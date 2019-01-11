Apple Watch 4 kayak yaparken yanlış düşme alarmı veriyor

Apple Watch 4 özellikle EKG ölçümü ve düşme uyarıları ile sağlık sektörü açısından oldukça beğeniliyor. Bununla birlikte mükemmel olmadığı için zaman zaman hatalar da ortaya çıkabiliyor.

Ayırt edemiyor

Gelen bilgilere göre kullanıcılar kayak yaparken Apple Watch 4 bunu düşme olarak algılıyor ve uyarı veriyor. Colorado kayak bölgelerinde bu nedenle pek çok acil durum çağrısı alındığı ifade ediliyor.

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Amatör tarzda kayak yapanlar için bu bir sorun değil ancak hızlı bir şekilde ve atlamalar yaparak ilerleyenler haliyle akıllı saatte düşme hissi oluşturuyor. Kullanıcı akıllı saatin uyarı verdiğini fark edemediği için bir süre sonra GPS üzerinden konum tespiti yapılarak acil durum çağrısı oluşturuluyor.

Bilindiği üzere acil durum merkezlerine gelen bu tür sahte aramalar hayat kurtarma görevlerinin aksamasına bile neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle Apple Watch Series 4 kullanıcılarının kayak yapmadan önce düşme özelliğini kapatmasını istiyor. 65 yaş ve altı kullanıcılar düşme özelliğini manuel olarak kapatabiliyor.