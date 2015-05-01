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Kontrolden çıkan Rus uzay gemisi dünyaya düşecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Kontrolden çıkan Rus uzay gemisi dünyaya düşecek
 
Uluslararası Uzay İstasyonu , Progress 47 
Geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda sizlerle Rus uzay gemisi Progress 59'un kontrolden çıktığını paylaşmıştık. Uluslararası Uzay İstasyonu için yakıt ve yiyecek taşıyan ikmal gemisi için birleşme tarihi 30 Nisan olarak planlanıyordu. Ancak geminin kontrolden çıkması ile bu tarih süresiz ertelenmişti.

NASA tarafından yayınlanan görüntülerde uzay gemisinin spin atarak hedeften uzaklaştığı görülüyordu. Yeni yapılan açıklama ise ikmal gemisinin yerçekimi etkisine girdiği ve dünyaya yöneldiği belirtiliyor. 5-7 Mayıs tarihleri arasında atmosfere girmesi beklenen aracın atmosfere girmesiyle yanarak parçalanacağı belirtiliyor.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre uzay gemisinin kontrolden çıkma sebebi sistem aksaklığına rağmen çalıştırılmaya devam edilmesi. Geçtiğimiz gün yayınlanan videosuna aşağıdan ulaşabileceğiniz gemi yaklaşık 2.7 ton yiyecek ve yakıt taşıyordu.

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Rachsuchtig 4 yıl en beğenilen
5-7 Nisan tarihleri arasında atmosfere girmesi beklenen aracın atmosfere girmesiyle yanarak parçalanacağı belirtiliyor.

Bugün 1 Mayıs haber 21 dakika önce girilmiş ilginç
5-7 Nisan tarihleri arasında atmosfere girmesi beklenen aracın atmosfere girmesiyle yanarak parçalanacağı belirtiliyor.Bugün 1 Mayıs haber 21 daki...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Astronot1997 4 yıl
"Dünyanın yerçekimi etkisine girdiği" helal olsun DH
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Yenijerry 4 yıl
Evin Yakınlarına felan düşsünde satarım parçalarını cebime para girer , Rus'ların ikinci bi hayrını görürüm????????????
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teramit 4 yıl
Fatih617
Havada patlatılır en kötü.

e patlatınca bir sürü uzay çöpü olacak onları ne yapacaklar :)
onları da patlasınlar mı ?
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ratch 4 yıl
UFO sananlar olur şimdi onu
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Fatih617 4 yıl
Havada patlatılır en kötü.
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TEKİN 1881 4 yıl Fatih617
Fatih617
Havada patlatılır en kötü.

Gelişmiş bir ülkeye düşerse öyle yaparlar. Ama İran a biz e,afrikaya düşerse hiç uğraşmazlar.
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volkans33 4 yıl
Yanıyorsun Progress 59
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Technotronic 4 yıl
Umarım okyanusa düşer
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Virtual Reality 4 yıl
Lan sizin yapacağınız işin! Bir uyduyu oturtamadınız. :)
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doctor_bey 4 yıl
GODZİLLA İS COMİNG




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cebm1k 4 yıl
Aman!!! Başımıza düşmesin de... Zaten hiç şansım yoktur. Kuş sıçsa üstüme gelir o derece.
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Rachsuchtig 4 yıl
Acaba tam olarak nereye düşecek ki acaba
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