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LG G Flex 2, Oled TVler, beyaz eşyalar ve fazlası özel video ön inceleme
4 yıl
34,9b
1
Cep Telefonları
1971
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber olarak CES 2015'deki yenilikleri aktarmak üzere Amerika Las Vegas'dayız. İlk videomuz LG'nin özel etkinliğinden geliyor. Firmanın yeni nesil Oled TVleri ve kavisli telefonu G Flex 2 ile ilgili bütün detaylar bu videoda.
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Asus standına gidebilir misiniz?
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DH Misafiri
4 yıl
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tamam çok güzel telefon ama lg bu akımı yeni telefonlarındada uygulasa işlemci ve ekran cözünürlükleri birbirini desteklese g3 bu durumdan aşırı ısınan bir teelefon oldu
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
asus zenfone 2 yi bekliyoruz inceleme
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
LG çok yanlış bir karar vererek 2 gb ram ile tırpanı koymuş. G4'e rakip olmaması için bunu yapıyorlar ama zaten alan flex2 alır almayan G4 alır.
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Asus zenfone 2 incelemesini bekliyoruz
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
SAMSUNG GALAXY S6 TAKİP EDİNNN AYRICAA ********** EYLÜL ÇIKACAK NOTE5 TELEFON 4K ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNDE Mİ OLACAKKKKK LÜTFEN BUNU SORUNNNN ********** ANDROİD SİSTEMİ İLE 64 BİT ÇALIŞACAKMIIIII HEM S6 HEM NOTE5
SAMSUNG 4K 3840*2160 TELEFONLARI NE ZAMAN ÇIKARMAYI PLANLIYOR 2015 Mİ YOKSAA 2016 DAMI LÜTFEN SORUN YETKİLİLERİNE ??????????????????????????
LG 4k oled tv leri ayrıntılı inceleyinnnnn 55 inç altı çıkacakmı
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DH Misafiri
4 yıl
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HTC ONE HİMA İNCELEMESİ SÜPER OLURDU
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torku42
4 yıl
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magazadaki promotörden ne farki kaliyor o zaman mesut cevigin? ikiside yanlis yonlendiriyor, ikiside bilmiyor!
Bence liseliler mesut cevik'i bozdular, onlar ''mesut reyiz'' dedikce o da ''ey romalilar, ey liseliler'' tadinda takilmaya basladi.
kolay gelsin.
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nightsoldier
4 yıl
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Asus zoom ve zenfone 2yi incelerseniz çok iyi olur.
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eaglemania
4 yıl
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Ortalıkta herkes webOS'tan dert yanarken göz göre göre nasıl böyle bir yorum yapılabiliyor...
1 Yanıt
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BKrmn
4 yıl
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3000mah batarya nedir ya dalgamı geciyorlar g flex de zaten 3500 mah batarya var ikinci modelinde neden düşürmüşlerki bunu ? Millet arttırır lg düşürüyor
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SAMSUNG 4K 3840*2160 TELEFONLARI NE ZAMAN ÇIKARMAYI PLANLIYOR 2015 Mİ YOKSAA 2016 DAMI LÜTFEN SORUN YETKİLİLERİNE ??????????????????????????
LG 4k oled tv leri ayrıntılı inceleyinnnnn 55 inç altı çıkacakmı
Bence liseliler mesut cevik'i bozdular, onlar ''mesut reyiz'' dedikce o da ''ey romalilar, ey liseliler'' tadinda takilmaya basladi.
kolay gelsin.