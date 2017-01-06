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LG'den kağıt kadar ince Oled TV ve fazlası "CES 2017 raporu"

2 yıl
31,3b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LG'nin CES 2017 kapsamında lanse ettiği yeni ultra ince televizyonları, akıllı robotları ve eş eşyalarını değerlendiriyoruz. Firma CES'e en kapsamlı katılımını gerçekleştiriyor.
LG, CES'in en büyük alanlarından birine sahip ve açılış konuşmasında tanıttığı yenilikçi ürünlerle oldukça fazla konuşuldu. Bu videomuzda firmanın önce çıkan ürünlerini sizler için değerlendirdik. 

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darkaura 2 yıl en beğenilen ouz1806
ouz1806
pro-üye
Şunları görünce cidden içim acıyor... Millet ne yaptı neler yapıyor ama Biz ....

Ülkemin 4 tarafı düşmanlarla çevrili olunca hatta içinde de olunca maalesef böyle oluyor bilader

Evet korede isvicre alplerinde masalsi bir ulke. ondan yapabiliyorlar. Adamlarin komsulari cin ve japonya tarih boyunca surekli isgallerine somurulerine maruz kalmislar. ic dusman desen adamlarin ulkeleri ortadan ikiye bolunmus kardes kadese kanli bicakli. Kuzey kore diblerinde nukleer testler yapiyor alenen yok etmekle tehdit ediyor. Kendinizi kandirmayi birakin, herkezin ic ve dis dusmalari var, herkezin ic meselelerine benzin doken dis mihraklar var. Dogru yolda kararli sekilde ilerleyen tum bunlara ragmen gelisip yukselmesini bilir.
ouz1806pro-üyeŞunları görünce cidden içim acıyor... Millet ne yaptı neler yapıyor ama Biz ....Ülkemin 4 t...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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ouz1806 2 yıl pro-üye
pro-üye
Şunları görünce cidden içim acıyor... Millet ne yaptı neler yapıyor ama Biz ....

Ülkemin 4 tarafı düşmanlarla çevrili olunca hatta içinde de olunca maalesef böyle oluyor bilader
pro-üyeŞunları görünce cidden içim acıyor... Millet ne yaptı neler yapıyor ama Biz ....Ülkemin 4 tarafı düşmanlarla çevrili ol...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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Kasatka 2 yıl darkaura
darkaura
ouz1806
pro-üye
Şunları görünce cidden içim acıyor... Millet ne yaptı neler yapıyor ama Biz ....

Ülkemin 4 tarafı düşmanlarla çevrili olunca hatta içinde de olunca maalesef böyle oluyor bilader

Evet korede isvicre alplerinde masalsi bir ulke. ondan yapabiliyorlar. Adamlarin komsulari cin ve japonya tarih boyunca surekli isgallerine somurulerine maruz kalmislar. ic dusman desen adamlarin ulkeleri ortadan ikiye bolunmus kardes kadese kanli bicakli. Kuzey kore diblerinde nukleer testler yapiyor alenen yok etmekle tehdit ediyor. Kendinizi kandirmayi birakin, herkezin ic ve dis dusmalari var, herkezin ic meselelerine benzin doken dis mihraklar var. Dogru yolda kararli sekilde ilerleyen tum bunlara ragmen gelisip yukselmesini bilir.


Milletin anlamadigi su. Millet saniyor ki dunya uzerinde ki her devlet bir biri ile dost sadece turkiyeye dusman. Yok oyle bir sey arkadasim. Her ulke ne kadar dost gorunse dahi birbirinin bogazini sıkmak icin firsat kollar. Bizim ve diger devletler arasindaki fark ise onlar bunun olmamasi icin enerji harcarken bizim saldirilari bertaraf etmek icin daha kolay bir cozumumuz oldugundan bizde cabaya pek gerek yok. İsi oluruna birak ve bahane uret. Magdur edebiyati yap agla sizla bize soyle yapiyorlar boyle yapiyorlar de. Bi insanda cocukda devlette yada sirkette vs bahane coksa basari yoktur. Ders calistin mi eeee isiklar gitti emmim oldu hasta oldum anam kacti babam batti vs. Niye calissin ki zaten isin kolayi var. Calismak saatler surerken bahane bi dakikani almiyor bide agzin alistiysa antremanliysan su gibi yalan agzina yer etmisse kebap.
darkauraouz1806pro-üyeŞunları görünce cidden içim acıyor... Millet ne yaptı neler yapıyor ama Biz ...
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DH Misafiri 2 yıl
ihtiyacı amazon getirip dolaba da robot koyacaksa insanlığın insan olma özelliği nerede kalmış oluyor?
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PurposeLess sinan 2 yıl
70 lerde bizden geride olan bi ülkenin buralara gelmesini yok çok çalışıyorlar yok üretiyorlar ayaklarını geçin, Mun tarikatını inceleyin. Bizdeki fetönün kopyası daha doğrusu bizim fetö çakma mun tarikatı. G. Kore ye muazzam sermaye akışı oldu çin'e karşı kullanacaklar, G. Kore esir alınmış bi ülke dağıtmak isteseler 1 aylarını almaz. biraz araştırın, kadim sırlar, gizli örgütler, kara para trafiği neler neler.
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kadirirdem 2 yıl
o televizyon çocuğu olan insanlara dayanmaz...
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Her isi ters giden adam 2 yıl
Tv ince olsa ne olur olmasa ne olur zaten duvarda asılı duruyor
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esmerbuyucu 2 yıl
Şey demek tabu olmuş.
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Lene 2 yıl
Yeni Zengin Oyuncakları Hayırlı Olsun...
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atabey444 2 yıl
Evet bulaşığı önce musluğa tuttum kabasını aldım makineye dizdim kapağı kapattım ve o an.... Akıllı asistana döndüm ve Dedim ki "makineyi çalıştır". Ve bir ses geldi oda ne ben düğmeye basmadan makine çalıştı aman tanrım! Teknolojiye bak. Zorlayın bakalım şu akıllı ev zirvaligini...
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dostum kertenkele 2 yıl
1 nm, bir kayıt yada 1 cm kalınlığında olsa tv ne olur bu günkü teknoloji bile yeterli incelikte sonuçta duvarda asılı duruyor sürekli ince olması görüntü kalitesini muazzam kusursuz mükemmel yapmıyor ki bunlar birbirinden bağımsız şeyler. Benim tv 3 santim kalınlığında devre kartı kısmı da eklenince 7,8 saatimi bulur ama umrumda değil sürekli duvarda asılı duruyor önemli olan görüntü kalitesi oda bena yeter.
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reiis 2 yıl
güzel tv ama istemezük
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pro-üye 2 yıl
Şunları görünce cidden içim acıyor... Millet ne yaptı neler yapıyor ama Biz ....
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ouz1806 2 yıl pro-üye
pro-üye
Şunları görünce cidden içim acıyor... Millet ne yaptı neler yapıyor ama Biz ....

Ülkemin 4 tarafı düşmanlarla çevrili olunca hatta içinde de olunca maalesef böyle oluyor bilader
2 Yanıt Yanıtla +21
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