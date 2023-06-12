Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çamaşır makinesi tavsiyesi arayanlara en iyi çamaşır makineleri

    Kurutmalı çamaşır makineleri, evlerin olmazsa olmaz beyaz eşyalarından. Peki, 2023'te en iyi hangisi? İşte en kaliteli çamaşır makinesi marka ve model önerileri:
    Oy Ver

    Çamaşır makineleri de diğer beyaz eşyalar gibi genelde eve bir kere alınıp yıllar boyu kullanılıyor. Bu yüzden çamaşır makinesi satın alırken acele  karar vermemek, en iyi çamaşır makinesi marka ve modelleri gözden geçirmek gerekiyor. Piyasadaki en iyi çamaşır makinelerine baktığımızda Profilo, Arçelik, Bosch, Beko, Altus, Samsung ve LG gibi çok fazla marka var ve tek belirleyici etken artık enerji sınıfı değil. Öyle ki temiz yıkaması, kaliteli olması, kurutmalı olması, devir değeri, boyutu ve en önemlisi kullanıcı yorumları. Peki, 2023’te hangi marka çamaşır makinesi alınmalı? İşte piyasadaki en iyi ve en çok tercih edilen çamaşır makineleri sıralaması 🔽

    En iyi çamaşır makineleri 🧺
    Marka - Model 🧼 Fiyat 🏷️
    Altus AL 10123 D 10.199 TL
    Samsung WW80T4020CE/AH 10.999 TL
    Electrolux EW6FN429BT 13.499 TL
    Profilo CMU12T91TR 11.999 TL
    Arçelik 9120 M 11.420 TL
    Beko CM 9101 9.999 TL
    Beko BK 851 YK 19.999 TL
    Electrolux EW8WN261BT 20.699 TL
    PROFİLO CGA25400TR 13.999 TL
    LG F2J5TNP3W 15.162 TL
    Altus AL 6103 L 7.368 TL

    Kullanıcı yorumlarına göre en iyi çamaşır makinesi marka sıralamasında Arçelik, Beko ve Samsung bulunuyor. Çamaşır makinesi tavsiyesi olarak da Altus AL 10123D, Arçelik 9120 M ve LG F2J5TNP3W modelleri; ucuz fiyatları ve kaliteli olmalarıyla birçok kullanıcı tarafından öneriliyor.

    1️⃣ Altus AL 10123 D 10 kg çamaşır makinesi

    uygun çamaşır makinesi Altus AL 10123 Tam Boyutta Gör
    Altus, en uygun çamaşır makinesi arayanlara hitap eden markaların başında geliyor. 10kg çamaşır makinesi arıyorsanız, Altus AL 10123 D değerlendirebileceğiniz modellerden biri. Birçok farklı programlama sunmasıyla dilediğiniz her türlü kumaşa sahip tekstil ürününü gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Diğer Altus çamaşır makinesi modelleri gibi dengesiz yük kontrolü, top sistemi özelliklerine de sahip.
    • B sınıfı enerji: 59kW enerji tüketimi, otomatik su ayarlama sistemiyle tek yıkamada 52 litre su tüketimi
    • 10 kg 1200 devir: Battaniye, yorgan, nevresim takımı, perde gibi büyük parçaları kolayca yıkama
    • Çocuk kilidi fonksiyonu: Çocuklu ve bebekli aileler için en iyi çamaşır makinesi.
    • Kısa program: 18 dakika ve 30 dakikada kısa yıkama, program sayısı 15
    • Ölçüleri: 64cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)

    Altus AL 10123 D Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Pahalı ürünlerle aynı kalitede. Gönül rahatlığıyla aldım ve pişman olmadım. İyi ki almışız.

    ✍🏻 Tam bir fiyat performans ürünü. Gözünüz kapalı alın derim; o denli başarılı bir cihaz.

    2️⃣ Samsung WW80T4020CE/AH 8 kg çamaşır makinesi

    en iyi çamaşır makinesi Samsung WW80T4020CE/AH
    Samsung, en iyi çamaşır makinesi markası sıralamasında üst sıralarda yerini alıyor. WW80T4020CE/AH modeli, 8 kg Samsung çamaşır makinesi arayanlara tavsiyemizdir. Çoğu Samsung çamaşır makinesi modelleri gibi 20 yıl Digital Inverter Motor garantisi sunuyor. Kusursuz temizlik, dayanıklı performans, kalıntıları tamamen temizleme özellikleriyle öne çıkan çamaşır makinesinin 9kg, 7kg seçenekleri de bulunuyor.
    • Kazan temizliği: Kokulara neden olan kalıntıları %99.9 oranında yok etme
    • StayClean çekmecesi: Özel olarak tasarlanmış su fışkırtma sistemiyle kalıntı bırakmadan çekmecedeki tüm deterjanın akması sağlanır.
    • D enerji sınıfı: 100 devir için enerji tüketimi 73kwh, devir başına ortalama su tüketimi 48 litre
    • Ölçüleri: 55cm (derinlik) x 85cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)

    Samsung WW80T4020CE/AH Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bu fiyata alınabilecek en iyi makine; başka yoruma gerek yok. Sessiz ve çok iyi çalışıyor.

    ✍🏻 Samsung kalitesi süper. Yazlığa aldık, fiyat performans açısından çok iyi.

    3️⃣ Electrolux EW6FN429BT 10 kg çamaşır makinesi

    10 kg çamaşır makinesi Electrolux EW6FN429BT
    Electrolux, en iyi çamaşır makinesi markaları arasında ve 9 kg çamaşır makinesi arayanlara EW6FN429BT modeli tavsiyemizdir. Electrolux PerfectCare 600, kıyafetlerinizin türü ve miktarına göre program süresi, su ve enerji tüketimini ayarlayan özel bir sisteme sahip. Diğer Electrolux çamaşır makinesi modelleri gibi, 10 yıl garantili Inverter motor teknolojisine sahip.
    • SensiCare System: Giysilerinizin türüne göre program süresi en ideal şekilde ayarlanır.
    • Ekstra yumuşak fonksiyonu: Giysilerinizi her zaman yumuşacık alırsınız.
    • Buharlı Anti-Alerji programı: Giysileriniz mikroplardan arındırılır, alerjenler ve deterjan artıkları giysilerden temizlenir.
    • Eco TimeManager: 5 kademeli program süresi ayarlama
    • Başlangıç erteleme: Çamaşırlarınız makinede beklemez, kırışmaz, kötü koku oluşturmaz.
    • Ölçüleri: 63.6cm (derinlik) x 84.7 (yükseklik) x 59.7 (genişlik)

    Electrolux EW6FN429BT Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün sessiz ve yıkama harika.

    ✍🏻 Çok sessiz çalışıyor; çamaşırları genelde unutuyorum.

    4️⃣ Profilo CMU12T91TR 9 kg çamaşır makinesi

    uygun fiyatlı çamaşır makinesi Profilo CMU12T91TR Tam Boyutta Gör
    Profilo, tüketicilerin memnun kaldığı 2023’ün en iyi çamaşır makinesi markaları arasında. 9kg yıkama 1200 devir çamaşır makinesi Profilo CMU12T91TR, tavsiyemizdir. Sessiz çalışan ve tasarruflu uygun çamaşır makinesi arıyorsanız, Profilo’yu değerlendirmelisiniz.
    • SilentPlus motor: Sessiz, uzun ömürlü, tasarruflu ve 10 yıl garanti
    • EkstraEkle işlevi: Çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra unuttuğunuz çamaşırları kolayca ekleyin.
    • Kısa yıkama programları: Ekspres 15’/30’ programları ile az sayıda çamaşırı 15 veya 30 dakika yıkayabilirsiniz.
    • Ölçüleri: 59cm (derinlik) x 84.8cm (yükseklik) x 59.8cm (genişlik)

    Profilo CMU12T91TR Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok memnunum; kırıştırma yapmıyor, lastiklere zarar vermiyor. Çok güzel.

    ✍🏻 Çok memnun kaldık; tasarımı, yıkaması ve aşırı ses çıkarmaması çok güzel.

    5️⃣ Arçelik 9120 M 9 kg çamaşır makinesi

    9 kg çamaşır makinesi Arçelik 9120 M
    En temiz yıkayan çamaşır makinesi arayanlara Arçelik’in modellerini öneririz. 9kg 1200 devir B enerji sınıfı Arçelik çamaşır makinesi, 10 yıl garantili ProSmart Inverter motora sahip. En iyi çamaşır makinesi yorumları incelendiğinde öne çıkan modellerden biri olan Arçelik 9120 M, hijyenik, pamuk, bebek giysileri, eko, yün, hızlı yıkama dahil ihtiyacınız olan tüm programları sunuyor.
    • Çamaşır ekleme:  Program başlasa da unuttuğunuz çamaşırları sonradan ekleyebilirsiniz. Tam açılır kapak, büyük çamaşırları da atmanızı sağlar.
    • Buhar destekli yıkama teknolojisi: Buharlı yıkama, çamaşırları yumuşatır, kırışıklığı azaltır, ütülemede kolaylık sağlar.
    • Ölçüleri: 64cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)

    Arçelik 9120 M Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün sessiz ve de programlarıyla hayat kurtarıcı.

    ✍🏻 Eko modu, enerji sarfiyatı konusunda gerçekten çok başarılı. Almak isteyen, özellikle yeni evlenecek çiftler seçebilir.

    6️⃣ Beko CM 9101 9 kg çamaşır makinesi

    en iyi marka çamaşır makinesi Beko CM 9101
    Çamaşır makinesinde en iyi marka denildiğinde Beko, sıralamada önde gelen isimlerden. Beyaz ve gümüş renk seçenekleri olan Beko CM 9101, 9kg yıkama kapasitesine sahip. Hem enerji tasarruflu hem de kaliteli ve uygun fiyatlı çamaşır makinesi arıyorsanız, bu modeli tavsiye ederiz.
    • ProSmart Inverter motor: Çamaşır makinenizin ömrünü uzatan ve enerji tasarrufu sağlatan motor
    • Artı çamaşır: Makine çalıştırıldıktan sonra çamaşır ekleme
    • Bebek+ programı: Yüksek sıcaklıkta ve özel yıkama adımlarıyla çamaşırlarınız alerjin etkilerden arındırılır.
    • Buhar destekli yıkama teknolojisi: Buharlı yıkama ile çamaşırlanız çok kırışmadan ve yumuşacık çıkar.
    • Hızlı yıkama: Programlarını sürelerini %50’ye kadar düşürür.
    • Ölçüler: 64cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)

    Beko CM 9101 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Alalı bir yılı geçti, programları harika. Ayrıca sessiz; sadece sıkarken sesi çok az duyuyorsunuz. Teşekkürler.

    ✍🏻 Ürün çok özellikli. Kalitesinden, yıkamasından, her şeyinden memnun kaldık. Umarım, uzun yıllar kullanırız.

    7️⃣ Beko BK 851 YK kurutmalı çamaşır makinesi

    en iyi kurutmalı çamaşır makinesi Beko BK 851 YK Tam Boyutta Gör
    Kurutmalı çamaşır makinesi arıyorsanız, Beko BK 851 YK modelini tercih edebilirsiniz. 8 kg yıkama, 5 kg kurutma kapasitesi olan Beko çamaşır makinesi, su yoğuşturmalı kurutma teknolojisini kullanıyor. Kurutmalı çamaşır makineleri içerisinde en uygun seçeneklerden biri.
    • Çamaşır ekleme: Makineyi çalıştırdıktan sonra unuttuğunuz çamaşırları kolayca ilave edin. Kapak komple açılır.
    • Bebeklere özel program: Çamaşırlarınız yüksek sıcaklıkta ve özel yıkama adımlarıyla yıkanır ve alerjin etkilerden arındırılır.
    • Çabuk yıkama: Makinenizde seçili programların süresi yarı yarıya azaltılır.
    • Yıka ve Giy programı: Acil ihtiyacınız olan kıyafetlerinizi hızlıca yıkayın.
    • Ölçüleri: 59cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)

    8️⃣ Electrolux EW8WN261BT kurutmalı çamaşır makinesi

    Electrolux kurutmalı çamaşır makinesi EW8WN261BT
    Electrolux EW8WN261BT, kurutmalı çamaşır makinesi tavsiye isteyenlere önereceğimiz bir başka model. Electrolux PerfectCare 800 modeli, 10 kg yıkama, 6 kg kurutma kapasitesine sahip buhar teknolojili harika bir kurutmalı çamaşır makinesi. Kurutma fonksiyonu olan A sınıfı çamaşır makinesi, 10 yıl garantili Eco-Inverter motor teknolojisiyle geliyor.
    • Parfümlü buhar programları: Buhar ve parfümle 15 dakikada güzel kokan giysiler
    • Ekstra yumuşak fonksiyonu: Daha etkin durulama ve daha iyi yumuşatıcı dağılımıyla giysiler yumuşacık
    • UltraCare System yıkama teknolojisi
    • SteamCare System buhar teknolojisi
    • Kırışıklık önleme
    • UltraWash & Dry programı ile 59 dakikada mükemmel temizlik
    • Kazan temizleme ve tiktik arındırma programı
    • Woolmark Blue sertifikalı yünlü yıkama ve kurutma
    • Kendini temizleyin deterjan çekmecesi
    • Ölçüleri: 63.6cm (derinlik) x 84.7cm (yükseklik) x 59.7cm (genişlik)

    Electrolux EW8WN261BT Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Alınabilecek en kaliteli kurutmalı çamaşır makinesi. Uzun araştırmalar sonucu karar vererek aldım.

    ✍🏻 Makine kesinlikle çok iyi. Özellikle yıkama performansı harika.

    9️⃣ Profilo CGA25400TR 10 kg çamaşır makinesi

    A sınıfı en iyi çamaşır makinesi Profilo CGA25400TR Tam Boyutta Gör
    10 kg yıkama kapasitesi olan CGA25400TR, en iyi çamaşır makinesi 2023 listesinde yer verdiğimiz bir başka Profilo çamaşır makinesi. Kurutma özelliği olmayan A sınıfı çamaşır makinesi arayanların değerlendirmesini istediğimiz modellerden biri.
    • Leke uzmanı opsiyonu: En inatçı lekeleri bile zahmetsizce çıkarır.
    • Yeni nesil Suda bekletme fonksiyonu: Düzenli tambur hareketleriyle en zor kirler ve lekeler giderilir.
    • SilentPlus motor: Daha sessiz ve tasarruflu çalışan 10 yıl garantili motor
    • EkstraEkle: Makineyi çalıştırdıktan sonra unuttuğunuz çamaşırları ekleyebilirsiniz.
    • JetPlus: Yıkama programının süresini %66 oranında kısaltır./li>
    • Ölçüleri: 58.8cm (derinlik) x 84.5cm (yükselik) x 59.8cm (genişlik)

    Profilo CGA25400TR Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 İki marka arasında kaldım ve hem fiyat hem de burAdaki yetkili servisin performansından dolayı (ilgi, alaka, anlayış, hız) profilo aldım. Çamaşır makinesiyle ilgili deneyimlerim şöyle: 1.Ürün 10 kilo ve gayet büyük haznesi var. 2. Bir sürü program, sıcaklık, devir, ön yıkama özelliği var. İstediğiniz sürede, sıcaklıkta devirde yıkabiliyorsunuz. 3. Suda bekletme özelliği var. Ayrıca ayarlayabiliyorsunuz 4. Sonradan çamaşır ekleme özelliği var. 5. Makineyi durdurduğunuzda kapağı hemen açılıyor. Çok iyi bir özellik 6. Çocuk kilidi var 7. Çamaşır makinesi motor olarak falan çok sessiz. Hem de aşırı sessiz. 8. Fakat çamaşır yıkarken çamaşırları döndürürken alt üst gelecek şekilde çok güzel karıştırarak yıkadığı için çamaşırların tambura çarpma sesi geliyor sadece. Eski makinem gibi çamaşırlar sadece dönmüyor makine çamaşırları alt üst getiriyor. Dikkatimi çekti bunu da beğendim. 9. Kısacası şöyle söyleyeyim, bu makine her ihtiyacı fazlasıyla görecek bir makine. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim.

    ✍🏻 Makinada resmen ses yok, çok şaşırdım bu kadarını beklemiyordum, sadece tamburda dönen çamaşır sesini duyuyorsunuz, inanılmaz performanslı ve iyi yıkıyor, tasarımı şık olduğu gibi özellikleri ve enerji su tüketimi çok başarılı, zaten bosch ve siemens ile birebir ürün, kalitede efsane, düşünmeden alın!

    🔟 Altus AL 6103 L 6 kg çamaşır makinesi

    ucuz çamaşır makinesi Altus AL 6103 L Tam Boyutta Gör
    Altus AL 6103 L, listemizdeki en ucuz çamaşır makinesi ancak kullananların çok memnun kaldığı bir model. 6 kg çamaşır makinesi yeterli ve bütçe dostu bir model bakıyorum diyorsanız, Altus’un AL 6103 L modelini tercih edebilirsiniz.
    • E enerji sınıfı: 59kW enerji tüketimi, otomatik su ayarlama sistemiyle tek yıkamada 43 litre su tüketimi
    • Çocuk kilidi fonksiyonu: Çocuklu ve bebekli aileler için ideal çamaşır makinesi
    • Kısa program: 30 dakikada kısa yıkama, program sayısı 15
    • Ölçüleri: 44cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)

    Altus AL 6103 L Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok başarılı, fiyat performans ürünü. Küçük mekanlar için çok uygun. Sessiz çalışıyor, memnunuz.

    ✍🏻 Arçelik kalitesinde, harika bir makine. Dört kişilik bir aileye rahatlıkla yeter.

    Çamaşır makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐

    çamaşır makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör
    Çamaşır makinesi satın alma aşamasında dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Yıkamalı kurutmalı çamaşır makinesi alırken şunlara kesinlikle dikkat etmelisiniz:
    1. Yıkama kapasitesi
    2. Devir hızı
    3. Elektrik tüketimi
    4. Gürültü seviyesi
    5. Programlar
    6. Otomatik dağıtım
    7. Ölçüleri
    8. Motor garanti süresi
    9. Satış sonrası destek

    En İyi Çamaşır Makinesi Tavsiye İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 169031

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 4 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    numaram gizliden çıkmıyor türk telekom balik kılçığı kaç günde erir nba maçları nereden izlenir plakadan taksi çıkması sorgulama korku linki

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 13 Lite
    Xiaomi 13 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Victus by HP
    Victus by HP
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız