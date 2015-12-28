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Kuzey Kore'nin işletim sistemi kendisi kadar kapalı

Vatandaşlarını sürekli kontrol altında tutmak isteyen yönetimlerin varacağı son nokta özelleştirilmiş ve kapalı bir işletim sistemi oluyor. Kuzey Kore buna en iyi örnek durumunda.
3 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kuzey Kore'nin işletim sistemi kendisi kadar kapalı


Özellikle ABD kaynaklı işletim sistemlerine güvenemeyen baskıcı rejimlerin, zamanla açık kaynak tabanlı kendi işletim sistemini geliştirmeye başladığını görüyoruz. Kuzey Kore'nin geliştirdiği Linux dağıtımı Red Star OS, en az ülkenin kendisi kadar kapalı bir sistem içeriyor. 

Red Star işletim sistemini inceleyen araştırmacılar, platformun çok ilginç özelliklerine ortaya çıkarmış. Örneğin sistem dosyalarında değişiklik, yani bazı modifikasyonlar yapmak istediğinizde bilgisayar kendisini baştan başlatıyor ve kesinlikle izin vermiyor. Veya bir USB bellek taktığınız zaman dosyaları işaretliyor ve böylece takip etme imkanı doğuyor. 

Anti-virüs ve internet tarayıcısı daha da ilginç zira kullanıcıyı doğrudan uzak sunuculara yönlendiriyor. Böylece kullanıcı internette gezinirken, sosyal medyayı kullanırken veya anti-virüs taraması yaparken, yetkili kamu görevlileri de arka planda kendisine eşlik ediyor. Özelleştirilmiş bir şifreleme sistemi ile NSA gibi kurumların sızmasının da önüne geçiliyor. Red Star OS, resmi kurum ve kuruluşlar ile eğitim kurumlarının bilgisayarlarında kullanılıyor. 

Red Star OS muhtemelen Linux dağıtımları içerisinde en baskıcı ve en sınırlı sürüm olmasıyla tarihe geçecek. Bunun yanında Çin ve Rusya'nın da benzer çalışmaları var. Bu ülkelerin geliştirdiği işletim sistemleri de Red Star OS'den pek farklı olmayacaktır. Yeni işletim sistemi anlayışı başka hangi ülkelerde kendisine yer bulacak merakla bekliyoruz.  

http://www.tweaktown.com/news/49247/north-koreas-version-linux-watermarks-files-usb-sticks-more/index.html Yorum Yaz
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gun 3 yıl en beğenilen Stanislas Xavier
Kusura bakmayın ama hakikaten birşey sormak istiyorum. Bu haberden yukarıdaki yorumu nasıl çıkarttınız ben bayağı bir düşündüm ancak bir türlü çıkartamadım. Açıklarsanız bir daha ki sefere yanlış anlaşılmak için çaba sarf edeceğim söz.
Kusura bakmayın ama hakikaten birşey sormak istiyorum. Bu haberden yukarıdaki yorumu nasıl çıkarttınız ben bayağı bir düşündüm ancak bir türlü çıkartamadım. Aç...
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0ptimistSoul 3 yıl
Yıllardır forumu takip ederim. İlginçtir son zamanlarda her habere bir kulp takma durumu söz konusu. Yahu bıkmadınız mı gereksiz muhabbetlerden? Cidden merak ediyorum.
Yok TDK kurallarına uymadın, hemen işi bırak!
Yok hükümet ağızlı teknoloji sitesi oldunuz vs.
Yok Apple haberleri, Samsung haberlerinden "3 paragraf" daha uzun. Apple'dan para mı alıyorsunuz?
Yok efendim iş yoktu herhalde,canınız sıkıldı bu haberi girdiniz.
Amacınızı gerçekten merak ediyorum. Her şeye bir kulp bulma merakı başlamış sizlerde anlayamıyorum açıkçası. Tamam eleştiri olmalı ama doğru eleştiri olmalı ki site veya editör arkadaşlar olumlu yönde ilerlesin. Ama siz hükümete kızıyorsunuz veya başka sebeplere sonra hıncınızı siteden/editörden çıkarıyorsunuz. Alakayı kuramıyorum ben.
Burdan DH avukatlığı yapmış gibi oldum ama tamamiyle gereksiz yorumlarınızdan dolayı yazma ihtiyacı hissettim. Ki ben genelde pek yazmayan biriyim nadiren yazarım.
Durum vaziyet budur.
Yıllardır forumu takip ederim. İlginçtir son zamanlarda her habere bir kulp takma durumu söz konusu. Yahu bıkmadınız mı gereksiz muhabbetlerden? Cidden merak ed...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Sistemde açık bırakan yazılımcının vay haline
artık köpeklere mi yedirilir yoksa nükleer başlığa mı oturtulur neler yaparlar neler

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sistemde açık bırakan yazılımcının vay halineartık köpeklere mi yedirilir yoksa nükleer başlığa mı oturtulur neler yaparlar neler
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1 Avatar
25grudnia 3 yıl
İsim bulmak için çok uğraştılar mı acaba?
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karanlikmadde 3 yıl
Bence zaten kamu ve askeriyede kullanılan sistemler kapalı olmalı bunun neresi yanlış anlayamadım. Herhangi bir saldırıda kod yapısı kapalı sistemler kendilerini çok rahat koruyabilir çünkü daha önce art niyetli kişiler veya kurumlar üzerinde yeteri kadar antreman yapamamış olur. Günümüzde açık sistemlerin durumu ortada kimin nerede açık kapı bıraktığı, kimin sistemin neresinden girip neresinden çıktığı belli değil. Bu nedenle yüksek güvenlik gerektiren sistemler kesinlikle kapalı birer kutu olmalı.
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BekirTemel 3 yıl
Ne biçim bir ülke :D
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backend 3 yıl
Pardus gibi projeyi yok etmeseydik en sağlam işletim sistemi bizde olacaktı.
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DH Misafiri 3 yıl
Fire_67
iOS gibi xd

ios mobil işletim sistemidir burada benzeyen mac os
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adam olun 3 yıl
muhalefet iyice çıldırdı artık kinlerini her yerde kusamaya fırsat arıyorlar şimdi beni hükümet yanlısı yapıp hükümetin kötü yanlarını saymaya başlarlar :) acilen psikologların bu durumu araştırması lazım bunun altında 13 yıllık hezimet gibi bir takım sebepler var anlıyorum ama iş git gide vahim bir hal alıyor psikologları göreve çağırıyorum.
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mk6167 3 yıl
Kullandığımız işletim sistemlerinin hepsi Abd merkezli zaten iki kod yazıp yapılan herşeyi görebilirler mantıklı olan teknik işletim sistemini geliştirmek birden işlemcite gömülü yazılımlar var.
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LORDTEK 3 yıl
Stanislas Xavier
Son haftalarda yapılan haberlere bakılırsa DH, hükümet ağızlı teknoloji sitesi olma yolunda epey mesafe almış. Yakında Rusyanın ne kadar iğrenç bir ülke olduğuna dair haberler görürüz sanırım. Son yılların zenginlerini yaratan Amerikan güdümlü ve ılımlı islamlı kar havundan bir yudum da siz için tabi, neyiniz eksik Yeni Şafaktan Akitten ? Yalnızca teknoloji haberlerine yedirmek gerek propagandayı, onu da becerirsiniz.
DH'ın propaganda yaptığına inanmıyorum. Nasıl bu kanıya vardığınızı da belirtirseniz yetkilileri değinebilir...
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bkaakco 3 yıl
Gördüğüm en iyi OS X çakması.
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interwap 3 yıl
Helal len. :)
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kav1nsky 3 yıl
Yerel işletim sistemi kamuda ve askeriyede önemli. Güzel bir adım.
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Firaristt 3 yıl
Son zamanda Ekrem71 haberleri cidden taraflı. Bu haberde de baskıcı yönetim vs deyip ardından Rusya, Çin kendi OS'ini yapıyor deyince garip geliyor. Çünkü bizde de Pardus vardı, başka ülkelerde başka sistemler.Kuzey Kore istisnai bir ülke ancak devletlerin kendi özelleştirdikleri işletim sistemlerini kullanmaları oldukça yerine bir karar. Devlet kurumlarında veri güvenliği çok önemli. Bizde de Pardus'u geliştirseler iyi olur kanaatindeyim. Hem memurların oyun oynamak yerine iş yapması sağlanır.


Önceki haberlerin birinde Nvidia'dan başka GPU satılmıyor, Samsung da babasının şirketi gibi bir giriş bölümü vardı. DNS konusunda yine tartışma çıktı. Sosyal medya sitelerinden en çok bilgi isteyen devlet de Türkiye. Baskıcı, halkının ensesinde değil gibi göstermeyin.Çıkıp adam gibi ne AKK'ye ne hükümete tek kelime edemiyorsunuz! Kaç senedir görüyoruz. Forumda yöneticileriniz milletin mesajlarını beğenmiyor diye çatır çatır siliyor dediğimizde sesiniz çıkmıyor, IŞİD'i hak yol olarak tanımlayan üyenin mesajı günlerce duruyor. Şikayet talebimiz işlem yapılacak bir şey görülememiştir denilip kapatılıyor. Yazınca bizim mesajlarımızı uçuruyorlar. Forum yöneticileri ayrı, siz ayrı... Sitenin sahibiyseniz ve yüz binlerce kişinin takip ettiği bir siteyseniz bunlara özen göstermek zorundasınız. Sıcak fırsatlara önlem alın dedik, tık yok. LTE-A gelecek, kotalardan, fiyatlardan konuşulmuyor. Fiyatlardan bahsetmeyebilirsiniz, yasaktır falan anlarım ama kotalar şu aralıkta olabilir veya AKK sadece mobilde olacak diye hiç bir şey yapmıyorsunuz. AKK'li paketlerin fiyatları için Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi olarak sizin tepki göstermeniz lazım.
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