Çamaşır makinesi tavsiyesi arayanlara en iyi çamaşır makineleri

Çamaşır makineleri de diğer beyaz eşyalar gibi genelde eve bir kere alınıp yıllar boyu kullanılıyor. Bu yüzden çamaşır makinesi satın alırken acele karar vermemek, en iyi çamaşır makinesi marka ve modelleri gözden geçirmek gerekiyor. Piyasadaki en iyi çamaşır makinelerine baktığımızda Profilo, Arçelik, Bosch, Beko, Altus, Samsung ve LG gibi çok fazla marka var ve tek belirleyici etken artık enerji sınıfı değil. Öyle ki temiz yıkaması, kaliteli olması, kurutmalı olması, devir değeri, boyutu ve en önemlisi kullanıcı yorumları. Peki, 2026'da hangi marka çamaşır makinesi alınmalı? İşte piyasadaki en iyi ve en çok tercih edilen çamaşır makineleri sıralaması 🔽

En iyi çamaşır makinesi markaları sıralamasında Arçelik, Bosh, Beko ve Samsung bulunuyor. Çamaşır makinesi tavsiyesi olarak da Altus AL 10123D, Bosch WGA252Z0TR, Arçelik 9100 Dmx ve Samsung WW11DG5B25AEAH modelleri, sessiz çalışma, geniş program seçeneği, kaliteli malzemeleriyle beğenilip öneriliyor.

1️⃣ Bosch WGB244A0TR 9 kg Çamaşır Makinesi Tam Boyutta Gör Bosch, en iyi çamaşır makinesi markaları arasında. Bosch çamaşır makineleri, kir ve lekelere karşı güçlü performansı ile öne çıkarken, giysilerinize hassas davranarak koruyor. Geniş iç hacimleri ve yenilikçi yıkama teknolojileri ile mükemmel yıkama performansı sunuyor. 9 kg çamaşır makinesi arıyorsanız, Bosh WGB244A0TR modelini tavsiye ederiz. i-DOS deterjan tarama ile doğru miktarda kullanım : i-DOS deterjan tarama özelliği ile deterjanınızın markası ne olursa olsun makinenizin doğru miktarda deterjan ve yumuşatıcı kullanmasını sağlar. Otomatik dozajlama sistemi sayesinde her yıkamada doz ayarı yapmanıza gerek kalmaz.

: i-DOS deterjan tarama özelliği ile deterjanınızın markası ne olursa olsun makinenizin doğru miktarda deterjan ve yumuşatıcı kullanmasını sağlar. Otomatik dozajlama sistemi sayesinde her yıkamada doz ayarı yapmanıza gerek kalmaz. Iron Steam Assist ile kırışıklıkları %50'ye kadar azaltır : Yeni yıkanmış ve kurutulmuş çamaşırlara 23 dakikada nazikçe buhar uygular. Ayrıca daha önce giyilmiş bir gömlek veya pantolondaki kırışıklıkları da açabilir.

: Yeni yıkanmış ve kurutulmuş çamaşırlara 23 dakikada nazikçe buhar uygular. Ayrıca daha önce giyilmiş bir gömlek veya pantolondaki kırışıklıkları da açabilir. 4D yıkama sistemi : Yüksek verimli 4D yıkama sistemi deterjan ve suyun en verimli ve etkin kullanımı için doğrudan su püskürtme ve ekstra devirli yıkamayı bir araya getirir.

: Yüksek verimli 4D yıkama sistemi deterjan ve suyun en verimli ve etkin kullanımı için doğrudan su püskürtme ve ekstra devirli yıkamayı bir araya getirir. Easy Start : EasyStart özelliğine sahip Home Connect fonksiyonu sayesinde çamaşırları nasıl yıkayacağızı düşünmemize gerek kalmıyor. Her zaman en iyi program öneriliyor.

: EasyStart özelliğine sahip Home Connect fonksiyonu sayesinde çamaşırları nasıl yıkayacağızı düşünmemize gerek kalmıyor. Her zaman en iyi program öneriliyor. Home Connect: Home Connect uygulamasıyla çamaşır makinenizi telefondan çalıştırabilir, mevcut program durumu hakkında anlık bildirimler alabilir ve diğer faydalı detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Home Connect uygulamasıyla çamaşır makinenizi telefondan çalıştırabilir, mevcut program durumu hakkında anlık bildirimler alabilir ve diğer faydalı detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sessizlik ve uzun ömür garantili motor : Çamaşır makinesinin fırçasız, enerji tasarruflu motoru hem sessiz çalışır, hem olağanüstü uzun ömürlüdür, hem de 10 yıl parça garantisi sunar. Bosch WGB244A0TR Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Detaylı programları, sessizliği, estetik görüntüsü, yıkama sesi, sıkma sesi her bakımdan harika bir ürün. İçimde geç kalınmış bir pişmanlık var, keşke daha erken alsaydım. Takıntılı ve araştırmacı bir insan olarak her şeyini araştırarak bu ürünü aldım. Alın, pişman olmayacaksınız! ✍🏻 Temiz yıkıyor. Sessiz 4d yıkama var. Çamaşırlar eski makineye göre daha kuru çıkıyor.

2️⃣ Arçelik 9100 DMX 9 kg Çamaşır Makinesi Tam Boyutta Gör Arçelik, kullanıcı yorumlarına göre en beğenilen çamaşır makinesi markası. Arçelik 9100 DMX modeli, 9 kg çamaşır makinesi tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz en iyi modellerden biri. Soğuk yıkama programı: Soğuk Yıkama programı ile 15 °C’de, Pamuklu 40 °C etkinliğinde yıkama yapılırken, Pamuklu 40 °C programına kıyasla enerji tüketiminden %82, su tüketiminden %55, zamandan %31’e varan tasarruf sağlanır.

Soğuk Yıkama programı ile 15 °C’de, Pamuklu 40 °C etkinliğinde yıkama yapılırken, Pamuklu 40 °C programına kıyasla enerji tüketiminden %82, su tüketiminden %55, zamandan %31’e varan tasarruf sağlanır. Çamaşır ekleme : Makine çalıştırıldıktan sonra unutulan çamaşırların ilave edilebilmesini sağlar, kapağın komple açılabilmesi büyük çamaşırların da atılabilmesine olanak verir.

: Makine çalıştırıldıktan sonra unutulan çamaşırların ilave edilebilmesini sağlar, kapağın komple açılabilmesi büyük çamaşırların da atılabilmesine olanak verir. Kazan temizleme : Makine içerisindeki yıkama ortamında hijyen sağlayarak kazanı temizler ve kötü koku oluşumunu engeller.

: Makine içerisindeki yıkama ortamında hijyen sağlayarak kazanı temizler ve kötü koku oluşumunu engeller. CycleTech : Performanstan ödün vermeden seçili programlarda %35’e varan enerji tasarrufu sağlar.

: Performanstan ödün vermeden seçili programlarda %35’e varan enerji tasarrufu sağlar. Çocuk kilidi : Çocuk Kilidi özelliği aktifken çocukların makineyi kurcalaması sonucu devam eden bir programda değişiklik yapılmasının önüne geçebilirsiniz. Arçelik 9100 DMX Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gerçekten olayı çözmüşler. Bu kadar iyi olacağını tahmin etmezdim. Hem çalışırken çok iyi hem de sıkmadaki sessizliği ve stabil olmasını çok beğendim. Tavsiye ederim. ✍🏻 6 ay önce Samsung Eco Bubble Çamaşır Makinesi almıştım. Sıfır köpük, sade su ile yıkayıp çamaşırlar leş gibi kokuyordu onun için çamaşır makinemi değiştirecektim, hangi çamaşırı alacağımı bilmiyordum. Arkadaşlarımdan sorduğum kadarıyla Arçelik çamaşır makinesini aldım. İki aydır kullanıyorum, çok iyi köpürtüyor, iyi yıkıyor. Benim gibi iyi yıkasın, bol köpük yapsın diyenler gönül rahatlığıyla alabilirler.

3️⃣ Siemens WG52A2Z0TR 10 kg Çamaşır Makinesi Tam Boyutta Gör Siemens WG52A2Z0TR, 10 kg çamaşır makinesi önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Siemens çamaşır makineleri, smartFinish ve stainRemoval teknolojileriyle çamaşır yıkama sürecini kolaylaştırıyor. smartFinish programı : Bu program, nazik ve etkili buhar uygulaması ile kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları azaltır. En kırışık kıyafetler bile 23 dakika içinde gözle görülür şekilde kırışıklıklardan kurtulur.

: Bu program, nazik ve etkili buhar uygulaması ile kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları azaltır. En kırışık kıyafetler bile 23 dakika içinde gözle görülür şekilde kırışıklıklardan kurtulur. iSensoric destekli leke çıkarma : Ekrandan leke türünü seçin, çamaşır makineniz ayarları otomatik olarak yapacaktır. Zor lekeleri temizlemek artık çok kolay.

: Ekrandan leke türünü seçin, çamaşır makineniz ayarları otomatik olarak yapacaktır. Zor lekeleri temizlemek artık çok kolay. varioSpeed : Çamaşırlar çabucak yıkanır. Süreyi kendiniz belirleyebilir veya super15' ve super30' programlarıyla çamaşırlarınızı çok kısa sürede yıkayabilirsiniz.

: Çamaşırlar çabucak yıkanır. Süreyi kendiniz belirleyebilir veya super15' ve super30' programlarıyla çamaşırlarınızı çok kısa sürede yıkayabilirsiniz. Sessiz çalışma ve uzun ömür : iQdrive motor fırçasızdır, dolayısıyla zamanla yıpranmaz. Ayrıca akıllıdır ve sessiz çalışır. Üstelik 10 yıl garantilidir.

: iQdrive motor fırçasızdır, dolayısıyla zamanla yıpranmaz. Ayrıca akıllıdır ve sessiz çalışır. Üstelik 10 yıl garantilidir. Hijyen programı : Bebeklerin cildi veya alerjik ciltler için hassas yıkama sağlar. Yıkama işlemi sırasında sabit bir sıcaklıkta tutarak, temizlenen kumaşları son derece hijyenik bir şekilde yeniler. Ayrıca çamaşırlarınızı deterjan kalıntılarından tamamen arındırmak için kapsamlı bir durulama işlemi gerçekleştirir.

: Bebeklerin cildi veya alerjik ciltler için hassas yıkama sağlar. Yıkama işlemi sırasında sabit bir sıcaklıkta tutarak, temizlenen kumaşları son derece hijyenik bir şekilde yeniler. Ayrıca çamaşırlarınızı deterjan kalıntılarından tamamen arındırmak için kapsamlı bir durulama işlemi gerçekleştirir. AntiVibration sistemi : Siemens çamaşır makineleri, tambur dönerken titreşimleri emer. Bu özellik, makinenizin sessiz çalışmasını sağlar. Siemens WG52A2Z0TR Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 2,5 aydır kullanıyorum, öyle yorum yapmak istedim. İnanılmaz derecede memnun kaldım. Aşırı sessiz bir ürün. Yıkama bittiğinde tatlı bir ses çıkartıp bittiğine dair uyarı veriyor. Unuttuğunuz bir çamaşır varsa anında durdurup içine çamaşırı atabiliyorsunuz. Leke çıkarma özelliği de çok iyi ve 1200 devirde sıktırdığınızda çamaşırlar kuruya yakın çıkıyor ve böylelikle kurutma makinesi olmamasına rağmen hızlı kuruyorlar. Programları da bence gayet yeterli. Eski çamaşır makinelerine kıyasla sanki kokuyu çamaşırın içine hapsediyor; yani yıkadığım bir çamaşırı giymek için 2-3 hafta sonra elime aldığımda bile hâlâ kokusu geliyor. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. ✍🏻 Ürün bahsedildiği gibi çok sessiz ve A sınıfı olması çok iyi. Buzdolabı olarak Siemens kullanıyoruz, çok memnunuz, çamaşır makinesinden de memnun kaldık. 1200 devirde çamaşırlar hafif nemli (neredeyse kuru) çıkıyor.

4️⃣ Altus AL 10123 D 10 kg Çamaşır Makinesi Tam Boyutta Gör Altus, uygun fiyatlı çamaşır makinesi arayanlara hitap eden markaların başında geliyor. Çamaşır makinesi fiyatları göz önüne alındığında, Altus AL 10123 D, en iyi seçeneklerden biri. Birçok farklı programlama sunmasıyla dilediğiniz her türlü kumaşa sahip tekstil ürününü gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Diğer Altus çamaşır makinesi modelleri gibi dengesiz yük kontrolü, top sistemi özelliklerine de sahip. B sınıfı enerji: 59kW enerji tüketimi, otomatik su ayarlama sistemiyle tek yıkamada 52 litre su tüketimi

59kW enerji tüketimi, otomatik su ayarlama sistemiyle tek yıkamada 52 litre su tüketimi 10 kg 1200 devir: Battaniye, yorgan, nevresim takımı, perde gibi büyük parçaları kolayca yıkama

Battaniye, yorgan, nevresim takımı, perde gibi büyük parçaları kolayca yıkama Çocuk kilidi fonksiyonu: Çocuklu ve bebekli aileler için en iyi çamaşır makinesi.

Çocuklu ve bebekli aileler için en iyi çamaşır makinesi. Kısa program: 18 dakika ve 30 dakikada kısa yıkama, program sayısı 15

18 dakika ve 30 dakikada kısa yıkama, program sayısı 15 Ölçüleri: 64cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik) Altus AL 10123 D Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Pahalı ürünlerle aynı kalitede. Gönül rahatlığıyla aldım ve pişman olmadım. İyi ki almışız. ✍🏻 Tam bir fiyat performans ürünü. Gözünüz kapalı alın derim; o denli başarılı bir cihaz.

5️⃣ Beko CMX 10120 10 kg Çamaşır Makinesi Tam Boyutta Gör Çamaşır makinesinde en iyi marka denildiğinde Beko, sıralamada önde gelen isimlerden. Beko CMX 10120 modeli, 10 kg yıkama kapasitesine sahip. Hem enerji tasarruflu hem de kaliteli ve uygun fiyatlı çamaşır makinesi arıyorsanız, bu modeli tavsiye ederiz. Artı çamaşır : Makine çalıştırıldıktan sonra unutulan çamaşırların ilave edilebilmesini sağlar.

: Makine çalıştırıldıktan sonra unutulan çamaşırların ilave edilebilmesini sağlar. Buharlı havalandırma programı : Yıkama yapmadan buharlı havalandırma teknolojisi sayesinde kıyafetlerinizdeki kötü kokuları azaltır. Pamuklu, sentetik ve karışık kumaş türlerinde kullanılabilir, 17dk boyunca havalandırarak kıyafetlerinizin ferah kokmalarını sağlar.

: Yıkama yapmadan buharlı havalandırma teknolojisi sayesinde kıyafetlerinizdeki kötü kokuları azaltır. Pamuklu, sentetik ve karışık kumaş türlerinde kullanılabilir, 17dk boyunca havalandırarak kıyafetlerinizin ferah kokmalarını sağlar. Kazan temizleme : Çamaşır makinesi içerisindeki hijyeni sağlayarak kazanı temizler ve kötü koku oluşumunu engeller.

: Çamaşır makinesi içerisindeki hijyeni sağlayarak kazanı temizler ve kötü koku oluşumunu engeller. Prosmart Inverter motor : Makinenin ömrü uzarken enerji tasarrufu sağlanmış olur. Aynı zamanda makine daha sessiz ve verimli çalışır. 10 yıl motor garantisi vardır. Beko CMX 10120 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok memnunum, bayağı sessiz. Çok ta temiz yıkanıyor, hep çamaşır yıkamak istiyorum. ✍🏻 Aşırı sessiz çalışıyor ve çamaşırları çok temiz yıkıyor. Görüntüsü de gayet şık.

6️⃣ Samsung WW11DG5B25AEAH 11 kg Çamaşır Makinesi 11 kg çamaşır makinesi tavsiyesi isteyenlere Samsung WW11DG5B25AEAH modelini öneririz. Samsung, bu çamaşır makinesinde SpaceMax teknolojisiyle dış boyutları artırmadan daha büyük bir kazanı makineye dahil etmiş. Bu, tek seferde daha fazla çamaşır yıkayabilmenizi sağlıyor. Temiz Kazan+ : Islatma, titreşim ve döndürme yoluyla haznedeki kirleri ve kokuları yok eder. Su jeti ve hızlı sıkma ile kapak körüğündeki kirleri temizler. Temizlik gerektiğinde sizi otomatik olarak bilgilendirir.

StayClean çekmecesi : Deterjan israfına son verir ve zahmetli deterjan çekmecesi temizleme görevinden kurtarır. StayClean Çekmecesi, özel olarak tasarlanmış su fışkırtma sistemi sayesinde kalıntı bırakmadan çekmecedeki tüm deterjanın akmasını sağlar ve deterjan çekmeceniz daha temiz görünür.

Köpükte bekletme fonksiyonu : Kan, çay, şarap, makyaj ve çim gibi oldukça farklı çeşitlerdeki inatçı lekeleri gidermeye yardımcı olur. Giysilerin, aktif kabarcıkları tamamen derinlemesine emmesi sağlanır, böylece kir ve lekeler yumuşar ve etkin bir şekilde çıkarılabilir.

: Kan, çay, şarap, makyaj ve çim gibi oldukça farklı çeşitlerdeki inatçı lekeleri gidermeye yardımcı olur. Giysilerin, aktif kabarcıkları tamamen derinlemesine emmesi sağlanır, böylece kir ve lekeler yumuşar ve etkin bir şekilde çıkarılabilir. Dijital Inverter teknolojisi : Üstün verimlilik, daha az gürültü ve uzun ömürlü performans sağlar.

: Üstün verimlilik, daha az gürültü ve uzun ömürlü performans sağlar. SmartThings AI Enerji Modu : AI Enerji Modu, enerji tüketimini gözden geçirmenize olanak tanır ve elektrik faturanızı tahmin eder. Yapay Zeka Enerji Modu ile çalışabilen programlarda sıcak su ve ekstra program süresi yerine soğuk su kullanan Ecobubble ile yıkama yaparak enerji kullanımını %70’e varan oranda azaltır. Samsung WW11DG5B25AEAH Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 SmartThings uygulamasını indirip üye olduktan sonra uygulama üzerinden çamaşır makinesini seçip gelen makinenin üzerindeki karekodu okutup wifi şifresini girdikten sonra kablosuz bağlantı yapılıyor. Güvenlik nedeniyle telefon uygulamasından makineyi başlatmayı kaldırmışlar, sadece ayarları yapıp makineye gönderiyor, elle başlatıyorsunuz. Program bittiğinde dışarda olsanız bile mobil veri üzerinden uygulama üzerinden bittiği ile ilgili bildirim geliyor. Sesli müzikle bitti uyarısı var. ✍🏻 10 gündür kullanıyorum, inanılmaz sessiz bir makine. Önceki makinemin bilyeleri dağıldığı için sesi uçak motoru gibiydi, o makineden sonra bu ürün sanki çalışmıyor hissi veriyor. Gece bile çalıştırabiliyorum, hiç ses yok. Yıkama performansı da iyi gibi; ben doğal deterjan kullandığım için zaten lekeler kolay çıkmıyor ama genel olarak yıkamadan da memnunum. Programları yeterli, zaten indirilen bölümü var ordan ekstra havlu, kot gibi bir sürü program seçebiliyorsunuz. Çamaşırı yıkamadan önce kuruyken tartıp ona göre de süre çıkartıyor, yani normal program süresinden daha önce de bitirdiği oluyor. Smarthing uygulamasından da uzaktan çalıştırabiliyorsunuz programı ya da bittiğinde telefona bildirim geliyor bu kısmı da güzel. Diğer markalar boykot olduğu için Samsung tercih etmiştim memnunum.

7️⃣ Profilo CGA242X1TR 9 kg Çamaşır Makinesi Tam Boyutta Gör Çamaşır makinesi yorumları dikkate alındığında Profilo, öne çıkan markalar arasında. Profilo çamaşır makineleri, geniş iç hacimleri ve yenilikçi yıkama teknolojileri ile mükemmel yıkama performansı sunuyor. Suda bekletme opsiyonu : Düzenli tambur hareketleri ile en zor kirler ve lekeler giderilmiş olur. Suda bekletme işlemi yaklaşık 1 saat 30 dakika içinde tamamlanır.

: Düzenli tambur hareketleri ile en zor kirler ve lekeler giderilmiş olur. Suda bekletme işlemi yaklaşık 1 saat 30 dakika içinde tamamlanır. Leke uzmanı : Uygun sıcaklık, yıkama süresi, su ve deterjan kombinasyonu ile kan, ter, çay ve yağ gibi inatçı lekeleri zahmetsizce çıkarır, giysilerinizi yıpratmadan temizler.

: Uygun sıcaklık, yıkama süresi, su ve deterjan kombinasyonu ile kan, ter, çay ve yağ gibi inatçı lekeleri zahmetsizce çıkarır, giysilerinizi yıpratmadan temizler. SilentPlus motor : Daha sessiz ve tasarruflu çalışarak 10 yıl motor garantisi sunar.

: Daha sessiz ve tasarruflu çalışarak 10 yıl motor garantisi sunar. EkstraEkle fonksiyonu : Başlat/beklet tuşunu kullanarak yıkama programı başladıktan sonra bile unutulan ya da tam o anda kirlenen çamaşırları makineye ekleme/çıkarma esnekliğini sunar.

: Başlat/beklet tuşunu kullanarak yıkama programı başladıktan sonra bile unutulan ya da tam o anda kirlenen çamaşırları makineye ekleme/çıkarma esnekliğini sunar. JetPlus+ opsiyonu : Seçilen yıkama programının süresini %66 oranında kısaltarak zaman tasarrufu sağlar. Profilo CGA242X1TR Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün gayet iyi. Tek başıma yaşıyorum ve yeni taşındığım ev için aldım. Taşındığım gibi bütün kıyafet ve örtüleri yıkadım. 30 dakikalık program hayat kurtarıyor. 9 kg diye gözünüzde büyütmeyin. Jetplus ile 15 dakikalık programa aldığınız zaman makine, normal ağırlığın yarısını öneriyor. Sessiz ve temiz yıkıyor. ✍🏻 Ürün yıkama yaparken sadece çamaşır sesini duyuyorsunuz, sıkmada ise bir makinanın çıkarması gerektiği kadar ses çıkarıyor ve titreme bile yapmıyor. Eko 40 60 programında en ekonomik şekilde yıkıyor, çamaşıra göre süreyi kısaltabiliyor. Ben çok memnun kaldım.

8️⃣ Samsung WD90TA046BE1AH Kurutmalı Çamaşır Makinesi Tam Boyutta Gör Kurutmalı çamaşır makinesi tavsiyesi olarak Samsung WD90TA046BE1AH modelini öneririz. Bu makine, 9 kg yıkama, 6 kg kurutma kapasitesine sahip. Ecobubble teknolojisi : Düşük sıcaklıklarda bile verimli temizlik. Deterjan köpüklere dönüşür, böylece kumaşa hızlı bir şekilde nüfuz eder, rengini ve dokusunu koruyup enerji tasarrufu sağlarken kiri kolayca temizler.

: Düşük sıcaklıklarda bile verimli temizlik. Deterjan köpüklere dönüşür, böylece kumaşa hızlı bir şekilde nüfuz eder, rengini ve dokusunu koruyup enerji tasarrufu sağlarken kiri kolayca temizler. Air Wash : Hava ile Tazeleme teknolojisi giysilerdeki kokuların giderilmesini sağlayarak her zaman hoş ve taze kokmalarını sağlar.

: Hava ile Tazeleme teknolojisi giysilerdeki kokuların giderilmesini sağlayarak her zaman hoş ve taze kokmalarını sağlar. Digital Inverter teknolojisi : Sessiz, güçlü performans ve 20 yıl garanti.

: Sessiz, güçlü performans ve 20 yıl garanti. Temiz kazan : Deterjana gerek kalmadan suda bekletme, titreşim ve yüksek hızlı sıkma fonksiyonlarını bir arada kullanarak kazanı temiz tutar. Temizlenmesi gerektiğinde otomatik olarak bilgilendirir.

: Deterjana gerek kalmadan suda bekletme, titreşim ve yüksek hızlı sıkma fonksiyonlarını bir arada kullanarak kazanı temiz tutar. Temizlenmesi gerektiğinde otomatik olarak bilgilendirir. StayClean çekmecesi : Deterjan israfına son verir ve zahmetli deterjan çekmecesi temizleme görevinden kurtarır. Özel olarak tasarlanmış su fışkırtma sistemi sayesinde kalıntı bırakmadan çekmecedeki tüm deterjanın akmasını sağlar.

: Deterjan israfına son verir ve zahmetli deterjan çekmecesi temizleme görevinden kurtarır. Özel olarak tasarlanmış su fışkırtma sistemi sayesinde kalıntı bırakmadan çekmecedeki tüm deterjanın akmasını sağlar. Köpükte bekletme : Kan, çay, şarap, makyaj ve çim gibi oldukça farklı çeşitlerdeki inatçı lekeleri gidermeye yardımcı olur. Giysilerin, köpükte bekletilmesi ile kir ve lekeler yumuşayarak etkin bir şekilde çıkarılabilir. Samsung WD90TA046BE1AH Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kurutma ve çamaşır makinesini tek cihazda alma konusunda çok ikilemde kalmıştım ama iyi ki almışım; hem programları çok yeterli ve isteğe göre ayarlanabiliyor. Hem de yıkama artı 1-1,5 saat kurutmayla kupkuru şekilde çamaşırlar çıkıyor. Sabah çıkarken ayarlayıp akşam dönünce yıkama kurutma bitmiş şekilde çamaşırları alabiliyorsunuz. Tek önemli şey; çok doldurmamak. Ses konusunda rahatsız etmiyor. ✍🏻 Eski makinem de Samsung'tu, 24 yıl tık demeden çalıştı. O yüzden öncelikle Samsung tercih ettim. Makineyi kullandım, memnun kaldım. Gayet sessiz, yıkaması güzel. Kurutması uzun olabilir; yıkama kurutma birlikte 7 saat sürüyor. Ama manuel olarak da 2-3 saatte kurutulacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz, benim için yeterli.

En iyi çamaşır kurutma makinesi tavsiyeleri 2 gün önce eklendi

Çamaşır makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Çamaşır makinesi satın alma aşamasında dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Yıkamalı kurutmalı çamaşır makinesi alırken şunlara kesinlikle dikkat etmelisiniz: Yıkama kapasitesi Devir hızı Elektrik tüketimi Gürültü seviyesi Programlar Otomatik dağıtım Ölçüleri Motor garanti süresi Satış sonrası destek

En İyi Çamaşır Makinesi Tavsiye İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 169031

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: