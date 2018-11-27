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Kripto Paraları ne kadar tanıyoruz?

5 ay
10,9b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türkiye'de yapılan araştırma gösteriyor ki Türk insanı kripto paralara hiç de yabancı değil. Kripto Para Günlüğü'nün bu bölümünde araştırma sonuçlarını değerlendiriyoruz.
Türkler kripto para teknolojilerine ne kadar hakim? Yapılan araştırmayı tartışıyoruz. 

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WoXeD 5 ay
kriptoları hala "para" olarak tanımlamak zaten yanlış.bunların teknolojik proje olduğunu,gerçek hayatta karşılığını bulanların fiyat/değer karşılığı yaratacağını,ponzi olmadığını,ama dandik projelerin ponzi amaçlı olduğunu öncelikle anlayıp, "bu arsa değerlenecek","dolar artacak",altın fırlayacak" denilerek yapılan yatırımlardan farklı olmadığını idrak etmek gerekiyor.
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dede17 5 ay WoXeD
Amaç insanları toplamak kabul ettirmek donanimhaber 5 lira veriyorlar onlarda binlerce insanın kandısılmasını vesile oluyor
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ssbrutality 5 ay
Kripto Paraları Ne Kadar Mı Tanıyoruz?
Derdimizi Anlatacak Kadar...
Derdimiz Ne?
Kripto Paraları Bilmiyoruz.. :D
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burgfb 5 ay
Kripto para kalmadı artık. Tanıyamadan patladı gitti :D
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Mete Can Karahasan 5 ay burgfb
Gerekli müdahalelerimizi yaptık.

Bu ponziden hiç kurtarabildiğim olduysa ne mutlu.
İbret için millet atıp tutarkenki zamanları: Yılbaşı
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flap-jack 5 ay
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koyunsavar 5 ay
Küreselcii lerden emir geldi günde 13 kez kripto para haberi yapılacak.
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dede17 5 ay koyunsavar
aynen ver bunlar 3-5 kuruş var herkezi koyun gibi toplasın donanimhaber para kazancak daha yararlı iş ortakları bulamıyor
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OverClocK1ng 5 ay
İnanın ki herkes kripto paraları ve nereye gideceğini bilseydi, arabayı satıp beklerdi...
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Omisis046 5 ay
Amcaoğlum olur, pırlanta gibi çocuktur. Ne zaman kripto para görsem arabayı üstüne sürerim.
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