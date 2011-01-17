Lantic 2GB DDR3 bellekli GeForce GT 430 modelini duyurdu

Çin merkezli donanım üreticisi Lantic, giriş seviyesindeki sistemler için hazırladığı 2GB DDR3 bellekli GeForce GT 430 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip. 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızlarında çalışan ekran kartı, GPU tabanlı donanımsal video hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan ekran kartı, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor. Yakında satışa sunulması beklenen kartın fiyatı açıklanmazken, benzer modellerin diğer üreticiler tarafından da satışa sunulması bekleniyor. Zira Intel ve AMD'nin, yeni nesil işlemcilerle birlikte entegre grafik performansını arttırmalarıyla birlikte, ekran kartı üreticilerinin, giriş seviyesindeki modelleri daha çekici kılabilmek adına daha yüksek bellek kapasitesine sahip modeller sunacakları düşünülüyor.