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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Koolance, Radeon HD 6900 serisi için hazırladığı yeni su soğutma bloğunu duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,2b
1
16
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı donanımlar için özel soğutma çözümleri hazırlayan Koolance, AMD'nin Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6950 modelleri için geliştirdiği yeni su soğutma bloğunu (VID-AR697) duyurdu. 0.5mm özel mikrofin tasarımını esas alan Bakır tabanlı yeni su soğutma bloğu, Koolance firmasının diğer çözümlerinde olduğu gibi daha agresif bir görünüm için nikel kaplama ile geliyor.

15.9 x 14.6 x 1.6 cm boyutlarında ve 680 gram ağırlığında olan blok, G 1/4 bağlantılarını kullanıyor. Koolance, VID-AR697 kodlu yeni su soğutma bloğunu yurt dışında 115$ seviyesinde satışa sunuyor.


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ozkan_tpc 8 yıl
Su soğutmaları en iyi fanlara tercih ederim lakin hala çok pahalılar
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Agababangida 8 yıl
Yazın oda sıcaklığı nerede ise 40 derececeleri gördüğü zamanlarda gtx480 kartları 92-100 derece arası kullananlar var iken kendim max 60-65 derecede kullanıyordum
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SEO-Uzmanı 8 yıl
şu su soğutma olayını tek bir ünite içinde
( kendi saf suyu ve kendi su motoru olacak şekilde)
yapsalar çok güzel olur.
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sariduru 8 yıl

erencexor

şu su soğutma olayını tek bir ünite içinde
( kendi saf suyu ve kendi su motoru olacak şekilde)
yapsalar çok güzel olur.


aynen katılıyorum arkadaşa...
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atiktuk 8 yıl
5-10 derece ??!!
arkadasların dediği gibi idle 35 de kalıyor kartlar load da da 45-50 arası..su sogutmanın etkısı çok büyük..
yalnız su sogutma blokları cok pahalı ..daha ucuz yapabılseler..
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devrimdoga 8 yıl
galiba küçük bir hata olmuş hd 6950 ve hd 6950 gibi :D
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maliahmet1 8 yıl
hiç almayın bence su soğutmayı sanki cok fark var arada 5-10derece için gidipte bu kadar para verilmez
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spaydix 8 yıl
5-10 derece değil masaüstünde 35 yükte 50 derece daha serin




maliahmet1

hiç almayın bence su soğutmayı sanki cok fark var arada 5-10derece için gidipte bu kadar para verilmez

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No Way Out 8 yıl

maliahmet1

hiç almayın bence su soğutmayı sanki cok fark var arada 5-10derece için gidipte bu kadar para verilmez

5-10 derece mi?

Yükde 30 derece fark ediyor. Konu hakkında bilgimiz yoksa yorum yapmayın, en azından foruma faydanız dokunur.
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spaydix 8 yıl
arkadaş alıcam da herşey dahil 250tl ye geliyor çok pahalı ya
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Guest-19232E7C9 8 yıl
Zaten 6900 serisi için su soğutma şart.
Baksanıza forumda milletin kartları yanıyor.
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