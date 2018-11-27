Kripto Paraları ne kadar tanıyoruz?

Türkiye'de yapılan araştırma gösteriyor ki Türk insanı kripto paralara hiç de yabancı değil. Kripto Para Günlüğü'nün bu bölümünde araştırma sonuçlarını değerlendiriyoruz.

Türkler kripto para teknolojilerine ne kadar hakim? Yapılan araştırmayı tartışıyoruz.