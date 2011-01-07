Koolance, Radeon HD 6900 serisi için hazırladığı yeni su soğutma bloğunu duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı donanımlar için özel soğutma çözümleri hazırlayan Koolance, AMD'nin Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6950 modelleri için geliştirdiği yeni su soğutma bloğunu (VID-AR697) duyurdu. 0.5mm özel mikrofin tasarımını esas alan Bakır tabanlı yeni su soğutma bloğu, Koolance firmasının diğer çözümlerinde olduğu gibi daha agresif bir görünüm için nikel kaplama ile geliyor.
15.9 x 14.6 x 1.6 cm boyutlarında ve 680 gram ağırlığında olan blok, G 1/4 bağlantılarını kullanıyor. Koolance, VID-AR697 kodlu yeni su soğutma bloğunu yurt dışında 115$ seviyesinde satışa sunuyor.
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( kendi saf suyu ve kendi su motoru olacak şekilde)
yapsalar çok güzel olur.
aynen katılıyorum arkadaşa...
arkadasların dediği gibi idle 35 de kalıyor kartlar load da da 45-50 arası..su sogutmanın etkısı çok büyük..
yalnız su sogutma blokları cok pahalı ..daha ucuz yapabılseler..
5-10 derece mi?
Yükde 30 derece fark ediyor. Konu hakkında bilgimiz yoksa yorum yapmayın, en azından foruma faydanız dokunur.
Baksanıza forumda milletin kartları yanıyor.