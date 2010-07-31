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Koolance, GeForce GTX 460 için hazırladığı su soğutma bloğunu satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Koolance, GeForce GTX 460 için hazırladığı su soğutma bloğunu satışa sundu
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Sıvı soğutma konusunda sektörün uzmanlaşmış isimlerinden biri olan Koolance, GeForce GTX 460 için hazırladığı su soğutma bloğunu satışa sunan ilk isim oldu. Firmanın hazırladığı VID-NX460 kodlu yeni Bakır blok, başta grafik işlem birimi olmak üzere bellek yongaları ve voltaj düzenleme birimleri de kapsayarak komple soğutma çözümü sunuyor.

15.9 x 14.6 x 1.6 cm boyutlarında ve 680 gram ağırlığındaki nikel kaplı blok, Çelik plakaya ve LED aydınlatmalı akrilik gibi detaylara sahip. G 1/4 bağlantılarına sahip olan su soğutma bloğu yurt dışında özellikle 109.99$ seviyesinden satışa sunuluyor. Koolance, yüksek hız aşırtma başarımına sahip GTX 460'ın blok satışlarını arttıracağını düşünüyor.

Koolance, GeForce GTX 460 için hazırladığı su soğutma bloğunu satışa sundu
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Koolance, GeForce GTX 460 için hazırladığı su soğutma bloğunu satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Koolance, GeForce GTX 460 için hazırladığı su soğutma bloğunu satışa sundu
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Tolgá 9 yıl
En iyisi su soğutmalı modellerin gelmesi olacaktır
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FoXDiE 9 yıl

DEATH71

En iyisi su soğutmalı modellerin gelmesi olacaktır



O su soğutmalı modeller malum bloklar kadar olmasada ciddi bir ek külfet ile geliyor malesef
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Dovahkiin 9 yıl
200$ karta 100$ soğutma gerçekten çok fazla :S
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mehmetgirgin 9 yıl
pahalı olmasını bekliyorumda bu kadarıda fazla
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atiktuk 9 yıl
bu gidişle kart fiyarlarını da geçicek sogutma blokları..yakında bloğa göre kart almaya baslarsak şaırmam

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Process64 9 yıl
Baktılar 460 iyi o.c oluyor. Hemen bi' su bloğu yetiştirdiler.
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atiktuk 9 yıl
460 lar 210 $ ,su sogutma blogu 110$!!!!

işin anlamı kalmamakla beraber nerdeyse insanları enayi yerine koyuyorlar..olacak sey degıl..bu blogun yurtdısından geldıgı +kargosu vs de düşünülürse 150$ lık bir fıyatı bulması olağan...

çok iyi ürün ,dizaynı da güzel kalite belli fakat cok pahalı bence..
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