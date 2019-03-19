LG'nin en güçlüsü | 5G'li ve 5 kameralı V50'yi kullandık

LG'nin yeni amiral gemisi V50, katlanan ekran yerine takılabilen ikinci ekran özelliği ile yarışa dahil oluyor. 5G desteği sunan ve 5 kamera ile gelen telefon, 4000mAh kapasiteli pil ile geliyor.

Akıllı telefon yarışında geri kalmak istemeyen LG'nin en güçlü telefonu olan V50'yi kullandık. 5G desteğine sahip olan ve 5 kamera ile gelen telefon, katlanan ekran konsepti yerine takılan ekran ile kullanıcılarına iki ekran deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Detaylar ve izlenimlerimiz videoda.