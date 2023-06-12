Çamaşır makinesi tavsiyesi arayanlara en iyi çamaşır makineleri

Çamaşır makineleri de diğer beyaz eşyalar gibi genelde eve bir kere alınıp yıllar boyu kullanılıyor. Bu yüzden çamaşır makinesi satın alırken acele karar vermemek, en iyi çamaşır makinesi marka ve modelleri gözden geçirmek gerekiyor. Piyasadaki en iyi çamaşır makinelerine baktığımızda Profilo, Arçelik, Bosch, Beko, Altus, Samsung ve LG gibi çok fazla marka var ve tek belirleyici etken artık enerji sınıfı değil. Öyle ki temiz yıkaması, kaliteli olması, kurutmalı olması, devir değeri, boyutu ve en önemlisi kullanıcı yorumları. Peki, 2023’te hangi marka çamaşır makinesi alınmalı? İşte piyasadaki en iyi ve en çok tercih edilen çamaşır makineleri sıralaması 🔽

Kullanıcı yorumlarına göre en iyi çamaşır makinesi marka sıralamasında Arçelik, Beko ve Samsung bulunuyor. Çamaşır makinesi tavsiyesi olarak da Altus AL 10123D, Arçelik 9120 M ve LG F2J5TNP3W modelleri; ucuz fiyatları ve kaliteli olmalarıyla birçok kullanıcı tarafından öneriliyor.

9️⃣ Profilo CGA25400TR 10 kg çamaşır makinesi

Tam Boyutta Gör 10 kg yıkama kapasitesi olan CGA25400TR, en iyi çamaşır makinesi 2023 listesinde yer verdiğimiz bir başka Profilo çamaşır makinesi. Kurutma özelliği olmayan A sınıfı çamaşır makinesi arayanların değerlendirmesini istediğimiz modellerden biri.

Leke uzmanı opsiyonu: En inatçı lekeleri bile zahmetsizce çıkarır.

En inatçı lekeleri bile zahmetsizce çıkarır. Yeni nesil Suda bekletme fonksiyonu: Düzenli tambur hareketleriyle en zor kirler ve lekeler giderilir.

Düzenli tambur hareketleriyle en zor kirler ve lekeler giderilir. SilentPlus motor: Daha sessiz ve tasarruflu çalışan 10 yıl garantili motor

Daha sessiz ve tasarruflu çalışan 10 yıl garantili motor EkstraEkle: Makineyi çalıştırdıktan sonra unuttuğunuz çamaşırları ekleyebilirsiniz.

Makineyi çalıştırdıktan sonra unuttuğunuz çamaşırları ekleyebilirsiniz. JetPlus: Yıkama programının süresini %66 oranında kısaltır./li>

Yıkama programının süresini %66 oranında kısaltır./li> Ölçüleri: 58.8cm (derinlik) x 84.5cm (yükselik) x 59.8cm (genişlik)

Profilo CGA25400TR Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 İki marka arasında kaldım ve hem fiyat hem de burAdaki yetkili servisin performansından dolayı (ilgi, alaka, anlayış, hız) profilo aldım. Çamaşır makinesiyle ilgili deneyimlerim şöyle: 1.Ürün 10 kilo ve gayet büyük haznesi var. 2. Bir sürü program, sıcaklık, devir, ön yıkama özelliği var. İstediğiniz sürede, sıcaklıkta devirde yıkabiliyorsunuz. 3. Suda bekletme özelliği var. Ayrıca ayarlayabiliyorsunuz 4. Sonradan çamaşır ekleme özelliği var. 5. Makineyi durdurduğunuzda kapağı hemen açılıyor. Çok iyi bir özellik 6. Çocuk kilidi var 7. Çamaşır makinesi motor olarak falan çok sessiz. Hem de aşırı sessiz. 8. Fakat çamaşır yıkarken çamaşırları döndürürken alt üst gelecek şekilde çok güzel karıştırarak yıkadığı için çamaşırların tambura çarpma sesi geliyor sadece. Eski makinem gibi çamaşırlar sadece dönmüyor makine çamaşırları alt üst getiriyor. Dikkatimi çekti bunu da beğendim. 9. Kısacası şöyle söyleyeyim, bu makine her ihtiyacı fazlasıyla görecek bir makine. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim.

✍🏻 Makinada resmen ses yok, çok şaşırdım bu kadarını beklemiyordum, sadece tamburda dönen çamaşır sesini duyuyorsunuz, inanılmaz performanslı ve iyi yıkıyor, tasarımı şık olduğu gibi özellikleri ve enerji su tüketimi çok başarılı, zaten bosch ve siemens ile birebir ürün, kalitede efsane, düşünmeden alın!