Kuzey Kore'nin işletim sistemi kendisi kadar kapalı





Özellikle ABD kaynaklı işletim sistemlerine güvenemeyen baskıcı rejimlerin, zamanla açık kaynak tabanlı kendi işletim sistemini geliştirmeye başladığını görüyoruz. Kuzey Kore'nin geliştirdiği Linux dağıtımı Red Star OS, en az ülkenin kendisi kadar kapalı bir sistem içeriyor.





Red Star işletim sistemini inceleyen araştırmacılar, platformun çok ilginç özelliklerine ortaya çıkarmış. Örneğin sistem dosyalarında değişiklik, yani bazı modifikasyonlar yapmak istediğinizde bilgisayar kendisini baştan başlatıyor ve kesinlikle izin vermiyor. Veya bir USB bellek taktığınız zaman dosyaları işaretliyor ve böylece takip etme imkanı doğuyor.





Anti-virüs ve internet tarayıcısı daha da ilginç zira kullanıcıyı doğrudan uzak sunuculara yönlendiriyor. Böylece kullanıcı internette gezinirken, sosyal medyayı kullanırken veya anti-virüs taraması yaparken, yetkili kamu görevlileri de arka planda kendisine eşlik ediyor. Özelleştirilmiş bir şifreleme sistemi ile NSA gibi kurumların sızmasının da önüne geçiliyor. Red Star OS, resmi kurum ve kuruluşlar ile eğitim kurumlarının bilgisayarlarında kullanılıyor.





Red Star OS muhtemelen Linux dağıtımları içerisinde en baskıcı ve en sınırlı sürüm olmasıyla tarihe geçecek. Bunun yanında Çin ve Rusya'nın da benzer çalışmaları var. Bu ülkelerin geliştirdiği işletim sistemleri de Red Star OS'den pek farklı olmayacaktır. Yeni işletim sistemi anlayışı başka hangi ülkelerde kendisine yer bulacak merakla bekliyoruz.

http://www.tweaktown.com/news/49247/north-koreas-version-linux-watermarks-files-usb-sticks-more/index.html