Koolance, Radeon HD 6900 serisi için hazırladığı yeni su soğutma bloğunu duyurdu

Yüksek performanslı donanımlar için özel soğutma çözümleri hazırlayan Koolance, AMD'nin Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6950 modelleri için geliştirdiği yeni su soğutma bloğunu (VID-AR697) duyurdu. 0.5mm özel mikrofin tasarımını esas alan Bakır tabanlı yeni su soğutma bloğu, Koolance firmasının diğer çözümlerinde olduğu gibi daha agresif bir görünüm için nikel kaplama ile geliyor.

15.9 x 14.6 x 1.6 cm boyutlarında ve 680 gram ağırlığında olan blok, G 1/4 bağlantılarını kullanıyor. Koolance, VID-AR697 kodlu yeni su soğutma bloğunu yurt dışında 115$ seviyesinde satışa sunuyor.