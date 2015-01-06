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LG G Flex 2, Oled TVler, beyaz eşyalar ve fazlası özel video ön inceleme

4 yıl
34,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber olarak CES 2015'deki yenilikleri aktarmak üzere Amerika Las Vegas'dayız. İlk videomuz LG'nin özel etkinliğinden geliyor. Firmanın yeni nesil Oled TVleri ve kavisli telefonu G Flex 2 ile ilgili bütün detaylar bu videoda.

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DH Misafiri 4 yıl
Asus standına gidebilir misiniz?
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DH Misafiri 4 yıl
tamam çok güzel telefon ama lg bu akımı yeni telefonlarındada uygulasa işlemci ve ekran cözünürlükleri birbirini desteklese g3 bu durumdan aşırı ısınan bir teelefon oldu
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DH Misafiri 4 yıl
asus zenfone 2 yi bekliyoruz inceleme
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DH Misafiri 4 yıl
LG çok yanlış bir karar vererek 2 gb ram ile tırpanı koymuş. G4'e rakip olmaması için bunu yapıyorlar ama zaten alan flex2 alır almayan G4 alır.
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DH Misafiri 4 yıl
Asus zenfone 2 incelemesini bekliyoruz
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DH Misafiri 4 yıl
SAMSUNG GALAXY S6 TAKİP EDİNNN AYRICAA ********** EYLÜL ÇIKACAK NOTE5 TELEFON 4K ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNDE Mİ OLACAKKKKK LÜTFEN BUNU SORUNNNN ********** ANDROİD SİSTEMİ İLE 64 BİT ÇALIŞACAKMIIIII HEM S6 HEM NOTE5
SAMSUNG 4K 3840*2160 TELEFONLARI NE ZAMAN ÇIKARMAYI PLANLIYOR 2015 Mİ YOKSAA 2016 DAMI LÜTFEN SORUN YETKİLİLERİNE ??????????????????????????
LG 4k oled tv leri ayrıntılı inceleyinnnnn 55 inç altı çıkacakmı
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DH Misafiri 4 yıl
HTC ONE HİMA İNCELEMESİ SÜPER OLURDU
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torku42 4 yıl
magazadaki promotörden ne farki kaliyor o zaman mesut cevigin? ikiside yanlis yonlendiriyor, ikiside bilmiyor!

Bence liseliler mesut cevik'i bozdular, onlar ''mesut reyiz'' dedikce o da ''ey romalilar, ey liseliler'' tadinda takilmaya basladi.

kolay gelsin.
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nightsoldier 4 yıl
Asus zoom ve zenfone 2yi incelerseniz çok iyi olur.
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eaglemania 4 yıl
Ortalıkta herkes webOS'tan dert yanarken göz göre göre nasıl böyle bir yorum yapılabiliyor...
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BKrmn 4 yıl
3000mah batarya nedir ya dalgamı geciyorlar g flex de zaten 3500 mah batarya var ikinci modelinde neden düşürmüşlerki bunu ? Millet arttırır lg düşürüyor
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