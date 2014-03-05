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LG G Flex'e 4K video kayıt özelliği geliyor [Özel Video]

5 yıl
61,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin kavisli ekranı ve üst seviye donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil süper telefon modeli G Flex, 4K video kayıt özelliği alıyor. Android 4.4 güncellemesi ile birlikte gelecek olan Ultra HD kayıt özelliğini sizler için kullandık. Detaylar videomuzda.
 

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trakyAli-1986 5 yıl en beğenilen
leğenci samsung yapınca bayıla bayıla 2000 üstü veriyolar lg yapınca niye pahalı. Diyecek söz yok.
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kayserili73 5 yıl
telefonların haberlerinin incelemesi......fuar incelemeleri......ön incelemeleri.....ayrıntılı incelemeleri......
ama ne bir anakart ne bir ekran kartı vs. incelemesi yok.
bu site donanım sitesi olmaktan çıktı artık.midemiz bulanmaya başladı telefonlardan.
sitenin kalitesi ciddi ölçüde düşüyor.
telefonların haberlerinin incelemesi......fuar incelemeleri......ön incelemeleri.....ayrıntılı incelemeleri......ama ne bir anakart ne bir ekran kartı vs...
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13eta 5 yıl
Videoda dikkatimi çekti arayüz bildiğin uçuyor g2den daha hızlı bır arayuzu var
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DH Misafiri 5 yıl
telefonu inceledim bende g pro var ekranı gprodan daha eski teknoloji olmasına ragmen cozünürlük 4/1 oranında daha iyi büyük olsada cok hafif elinizde 6 inc bi tel gibi durmuyo telefonu yatay konumda baktıhında odaklanma mükemmel yazılım farkı yok sd arttırılamıyo bu bi kusur diil 32 hicte azımsanmayacak kadar cok bi rakam benim suan kullandıgım telde 8 sd var doldurabilmis degilim ekran renkleri daha dolgun buda demekki güneş ışıgında teli daha iyi kullanmak anlamına geliyo gproda ekran parlak güneşte pek verim alamadım acıkcası g flex se gecmeyi düşünüyom
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User Friendly 5 yıl DH Misafiri
Ekranı g prodan daha eski teknoloji derken?
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SturdyHead 5 yıl
Komedi ya kastıra kastıra 10 fps de video çekip hava atacaklar
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BKrmn 5 yıl SturdyHead
dh de bir ilksin
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DH Misafiri 5 yıl
720P ekranda 4K çekse ne olur yaa
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BKrmn 5 yıl DH Misafiri
Umarım güncelleme gelince telefonu kullananlardan birisi aradaki farkı cekip koyarda görürsün ozaman ne olduğunu ..
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar gözunuzdwn kaçan mı diyeyim artık bilmiyorum ama esnek ve oled ekrandan bahsediyoruz ve telwfon 6 inc. Yani şöyle açıklayayım ki oled ekranlar ipsten daha kaliteli görüntü verir ve dolayısıyla daha pahalıdır. Zaten bu yüzden samsung un telefonları daga daha pahalı olur ve zaten en parlak ve en iyi renk kalitesi sunan panellerde bu telefonlarda yani amoled ve oled ekranlarda. Bir de lg gflexin arka kapağı kendini onaran bir yapıya sahip, çizilse dahi kendini onariyor. E zaten bu özellikler le piyasaya gelen bir telefonun çıkış fiyatı bırakın da olsun 2500 tl. Ha sizin tercih etmemeniz telefonu kötülemez.
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senersongur 5 yıl
1500TL olsaydi tutardi belki. Ama hatali fiyatlandırma kurbani oldu.
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ten_don 5 yıl
LG bizi yanlış anladı:) Biz 720P olsun önemli değil derken ucuz olsunu kastediyorduk, telefona servet dökeceksem niye 720p alayım..
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sidik_lee 5 yıl
İzleyemedikten sonra ne anlami ya da izletemedikten sonra.
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BKrmn 5 yıl
Forumdan birisi ön cebe rahatlikla giriyor dedigini hatrlıyorum sanki nekadar doğru nekadar yanlış bilemem
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TearsForFears 5 yıl
Telefon uçuyor yahu.Fiyatı uygun olsada alsak çok güzel telefon olmuş.
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Limitles 5 yıl
Akicilik...
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Guest-E84249922 5 yıl
Oha be benim telefonda daha kızılotesi bile yok[>:]
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biggame 5 yıl
bira daha reklam alın ama netten olmasın lütfen apmayın yahu bizleri sinir icinmi bunları yspıyorsunuz netta imiş o reklam kaçmilyonlara patladı ama hizmet sıfır hükümette sıfır 30martta gömecez sandığa bnları
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