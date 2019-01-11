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Apple Watch 4 kayak yaparken yanlış düşme alarmı veriyor

Yüksek hızda ve akrobatik hareketlerle kayak yapıyorsanız Apple Watch Series 4 akıllı saatiniz bunu düşme olarak algılayabilir. Sonrasında ise acil durum merkezleri devreye girebilir.
4 ay
7,7b
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Apple Watch
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Watch 4 özellikle EKG ölçümü ve düşme uyarıları ile sağlık sektörü açısından oldukça beğeniliyor. Bununla birlikte mükemmel olmadığı için zaman zaman hatalar da ortaya çıkabiliyor.

Ayırt edemiyor

Gelen bilgilere göre kullanıcılar kayak yaparken Apple Watch 4 bunu düşme olarak algılıyor ve uyarı veriyor. Colorado kayak bölgelerinde bu nedenle pek çok acil durum çağrısı alındığı ifade ediliyor.

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Amatör tarzda kayak yapanlar için bu bir sorun değil ancak hızlı bir şekilde ve atlamalar yaparak ilerleyenler haliyle akıllı saatte düşme hissi oluşturuyor. Kullanıcı akıllı saatin uyarı verdiğini fark edemediği için bir süre sonra GPS üzerinden konum tespiti yapılarak acil durum çağrısı oluşturuluyor.

Bilindiği üzere acil durum merkezlerine gelen bu tür sahte aramalar hayat kurtarma görevlerinin aksamasına bile neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle Apple Watch Series 4 kullanıcılarının kayak yapmadan önce düşme özelliğini kapatmasını istiyor. 65 yaş ve altı kullanıcılar düşme özelliğini manuel olarak kapatabiliyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/apple-watch-fall-detection-false-emergencies/ Yorum Yaz
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korayalttantire 4 ay en beğenilen
Apple watch, kayak yapmak...
Basligi gorunce kendimi ultra fakir hissettim.
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XIII 4 ay
Haberin içeriğide çok garip olmuş "Bununla birlikte mükemmel olmadığı için zaman zaman hatalar da ortaya çıkabiliyor." Nasıl yani mükemmellik hatasızlığı mı temsil ediyor ?
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Xeqona 4 ay
Apple watchımla kayak yaparken mağdur oldum
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barsahin 4 ay
Bence Apple kayak yapanlara özel 4999 dolarlık özel bir watch serisi çıkarmalı.
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Ekrem71.5 4 ay
Alana kayıyor zaten. kola takar takmaz acili arar türkiyede.
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korayalttantire 4 ay en beğenilen
Apple watch, kayak yapmak...
Basligi gorunce kendimi ultra fakir hissettim.
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