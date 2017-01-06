LG'den kağıt kadar ince Oled TV ve fazlası "CES 2017 raporu"

LG'nin CES 2017 kapsamında lanse ettiği yeni ultra ince televizyonları, akıllı robotları ve eş eşyalarını değerlendiriyoruz. Firma CES'e en kapsamlı katılımını gerçekleştiriyor.

LG, CES'in en büyük alanlarından birine sahip ve açılış konuşmasında tanıttığı yenilikçi ürünlerle oldukça fazla konuşuldu. Bu videomuzda firmanın önce çıkan ürünlerini sizler için değerlendirdik.