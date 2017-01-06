LG'den kağıt kadar ince Oled TV ve fazlası "CES 2017 raporu"

Genel Yayın Yönetmeni
LG'nin CES 2017 kapsamında lanse ettiği yeni ultra ince televizyonları, akıllı robotları ve eş eşyalarını değerlendiriyoruz. Firma CES'e en kapsamlı katılımını gerçekleştiriyor.
LG, CES'in en büyük alanlarından birine sahip ve açılış konuşmasında tanıttığı yenilikçi ürünlerle oldukça fazla konuşuldu. Bu videomuzda firmanın önce çıkan ürünlerini sizler için değerlendirdik.
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Evet korede isvicre alplerinde masalsi bir ulke. ondan yapabiliyorlar. Adamlarin komsulari cin ve japonya tarih boyunca surekli isgallerine somurulerine maruz kalmislar. ic dusman desen adamlarin ulkeleri ortadan ikiye bolunmus kardes kadese kanli bicakli. Kuzey kore diblerinde nukleer testler yapiyor alenen yok etmekle tehdit ediyor. Kendinizi kandirmayi birakin, herkezin ic ve dis dusmalari var, herkezin ic meselelerine benzin doken dis mihraklar var. Dogru yolda kararli sekilde ilerleyen tum bunlara ragmen gelisip yukselmesini bilir.
Ülkemin 4 tarafı düşmanlarla çevrili olunca hatta içinde de olunca maalesef böyle oluyor bilader
Milletin anlamadigi su. Millet saniyor ki dunya uzerinde ki her devlet bir biri ile dost sadece turkiyeye dusman. Yok oyle bir sey arkadasim. Her ulke ne kadar dost gorunse dahi birbirinin bogazini sıkmak icin firsat kollar. Bizim ve diger devletler arasindaki fark ise onlar bunun olmamasi icin enerji harcarken bizim saldirilari bertaraf etmek icin daha kolay bir cozumumuz oldugundan bizde cabaya pek gerek yok. İsi oluruna birak ve bahane uret. Magdur edebiyati yap agla sizla bize soyle yapiyorlar boyle yapiyorlar de. Bi insanda cocukda devlette yada sirkette vs bahane coksa basari yoktur. Ders calistin mi eeee isiklar gitti emmim oldu hasta oldum anam kacti babam batti vs. Niye calissin ki zaten isin kolayi var. Calismak saatler surerken bahane bi dakikani almiyor bide agzin alistiysa antremanliysan su gibi yalan agzina yer etmisse kebap.