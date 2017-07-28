LG Twin Wash teknolojisi tanıyoruz

diplomalıamele lg ALINMAZ
grafman09 Alt bölümü ayrıca satılsa, bekarlar için müthiş olur. Tabi uygun fiyata :)
forum.donanimhaber.com/...
+ 3+4 =7 yıl garanti
+ 10 yıl deterjan hediye
+ 10 yıl Çamaşır makinesinin harcadığı elektrik bedava
+ 10 yıl Çamaşır makinesinin harcadığı su bedava
hepsi toplam 7000 tl oluyor
Neden ki? Kalitesiz urun, kotu servis, yedek parca sikintisi ve fiyati ya da baska bildiginiz nedenleri soyler misiniz? Baska bir LG beyaz esya almayi dusunuyorum da.
Bence fazla şaşalı olmuş, ben sadelikten yanayım
Ayrı satılıyor zaten, altını almak istemeyen de olabilir. Videoda ikisinin de ayrı ayrı fiyatı yazıyor 1999 ve 5999 lira...