gibi isterse bir canlı yayın aracına da dönüştürebiliyor. YouTuber içeriklerinin popüler olduğu bir dönemde Symbio iyi bir alternatif olabilir.

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Hoparlör tarafında ise Alexa’dan alışık olduğumuz sesli komutlar ile sorular sorma, hava durumunu öğrenme, haberleri inceleme, randevu ayarlama, internet üzerinden arama yapma gibi pek çok fonksiyon mevcut.

Ürünü farklı hale getiren ise akıllı kontrol merkezi ile üst seviye bir entegrasyon sağlaması. Sesli komut ile akıllı ev aletlerini kontrol edebilmenin yanı sıra örneğin duman sensörü uyarı verdiği zaman bunu duyarak kullanıcısına bildirim gönderiyor. Ayrıca mikrofon ile karşılıklı görüşme de yapılabiliyor. Fiyatı fuarda belli olacak. 

 

https://www.engadget.com/2018/01/05/toshiba-symbio-alexa-smart-speaker-security-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
bu japonlar artık çığır açtı helal olsun valla
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arel.gr 1 yıl
SIM kartsiz güvenlik kamerası.
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tahir40 1 yıl
Bi Japonlar kalmıştı evimizi uzaktan bağlanıp izleyip dinlemeyen...
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