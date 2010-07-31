Koolance, GeForce GTX 460 için hazırladığı su soğutma bloğunu satışa sundu

Sıvı soğutma konusunda sektörün uzmanlaşmış isimlerinden biri olan Koolance, GeForce GTX 460 için hazırladığı su soğutma bloğunu satışa sunan ilk isim oldu. Firmanın hazırladığı VID-NX460 kodlu yeni Bakır blok, başta grafik işlem birimi olmak üzere bellek yongaları ve voltaj düzenleme birimleri de kapsayarak komple soğutma çözümü sunuyor.

15.9 x 14.6 x 1.6 cm boyutlarında ve 680 gram ağırlığındaki nikel kaplı blok, Çelik plakaya ve LED aydınlatmalı akrilik gibi detaylara sahip. G 1/4 bağlantılarına sahip olan su soğutma bloğu yurt dışında özellikle 109.99$ seviyesinden satışa sunuluyor. Koolance, yüksek hız aşırtma başarımına sahip GTX 460'ın blok satışlarını arttıracağını düşünüyor.