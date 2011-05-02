LG Optimus 2x P990 "Dünyanın ilk çift çekirdekli telefonu Tegra 2'li Optimus" video inceleme

Dünyanın ilk çift çekirdekli işlemciye sahip telefonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girerek kategorisinde büyük bir başarıya imza atan LG Optimus 2X, HDMI çıkışı, 1080P Full HD video kaydı ve yüksek performanslı işlemcisiyle cepte dizüstü bilgisayar deneyimi vaadediyor.

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