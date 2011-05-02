LG Optimus 2x P990 "Dünyanın ilk çift çekirdekli telefonu Tegra 2'li Optimus" video inceleme

Dünyanın ilk çift çekirdekli işlemciye sahip telefonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girerek kategorisinde büyük bir başarıya imza atan LG Optimus 2X, HDMI çıkışı, 1080P Full HD video kaydı ve yüksek performanslı işlemcisiyle cepte dizüstü bilgisayar deneyimi vaadediyor.
sen gerçekmisin ?!!! yazdıklarına inanmaya devam et
DH de 625 tl ye satılıyor 2 ci eli , bu mu dünyanın en iyi ve ilk çıkan cihazı . .. . . ?
htc önce güvenlik açıklarını kapatsın bu bir sgs ise cihaza bişey yüklediğinde oto. güvenlik taraması yapmıyor bile hdmi çıkışı yok ,LG P990 yada namı diğer optimus 2x mi tek geçerim bu kışa hazır olun 4 çekirdekli OPTİMUS çıkınca hepsi fena çuvallayacak :D sgs bile optimusa yetişmek için kaç sgs piyasaya sürdü sgs 2 de hdmi çıkışı yok bile :))) iphone da dahil zaten 5 i çıkaramadı bile :)))
ve aslında önemli olan markada değil bana göre işlemci oda TEGRA tek geçerim ...
işletim sistemi olarak ta ANDROİD olay bu bence
Özelliklede kenarındaki metal çerceve ayrı bir hava katıyor. Ekranın 4" olması tek elde cihazı kullanırken avantaj sağlıyor.
Şuanda 2.2 var cihazda. 2.3 gelince belki sizlerin karşılaştığı sorunlar kalkabilir.
Ne yalan söyleyim ben bir htasını görmedim. Hala internete girerken ve gezerken çoğu telefondan hızlı.
Tercih etmemin tek sebebide 1600 tl gibi iyi bir laptop parasını bir telefona vermek istemedim. cihazı dün Almanya'dan getirtim sıfır fiyatı 800 tlye. Tam fiyat performans ürünü oldu benim için.
gingerbread ın eli kulağında
ancak nedense SonyEricsson cihazların incelemesi bi türlü gelmiyor,
x10, x10 mini, x10 mini pro, arc, neo, play, pro hangisi olursa farketmez sizden bu cihazların incelenmesinide bekliyoruz,
hatta yeni çıkan xperia mini ve xperia mini pronun incelemelerini de özellikle istiyoruz.
incelemeler konusunda referans olarak görmeye başlandı artık site ama sonyericsson incelemesi de isteriz.
başarılı çalışmalarınızın devamı dileğiyle...
micro usb kullanılmıs mini usb daha evrensel daha ıyı olurdu.
resim çekme tusu yok alışık iseniz zor oluyor.
ekran ışığı çok pil yiyor, ekranı cok fazla açık bırakırsanız 2.günün ortalarında şarj alarm vermeye başlıyor.
2.2 olması da braz düşündürücü insan hemen son sürüm olsun istiyor tabi ,beklemek yoruyor =)
Ayrıca sımdıye kadar herhangı bır donmaya rastlamadım .
Tasarım mesut beyın soyledıgı kadar kötü değil.Bırde sunu soylemelıyım bnm telefonum vıdeo dakı gıbı yavasş değil,ekran anında dönüyor,oyun oynarken yada web de iken hiçbir yavaşlama hissetmedim. (costum rom hafıza dolu)
Bir tanıdığımı 1080p ile çektiğim video.
http://www.youtube.com/watch?v=TykfeKZPQVA