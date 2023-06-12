Çamaşır makinesi tavsiyesi arayanlara en iyi çamaşır makineleri

- En iyi çamaşır makineleri 🧺
- 1️⃣ Altus AL 10123 D 10 kg çamaşır makinesi
- 2️⃣ Samsung WW80T4020CE/AH 8 kg çamaşır makinesi
- 3️⃣ Electrolux EW6FN429BT 10 kg çamaşır makinesi
- 4️⃣ Profilo CMU12T91TR 9 kg çamaşır makinesi
- 5️⃣ Arçelik 9120 M 9 kg çamaşır makinesi
- 6️⃣ Beko CM 9101 9 kg çamaşır makinesi
- 7️⃣ Beko BK 851 YK kurutmalı çamaşır makinesi
- 8️⃣ Electrolux EW8WN261BT kurutmalı çamaşır makinesi
- 9️⃣ Profilo CGA25400TR 10 kg çamaşır makinesi
- 🔟 Altus AL 6103 L 6 kg çamaşır makinesi
- Çamaşır makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Yorumlar
Çamaşır makineleri de diğer beyaz eşyalar gibi genelde eve bir kere alınıp yıllar boyu kullanılıyor. Bu yüzden çamaşır makinesi satın alırken acele karar vermemek, en iyi çamaşır makinesi marka ve modelleri gözden geçirmek gerekiyor. Piyasadaki en iyi çamaşır makinelerine baktığımızda Profilo, Arçelik, Bosch, Beko, Altus, Samsung ve LG gibi çok fazla marka var ve tek belirleyici etken artık enerji sınıfı değil. Öyle ki temiz yıkaması, kaliteli olması, kurutmalı olması, devir değeri, boyutu ve en önemlisi kullanıcı yorumları. Peki, 2023’te hangi marka çamaşır makinesi alınmalı? İşte piyasadaki en iyi ve en çok tercih edilen çamaşır makineleri sıralaması 🔽
|Marka - Model 🧼
|Fiyat 🏷️
|Altus AL 10123 D
|10.199 TL
|Samsung WW80T4020CE/AH
|10.999 TL
|Electrolux EW6FN429BT
|13.499 TL
|Profilo CMU12T91TR
|11.999 TL
|Arçelik 9120 M
|11.420 TL
|Beko CM 9101
|9.999 TL
|Beko BK 851 YK
|19.999 TL
|Electrolux EW8WN261BT
|20.699 TL
|PROFİLO CGA25400TR
|13.999 TL
|LG F2J5TNP3W
|15.162 TL
|Altus AL 6103 L
|7.368 TL
Kullanıcı yorumlarına göre en iyi çamaşır makinesi marka sıralamasında Arçelik, Beko ve Samsung bulunuyor. Çamaşır makinesi tavsiyesi olarak da Altus AL 10123D, Arçelik 9120 M ve LG F2J5TNP3W modelleri; ucuz fiyatları ve kaliteli olmalarıyla birçok kullanıcı tarafından öneriliyor.
1️⃣ Altus AL 10123 D 10 kg çamaşır makinesi
- B sınıfı enerji: 59kW enerji tüketimi, otomatik su ayarlama sistemiyle tek yıkamada 52 litre su tüketimi
- 10 kg 1200 devir: Battaniye, yorgan, nevresim takımı, perde gibi büyük parçaları kolayca yıkama
- Çocuk kilidi fonksiyonu: Çocuklu ve bebekli aileler için en iyi çamaşır makinesi.
- Kısa program: 18 dakika ve 30 dakikada kısa yıkama, program sayısı 15
- Ölçüleri: 64cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)
Altus AL 10123 D Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Pahalı ürünlerle aynı kalitede. Gönül rahatlığıyla aldım ve pişman olmadım. İyi ki almışız.
✍🏻 Tam bir fiyat performans ürünü. Gözünüz kapalı alın derim; o denli başarılı bir cihaz.
2️⃣ Samsung WW80T4020CE/AH 8 kg çamaşır makinesi
- Kazan temizliği: Kokulara neden olan kalıntıları %99.9 oranında yok etme
- StayClean çekmecesi: Özel olarak tasarlanmış su fışkırtma sistemiyle kalıntı bırakmadan çekmecedeki tüm deterjanın akması sağlanır.
- D enerji sınıfı: 100 devir için enerji tüketimi 73kwh, devir başına ortalama su tüketimi 48 litre
- Ölçüleri: 55cm (derinlik) x 85cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)
Samsung WW80T4020CE/AH Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bu fiyata alınabilecek en iyi makine; başka yoruma gerek yok. Sessiz ve çok iyi çalışıyor.
✍🏻 Samsung kalitesi süper. Yazlığa aldık, fiyat performans açısından çok iyi.
3️⃣ Electrolux EW6FN429BT 10 kg çamaşır makinesi
- SensiCare System: Giysilerinizin türüne göre program süresi en ideal şekilde ayarlanır.
- Ekstra yumuşak fonksiyonu: Giysilerinizi her zaman yumuşacık alırsınız.
- Buharlı Anti-Alerji programı: Giysileriniz mikroplardan arındırılır, alerjenler ve deterjan artıkları giysilerden temizlenir.
- Eco TimeManager: 5 kademeli program süresi ayarlama
- Başlangıç erteleme: Çamaşırlarınız makinede beklemez, kırışmaz, kötü koku oluşturmaz.
- Ölçüleri: 63.6cm (derinlik) x 84.7 (yükseklik) x 59.7 (genişlik)
Electrolux EW6FN429BT Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün sessiz ve yıkama harika.
✍🏻 Çok sessiz çalışıyor; çamaşırları genelde unutuyorum.
4️⃣ Profilo CMU12T91TR 9 kg çamaşır makinesi
- SilentPlus motor: Sessiz, uzun ömürlü, tasarruflu ve 10 yıl garanti
- EkstraEkle işlevi: Çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra unuttuğunuz çamaşırları kolayca ekleyin.
- Kısa yıkama programları: Ekspres 15’/30’ programları ile az sayıda çamaşırı 15 veya 30 dakika yıkayabilirsiniz.
- Ölçüleri: 59cm (derinlik) x 84.8cm (yükseklik) x 59.8cm (genişlik)
Profilo CMU12T91TR Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok memnunum; kırıştırma yapmıyor, lastiklere zarar vermiyor. Çok güzel.
✍🏻 Çok memnun kaldık; tasarımı, yıkaması ve aşırı ses çıkarmaması çok güzel.
5️⃣ Arçelik 9120 M 9 kg çamaşır makinesi
- Çamaşır ekleme: Program başlasa da unuttuğunuz çamaşırları sonradan ekleyebilirsiniz. Tam açılır kapak, büyük çamaşırları da atmanızı sağlar.
- Buhar destekli yıkama teknolojisi: Buharlı yıkama, çamaşırları yumuşatır, kırışıklığı azaltır, ütülemede kolaylık sağlar.
- Ölçüleri: 64cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)
Arçelik 9120 M Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün sessiz ve de programlarıyla hayat kurtarıcı.
✍🏻 Eko modu, enerji sarfiyatı konusunda gerçekten çok başarılı. Almak isteyen, özellikle yeni evlenecek çiftler seçebilir.
6️⃣ Beko CM 9101 9 kg çamaşır makinesi
- ProSmart Inverter motor: Çamaşır makinenizin ömrünü uzatan ve enerji tasarrufu sağlatan motor
- Artı çamaşır: Makine çalıştırıldıktan sonra çamaşır ekleme
- Bebek+ programı: Yüksek sıcaklıkta ve özel yıkama adımlarıyla çamaşırlarınız alerjin etkilerden arındırılır.
- Buhar destekli yıkama teknolojisi: Buharlı yıkama ile çamaşırlanız çok kırışmadan ve yumuşacık çıkar.
- Hızlı yıkama: Programlarını sürelerini %50’ye kadar düşürür.
- Ölçüler: 64cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)
Beko CM 9101 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Alalı bir yılı geçti, programları harika. Ayrıca sessiz; sadece sıkarken sesi çok az duyuyorsunuz. Teşekkürler.
✍🏻 Ürün çok özellikli. Kalitesinden, yıkamasından, her şeyinden memnun kaldık. Umarım, uzun yıllar kullanırız.
7️⃣ Beko BK 851 YK kurutmalı çamaşır makinesi
- Çamaşır ekleme: Makineyi çalıştırdıktan sonra unuttuğunuz çamaşırları kolayca ilave edin. Kapak komple açılır.
- Bebeklere özel program: Çamaşırlarınız yüksek sıcaklıkta ve özel yıkama adımlarıyla yıkanır ve alerjin etkilerden arındırılır.
- Çabuk yıkama: Makinenizde seçili programların süresi yarı yarıya azaltılır.
- Yıka ve Giy programı: Acil ihtiyacınız olan kıyafetlerinizi hızlıca yıkayın.
- Ölçüleri: 59cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)
8️⃣ Electrolux EW8WN261BT kurutmalı çamaşır makinesi
- Parfümlü buhar programları: Buhar ve parfümle 15 dakikada güzel kokan giysiler
- Ekstra yumuşak fonksiyonu: Daha etkin durulama ve daha iyi yumuşatıcı dağılımıyla giysiler yumuşacık
- UltraCare System yıkama teknolojisi
- SteamCare System buhar teknolojisi
- Kırışıklık önleme
- UltraWash & Dry programı ile 59 dakikada mükemmel temizlik
- Kazan temizleme ve tiktik arındırma programı
- Woolmark Blue sertifikalı yünlü yıkama ve kurutma
- Kendini temizleyin deterjan çekmecesi
- Ölçüleri: 63.6cm (derinlik) x 84.7cm (yükseklik) x 59.7cm (genişlik)
Electrolux EW8WN261BT Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Alınabilecek en kaliteli kurutmalı çamaşır makinesi. Uzun araştırmalar sonucu karar vererek aldım.
✍🏻 Makine kesinlikle çok iyi. Özellikle yıkama performansı harika.
9️⃣ Profilo CGA25400TR 10 kg çamaşır makinesi
- Leke uzmanı opsiyonu: En inatçı lekeleri bile zahmetsizce çıkarır.
- Yeni nesil Suda bekletme fonksiyonu: Düzenli tambur hareketleriyle en zor kirler ve lekeler giderilir.
- SilentPlus motor: Daha sessiz ve tasarruflu çalışan 10 yıl garantili motor
- EkstraEkle: Makineyi çalıştırdıktan sonra unuttuğunuz çamaşırları ekleyebilirsiniz.
- JetPlus: Yıkama programının süresini %66 oranında kısaltır./li>
- Ölçüleri: 58.8cm (derinlik) x 84.5cm (yükselik) x 59.8cm (genişlik)
Profilo CGA25400TR Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İki marka arasında kaldım ve hem fiyat hem de burAdaki yetkili servisin performansından dolayı (ilgi, alaka, anlayış, hız) profilo aldım. Çamaşır makinesiyle ilgili deneyimlerim şöyle: 1.Ürün 10 kilo ve gayet büyük haznesi var. 2. Bir sürü program, sıcaklık, devir, ön yıkama özelliği var. İstediğiniz sürede, sıcaklıkta devirde yıkabiliyorsunuz. 3. Suda bekletme özelliği var. Ayrıca ayarlayabiliyorsunuz 4. Sonradan çamaşır ekleme özelliği var. 5. Makineyi durdurduğunuzda kapağı hemen açılıyor. Çok iyi bir özellik 6. Çocuk kilidi var 7. Çamaşır makinesi motor olarak falan çok sessiz. Hem de aşırı sessiz. 8. Fakat çamaşır yıkarken çamaşırları döndürürken alt üst gelecek şekilde çok güzel karıştırarak yıkadığı için çamaşırların tambura çarpma sesi geliyor sadece. Eski makinem gibi çamaşırlar sadece dönmüyor makine çamaşırları alt üst getiriyor. Dikkatimi çekti bunu da beğendim. 9. Kısacası şöyle söyleyeyim, bu makine her ihtiyacı fazlasıyla görecek bir makine. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim.
✍🏻 Makinada resmen ses yok, çok şaşırdım bu kadarını beklemiyordum, sadece tamburda dönen çamaşır sesini duyuyorsunuz, inanılmaz performanslı ve iyi yıkıyor, tasarımı şık olduğu gibi özellikleri ve enerji su tüketimi çok başarılı, zaten bosch ve siemens ile birebir ürün, kalitede efsane, düşünmeden alın!
🔟 Altus AL 6103 L 6 kg çamaşır makinesi
- E enerji sınıfı: 59kW enerji tüketimi, otomatik su ayarlama sistemiyle tek yıkamada 43 litre su tüketimi
- Çocuk kilidi fonksiyonu: Çocuklu ve bebekli aileler için ideal çamaşır makinesi
- Kısa program: 30 dakikada kısa yıkama, program sayısı 15
- Ölçüleri: 44cm (derinlik) x 84cm (yükseklik) x 60cm (genişlik)
Altus AL 6103 L Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok başarılı, fiyat performans ürünü. Küçük mekanlar için çok uygun. Sessiz çalışıyor, memnunuz.
✍🏻 Arçelik kalitesinde, harika bir makine. Dört kişilik bir aileye rahatlıkla yeter.
Çamaşır makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Yıkama kapasitesi
- Devir hızı
- Elektrik tüketimi
- Gürültü seviyesi
- Programlar
- Otomatik dağıtım
- Ölçüleri
- Motor garanti süresi
- Satış sonrası destek
En İyi Çamaşır Makinesi Tavsiye İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 169031Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi