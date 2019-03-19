LG'nin en güçlüsü | 5G'li ve 5 kameralı V50'yi kullandık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG'nin yeni amiral gemisi V50, katlanan ekran yerine takılabilen ikinci ekran özelliği ile yarışa dahil oluyor. 5G desteği sunan ve 5 kamera ile gelen telefon, 4000mAh kapasiteli pil ile geliyor.
Akıllı telefon yarışında geri kalmak istemeyen LG'nin en güçlü telefonu olan V50'yi kullandık. 5G desteğine sahip olan ve 5 kamera ile gelen telefon, katlanan ekran konsepti yerine takılan ekran ile kullanıcılarına iki ekran deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Detaylar ve izlenimlerimiz videoda.
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yawşakkk lg adam gibi telefon yap bizi de çinli ipnelere mahkum etme
Giyilebilir teknolojiyi ne zaman yayginlastirmayi dusunuyolar acaba hereplus.me nin gelistirdigi kulak ici pc google glass ne zaman yayginlasacak acaba
Sonucta insanligi elinde tuttugu bir cihazin ekranina bakmaktan kurtarmanin zamani geldi de geciyor bile
G2deki yazilimlari hergun arıyorum ne telefondu ya
Ama artik lgye para baglanmaz g3 g4te milleti inanilmaz magdur ettiler ben bağlamam yani