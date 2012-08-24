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LG Singapur, 2X, Black, 3D, LTE ve Prada için ICS güncellemesini onayladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,8b
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22
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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LG Singapur, 2X, Black, 3D, LTE ve Prada için ICS güncellemesini onayladı
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Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden LG Mobile, çift çekirdekli işlemciye sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Optimus 2X ile kullanıcılara gözlüksüz 3D deneyimi sunan Optimus 3D için Android 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesi sözü vermişti. Ancak ilerleyen aylarda, akıllı telefonların güncelleme almayacağı öne sürülmüş ve gelen olumsuz tepkiler üzerine yetkililer, çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.
LG Mobile Singapur, birkaç saat önce resmi Facebook sayfası üzerinden Optimus 2X ile Optimus 3D'nin yanısıra, Optimus Black, Optimus LTE ve Prada'nın vakti geldiğinde güncellemeye kavuşacaklarını müjdelemiş. LG Mobile Singapur, kesin bir tarih vermemiş olsa da güncellemelerin en geç 2012 yılının son çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor.
LG Singapur, 2X, Black, 3D, LTE ve Prada için ICS güncellemesini onayladı
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https://www.facebook.com/LGMobileSingapore Yorum Yaz
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.mert 7 yıl en beğenilen
LG musterilerin gozune girmek istiyorsa direk jelly bean vermeli ki bi seye benzesin
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LKLC 7 yıl
daha verselerde bir anlamı kalmayacak. rakipleri güncelleme vereli 5 ay oldu. LG nin kafa biraz geç basıyor herhalde.
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hendr1239 7 yıl
bence daha çok bekleriz
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MUTAF 7 yıl
Black'e haftaya gelecek gibi bir his var içimde
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emrepalaz 7 yıl
blackcurse
bence çok başarılı bir güncelleme olacak. içimden bir his söylüyor

inşallah öyle olur ama çok beklettiler.
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hasancetin_74 7 yıl
bekliyoruz artık.
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emrepalaz 7 yıl
Yılın son çeyreğindeyiz ama hala optimus 3d için 4.0 ics güncellemesi ortada yok.
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blackcurse 7 yıl
bence çok başarılı bir güncelleme olacak.
içimden bir his söylüyor
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DH Misafiri 7 yıl
Black mi inanamiyorum gozlerim doldu
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South Korea 7 yıl
Kore optimus 2x için resmi ics çıktı bu arada
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the_end_ 7 yıl
Aslında bu bile LG için bi gelişme. Sonunda bu piyasada neden sözlerinin geçmediğini anlamışlar görünüşe göre. Güncelleme şart. İnsanların aklı başka firmalarda kalırsa bir dahaki sefere sattığın ürünüde satamazsın LG. Umarım tüketicilerin tepkisi bir ders olmuştur ;)
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
hiç yoktan iyidir hali hazırda bu telefonu kullanan insanlar hem sövmüş hemde mutlu olmuşlardır :D
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TheMidnight 7 yıl

4.0 piyasada yer almaya başlarken yeni bir sürüm gibi 2.3 dağıt 4.1 piyasaya girerken 4.0 ver hey maşallah geriden gelen koreli seni..
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taedkmila 7 yıl
Samsung Micro SDHC kart (veya TF kartı) - 8GB! Evrensel! Harika bir ürün! Fiyat: 5,60 $! Ha ha! Sen gibi olacak! sps.co.il/...
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DH Misafiri 7 yıl
Lg al tarih öncesi kal hey lg yazılım yazılım satın aldıkda ne oldu adam gibi bir güncelleme yapamadın üstüne dublex kat attılar lg halen birinci katta :(
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Miyamoto Musashi 7 yıl
İnanmıyorum yahu, lg optimus 2x için en az 10 defa güncelleme vereceğiz , vermiyeceğiz tarzında yalan haberler yayıldı internete (diğer modelleri bilmiyorum p990 ım vardı) şimdi tekrar vereceğiz diyorlar. Hani ram vesaire yüzünden OLAMIYORDU? veremiyoruz deyipte güncelleme versenizde benim için hayal kırıklığı, vermesenizde. Neye inanacağız sizden telefon alırken?
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