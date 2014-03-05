LG G Flex'e 4K video kayıt özelliği geliyor [Özel Video]

LG'nin kavisli ekranı ve üst seviye donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil süper telefon modeli G Flex, 4K video kayıt özelliği alıyor. Android 4.4 güncellemesi ile birlikte gelecek olan Ultra HD kayıt özelliğini sizler için kullandık. Detaylar videomuzda.

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