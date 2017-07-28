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LG Twin Wash teknolojisi tanıyoruz

1 yıl
11,7b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MediaMarkt Optimum Mağazasında LG Twin Wash teknolojisi yakından tanıyoruz. Çift bölmeli çamaşır makinelerinde aynı anda 2 farklı çamaşırı farklı modlarda yıkamak mümkün.

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sdc55 1 yıl
tutar mı bilmem ona uygun dolap yaptırmak lazım
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anekos 1 yıl
dokunmatik deyince, tuş yok deyince abi bunun reset dügmesi nerede diyesim geldi.
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hakan1581 1 yıl
başlığı ''LG Twin Wash teknolojisi''Nİ'' tanıyoruz'' şeklinde değil de ''LG Twin Wash teknolojisi tanıyoruz'' şeklinde okumak çok yoruyor
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yenerbalcı 1 yıl
Geçen yıl Electrolux EWF1497CDW2 1850 tl ye aldım
forum.donanimhaber.com/...
+ 3+4 =7 yıl garanti
+ 10 yıl deterjan hediye
+ 10 yıl Çamaşır makinesinin harcadığı elektrik bedava
+ 10 yıl Çamaşır makinesinin harcadığı su bedava
hepsi toplam 7000 tl oluyor
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extinct 1 yıl
doların kaç para olduğunu bilmeyen bir çoğunlukta yaşıyoruz
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kesbi 1 yıl
Ekranda ghost screen olursa, anakartı yanarsa yapacaklar mı?
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diplomalıamele 1 yıl
lg ALINMAZ
1 Yanıt Yanıtla +1
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Tensi 1 yıl diplomalıamele
diplomalıamele

lg ALINMAZ

Neden ki? Kalitesiz urun, kotu servis, yedek parca sikintisi ve fiyati ya da baska bildiginiz nedenleri soyler misiniz? Baska bir LG beyaz esya almayi dusunuyorum da.
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ma95 1 yıl
Kurutmada su mu harcanıyor? Hybrid teknoloji sayesinde kurutmada daha az su harcıyor dedi, galiba elektrik yerine su dedi(?)
Bence fazla şaşalı olmuş, ben sadelikten yanayım
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hanox 1 yıl
LG iyi iş çıkarmış bence.
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grafman09 1 yıl
Alt bölümü ayrıca satılsa, bekarlar için müthiş olur. Tabi uygun fiyata :)
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lterlemez 1 yıl grafman09
grafman09

Alt bölümü ayrıca satılsa, bekarlar için müthiş olur. Tabi uygun fiyata :)

Ayrı satılıyor zaten, altını almak istemeyen de olabilir. Videoda ikisinin de ayrı ayrı fiyatı yazıyor 1999 ve 5999 lira...
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