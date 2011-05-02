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LG Optimus 2x P990 "Dünyanın ilk çift çekirdekli telefonu Tegra 2'li Optimus" video inceleme

8 yıl
240,1b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dünyanın ilk çift çekirdekli işlemciye sahip telefonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girerek kategorisinde büyük bir başarıya imza atan LG Optimus 2X, HDMI çıkışı, 1080P Full HD video kaydı ve yüksek performanslı işlemcisiyle cepte dizüstü bilgisayar deneyimi vaadediyor.


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Yoizhik 8 yıl en beğenilen
tavsiye ediyorsunuzda bize etmeyin LG Türkiye'ye edin, zira bu telefonu yurda getirmeyeceklerini söylüyorlar
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momento_tr 8 yıl
HTC Desire S'in özelleştirilmiş ara yüzü bu güçlü telefonunkinden çok daha çekici duruyor.
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Boragungoren 8 yıl
ana ekranı büyültüp küçültürken donmalarmı oldu banamı öyle geldi?
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DH Misafiri 7 yıl
Bu yorum herkese şuan bu telefondan yazıyorum lgp990 2x bu telefon dünyanın ilk çift işlemcili telefonu htc 1 işlemcili yaptı. SGSIIDen daha hızlı ve ekranı daha büyük çift işlemci demek iki beyin gibi netbookların hepsi hatta noebookların bazıları tek işlemcili.Şuan dünyanın ilk çift işlemcili telefonu olarak guinness dünya rekorlar kitabında görülüyo inanmayanlar gidip 2012 dünya rekorlar kitabını alabilir iphone 5de çift işlemcili olcakmış tek sorun seneye geliyor
1 Yanıt Yanıtla
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Bukalemun 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu yorum herkese şuan bu telefondan yazıyorum lgp990 2x bu telefon dünyanın ilk çift işlemcili telefonu htc 1 işlemcili yaptı. SGSIIDen daha hızlı ve ekranı daha büyük çift işlemci demek iki beyin gibi netbookların hepsi hatta noebookların bazıları tek işlemcili.Şuan dünyanın ilk çift işlemcili telefonu olarak guinness dünya rekorlar kitabında görülüyo inanmayanlar gidip 2012 dünya rekorlar kitabını alabilir iphone 5de çift işlemcili olcakmış tek sorun seneye geliyor

sen gerçekmisin ?!!! yazdıklarına inanmaya devam et


DH de 625 tl ye satılıyor 2 ci eli , bu mu dünyanın en iyi ve ilk çıkan cihazı . .. . . ?
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DH Misafiri 7 yıl
Herkese merhaba
htc önce güvenlik açıklarını kapatsın bu bir sgs ise cihaza bişey yüklediğinde oto. güvenlik taraması yapmıyor bile hdmi çıkışı yok ,LG P990 yada namı diğer optimus 2x mi tek geçerim bu kışa hazır olun 4 çekirdekli OPTİMUS çıkınca hepsi fena çuvallayacak :D sgs bile optimusa yetişmek için kaç sgs piyasaya sürdü sgs 2 de hdmi çıkışı yok bile :))) iphone da dahil zaten 5 i çıkaramadı bile :)))
ve aslında önemli olan markada değil bana göre işlemci oda TEGRA tek geçerim ...
işletim sistemi olarak ta ANDROİD olay bu bence
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DH Misafiri 7 yıl
lg optimus 2x i kullanıyorum çokta memnunum tavsiye ederim..
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kerzami 7 yıl
Tasarım olarak gerçekten Galaxy s2 den daha zengin bir duruşa sahip.
Özelliklede kenarındaki metal çerceve ayrı bir hava katıyor. Ekranın 4" olması tek elde cihazı kullanırken avantaj sağlıyor.
Şuanda 2.2 var cihazda. 2.3 gelince belki sizlerin karşılaştığı sorunlar kalkabilir.
Ne yalan söyleyim ben bir htasını görmedim. Hala internete girerken ve gezerken çoğu telefondan hızlı.
Tercih etmemin tek sebebide 1600 tl gibi iyi bir laptop parasını bir telefona vermek istemedim. cihazı dün Almanya'dan getirtim sıfır fiyatı 800 tlye. Tam fiyat performans ürünü oldu benim için.
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invisible 7 yıl
Heralde bu cihaza amerikada official olarak 2.3 verilmeye başladı. v21e olarak.
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
İlk cift cwkirdekli ama sgs2 sensation falan cikinca hic bir havasi kalmadi
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DH Misafiri 7 yıl
lg optimus 2x 2.2 froyo kullanıyor bu bir dejavantaj takılmalar 2.3 ginger ile düzelecektir ayrıca multimedya deneyimi çok daha iyi lg de birde amoled ekrandan söz etmişler lg optimus 2 x (p990) nova display ekran kullanıyor buda yuzde 50 lere varan batara tasarrufu demek lütfen araştırın.
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Creativeflo 7 yıl

DH Misafiri

lg optimus 2x 2.2 froyo kullanıyor bu bir dejavantaj takılmalar 2.3 ginger ile düzelecektir ayrıca multimedya deneyimi çok daha iyi lg de birde amoled ekrandan söz etmişler lg optimus 2 x (p990) nova display ekran kullanıyor buda yuzde 50 lere varan batara tasarrufu demek lütfen araştırın.


gingerbread ın eli kulağında
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interwap 7 yıl
Başka bir kaynakta telefonun altında yer alan stereo hoparlöre benzeyen sistem için soldaki hoparlör sağdaki ise mikrofon olduğundan söz ediliyor.
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yakamoz40 8 yıl
Mesut bey incelemeler için teşekkürler,
ancak nedense SonyEricsson cihazların incelemesi bi türlü gelmiyor,
x10, x10 mini, x10 mini pro, arc, neo, play, pro hangisi olursa farketmez sizden bu cihazların incelenmesinide bekliyoruz,
hatta yeni çıkan xperia mini ve xperia mini pronun incelemelerini de özellikle istiyoruz.
incelemeler konusunda referans olarak görmeye başlandı artık site ama sonyericsson incelemesi de isteriz.
başarılı çalışmalarınızın devamı dileğiyle...
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fuatmalatyali 8 yıl
merhaba bende 1 haftadır 2x kullanıyorum ve sızlerle gördüğüm eksiklikleri paylaşmak ıstedım .
micro usb kullanılmıs mini usb daha evrensel daha ıyı olurdu.
resim çekme tusu yok alışık iseniz zor oluyor.
ekran ışığı çok pil yiyor, ekranı cok fazla açık bırakırsanız 2.günün ortalarında şarj alarm vermeye başlıyor.
2.2 olması da braz düşündürücü insan hemen son sürüm olsun istiyor tabi ,beklemek yoruyor =)

Ayrıca sımdıye kadar herhangı bır donmaya rastlamadım .
Tasarım mesut beyın soyledıgı kadar kötü değil.Bırde sunu soylemelıyım bnm telefonum vıdeo dakı gıbı yavasş değil,ekran anında dönüyor,oyun oynarken yada web de iken hiçbir yavaşlama hissetmedim. (costum rom hafıza dolu)

Bir tanıdığımı 1080p ile çektiğim video.
http://www.youtube.com/watch?v=TykfeKZPQVA
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DH Misafiri 8 yıl
özellike hayalet terminal olarak bir çok güvenlik protokolünü rahatlıkla aşabilen bir cihaz.askeri alan içinde mobil bağlantıyı kesen cihazların engellemelerinden etkilenmiyor.bu sayede sinyal tarama dedektörlerini aşarak herhangibi bir güvenlik modülüne kolaylıkla sızabiliyor.güçlü özellikleri ile bir okadarda tehlikeli işlere imza atabilecek bir cihaz.
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chatlaxs 8 yıl
vay be
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TamamSakinim 8 yıl
Tasarımını daha iyi yapabilirlerdi,ben hiç beğenmedim.
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