LG G Flex 2, Oled TVler, beyaz eşyalar ve fazlası özel video ön inceleme

Donanım Haber olarak CES 2015'deki yenilikleri aktarmak üzere Amerika Las Vegas'dayız. İlk videomuz LG'nin özel etkinliğinden geliyor. Firmanın yeni nesil Oled TVleri ve kavisli telefonu G Flex 2 ile ilgili bütün detaylar bu videoda.

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