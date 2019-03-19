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LG'nin en güçlüsü | 5G'li ve 5 kameralı V50'yi kullandık

2 ay
15,4b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni amiral gemisi V50, katlanan ekran yerine takılabilen ikinci ekran özelliği ile yarışa dahil oluyor. 5G desteği sunan ve 5 kamera ile gelen telefon, 4000mAh kapasiteli pil ile geliyor.
Akıllı telefon yarışında geri kalmak istemeyen LG'nin en güçlü telefonu olan V50'yi kullandık. 5G desteğine sahip olan ve 5 kamera ile gelen telefon, katlanan ekran konsepti yerine takılan ekran ile kullanıcılarına iki ekran deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Detaylar ve izlenimlerimiz videoda. 

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kucukyenici 2 ay en beğenilen
LG ve 4.000 mAh... İnsanın inanası gelmiyor.
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alaz1903 2 ay
Tek eksik ekrandan parmak izi okumanın bulunmayışı. 2019 yılındaki bir amiral gemisine geleneksel parmak izi okuma yöntemi yakışmamış. Bunun dışında her yönüyle olmuş bir cihaz. Sağlamlık konusundaki iddialı çıkışının hakkını verirse ve fiyatı da uygun tutulursa cihaz bütün özellikleriyle ikinci LG G2 olmaya aday bir cihaz gibi görünüyor. Böyle bir durum da LG'yi toparlar ve yeniden oyunun içine sokar. 2014 yılı başlarında almış olduğum LG G2 bir türlü bozulmak bilmeyince telefondan sıkıldım ve şu anda babam tarafından gayet sorunsuzca ve memnuniyetle kullanılıyor. İnceleme için teşekkürler Erdi Bey.
Tek eksik ekrandan parmak izi okumanın bulunmayışı. 2019 yılındaki bir amiral gemisine geleneksel parmak izi okuma yöntemi yakışmamış. Bunun dışında her yönüyle...
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xmenim 1 ay
Biraz yavaş konuş,kelimeleri yutma,anlaşılmıyor.
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Fthcyr 1 ay yeni yorumcu
lg g4 vardı vakti zamanında öyle fotoğraflar çekerdim ki şuan çin malı amiral gemilerini titanik gibi batırır

yawşakkk lg adam gibi telefon yap bizi de çinli ipnelere mahkum etme
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luzengor 2 ay
Yaparsa LG yapar , fanboyluğa lüzum yok.
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DH Misafiri 2 ay
Anlamadigim klasik akilli telefonlara ne kadar ozellik eklesende sonucta insanlar elinde tuttugu bir cihazin ekranina bakarak yolda yurumek zorunda kaldiktan sonra bir anlami yok.
Giyilebilir teknolojiyi ne zaman yayginlastirmayi dusunuyolar acaba hereplus.me nin gelistirdigi kulak ici pc google glass ne zaman yayginlasacak acaba
Sonucta insanligi elinde tuttugu bir cihazin ekranina bakmaktan kurtarmanin zamani geldi de geciyor bile
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mpolat35 2 ay
G2 de sorunlu cihazdı üstelik çok dayanıksız bir cihazdı. Durup dururken ekranı sarardı ayrıca kanepeden halıya düşüp kırıldı. O zamana göre ekran kasa oranı müthişti ama G2 mükemmel cihaz cihaz konuşmayın lütfen :)
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ScriptKidie 2 ay mpolat35
Katılıyorum. 3 kere sararmadan ekran değişti. 4.de g3 verdiler onun da anakartı değişti.
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ZamanSal 2 ay
G2 yi LG yaptı diğerlerini yapan hala bulunamadı....
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hamza5806 1 ay ZamanSal
Sorma hocam
G2deki yazilimlari hergun arıyorum ne telefondu ya
Ama artik lgye para baglanmaz g3 g4te milleti inanilmaz magdur ettiler ben bağlamam yani
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kucukyenici 2 ay en beğenilen
LG ve 4.000 mAh... İnsanın inanası gelmiyor.
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alaz1903 2 ay
Tek eksik ekrandan parmak izi okumanın bulunmayışı. 2019 yılındaki bir amiral gemisine geleneksel parmak izi okuma yöntemi yakışmamış. Bunun dışında her yönüyle olmuş bir cihaz. Sağlamlık konusundaki iddialı çıkışının hakkını verirse ve fiyatı da uygun tutulursa cihaz bütün özellikleriyle ikinci LG G2 olmaya aday bir cihaz gibi görünüyor. Böyle bir durum da LG'yi toparlar ve yeniden oyunun içine sokar. 2014 yılı başlarında almış olduğum LG G2 bir türlü bozulmak bilmeyince telefondan sıkıldım ve şu anda babam tarafından gayet sorunsuzca ve memnuniyetle kullanılıyor. İnceleme için teşekkürler Erdi Bey.
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the_dedektif 2 ay
Bootloop hala varmı acaba ?
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