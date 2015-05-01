Kontrolden çıkan Rus uzay gemisi dünyaya düşecek

Uluslararası Uzay İstasyonu , Progress 47

Geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda sizlerle Rus uzay gemisi Progress 59'un kontrolden çıktığını paylaşmıştık. Uluslararası Uzay İstasyonu için yakıt ve yiyecek taşıyan ikmal gemisi için birleşme tarihi 30 Nisan olarak planlanıyordu. Ancak geminin kontrolden çıkması ile bu tarih süresiz ertelenmişti.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre uzay gemisinin kontrolden çıkma sebebi sistem aksaklığına rağmen çalıştırılmaya devam edilmesi. Geçtiğimiz gün yayınlanan videosuna aşağıdan ulaşabileceğiniz gemi yaklaşık 2.7 ton yiyecek ve yakıt taşıyordu.

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NASA tarafından yayınlanan görüntülerde uzay gemisinin spin atarak hedeften uzaklaştığı görülüyordu. Yeni yapılan açıklama ise ikmal gemisinin yerçekimi etkisine girdiği ve dünyaya yöneldiği belirtiliyor. 5-7 Mayıs tarihleri arasında atmosfere girmesi beklenen aracın atmosfere girmesiyle yanarak parçalanacağı belirtiliyor.