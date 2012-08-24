LG Singapur, 2X, Black, 3D, LTE ve Prada için ICS güncellemesini onayladı

Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden LG Mobile, çift çekirdekli işlemciye sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Optimus 2X ile kullanıcılara gözlüksüz 3D deneyimi sunan Optimus 3D için Android 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesi sözü vermişti. Ancak ilerleyen aylarda, akıllı telefonların güncelleme almayacağı öne sürülmüş ve gelen olumsuz tepkiler üzerine yetkililer, çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.



LG Mobile Singapur, birkaç saat önce resmi Facebook sayfası üzerinden Optimus 2X ile Optimus 3D'nin yanısıra, Optimus Black, Optimus LTE ve Prada'nın vakti geldiğinde güncellemeye kavuşacaklarını müjdelemiş. LG Mobile Singapur, kesin bir tarih vermemiş olsa da güncellemelerin en geç 2012 yılının son çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor.



https://www.facebook.com/LGMobileSingapore