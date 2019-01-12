Landscape yenilikçi MUJA kontrolcüsünü duyurdu

Akıllı telefonlarda kontrolcü kullanımı henüz en iyi seviyeye gelmiş değil. Kontrolcüler genelde hantal, bazen ağır ve içerisine akıllı telefonu yerleştirmek ısınma sorunlarına da sebep olabiliyor. Steve Wozniak tarafından tavsiye edilen Landscape girişimi MUJA adındaki yenilikçi kontrolcüsünü duyurdu.

Landscape MUJA özellikleri

CES 2019 fuarında tanıtılan MUJA, geleneksel bir kontrolcüden oldukça farklı. Düz bir plaka gibi görülen kontrolcüde fiziksel tuş yer almıyor. Yüzey 4 bölüme ayrılmış ve dokunarak farklı fonksiyonları harekete geçirebiliyorsunuz. Bu tuşlar özelleştirilebiliyor.

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Yüzey telefonunuzun arkasına monte ediliyor. Vantuzlar sayesinde sağlam bir şekilde telefonunuza tutunan MUJA, özel ısı dağıtım sistemi sayesinde aşırı ısınmaya izin vermiyor.

Kontrolcü Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlanıyor. 450mAh kapasiteli batarya 56 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Tüm boyutlara uygun olduğu için Android ve iPhone modellerinde kullanımı kolay. MUJA kitle fonlama platformu Indiegogo üzerinden satışa sunulacak.