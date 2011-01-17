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Lantic 2GB DDR3 bellekli GeForce GT 430 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli donanım üreticisi Lantic, giriş seviyesindeki sistemler için hazırladığı 2GB DDR3 bellekli GeForce GT 430 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip. 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızlarında çalışan ekran kartı, GPU tabanlı donanımsal video hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan ekran kartı, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor. Yakında satışa sunulması beklenen kartın fiyatı açıklanmazken, benzer modellerin diğer üreticiler tarafından da satışa sunulması bekleniyor. Zira Intel ve AMD'nin, yeni nesil işlemcilerle birlikte entegre grafik performansını arttırmalarıyla birlikte, ekran kartı üreticilerinin, giriş seviyesindeki modelleri daha çekici kılabilmek adına daha yüksek bellek kapasitesine sahip modeller sunacakları düşünülüyor.


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kaiser_q 8 yıl
yav hiç sormayın arkadaş içinde hd 5550 ekran kartı neymiş efendim 2gb ekran kartı var açmadığı oyun yok bunların bazen teknosada falan böyle laflar duyuyorum adama dalasım geliyor.tabi oda işini yapıyor diyince içimden dalma fikri merhamete dönüşüyor:D.Neyse Casper şimdiden bunların hepsini deppposuna katmıştır.2sene idare eder directx11 2gb daha ne olsun :D
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aterikasedi 8 yıl
Lantic ne be
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maliahmet1 8 yıl
dandik bi kart fiatını şişiriyorlar böylelikle1gb tüm oyunlara yetiyor anca coklu monitmrlerde bi işe arar bu kart ise hiç bi işe yaramaz gider biraz bekler insan gxt 560yada 6870alır biraz tuzlu ama deyer bunun için verilecek para bi işe yaramaz bu arada casper bayilerini kötülemek istemem ama içindeki mallar cok kalitesiz ve bi işe yaramaz mese kulaklıklar filan toplasan içindeki malların coğu 15 -20liralık kalitesiz mallar casper pcleride hiç önermem 6format atıp pcsi hala düzelmeyen arkadaşlar var o derece dandik bide reklamda teknoloji birincisi diyor hikaye
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djxray 8 yıl
512 MB olsa giriş seviyesi için düşünülebilirdi.
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asonket 8 yıl
2 gb ekran kartım var diyecekler için müthiş performans. :D
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ghost recon advanced 8 yıl
marka pc lere gün doğdu 2 gb vay be
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Tarantin Quentino 8 yıl
Caspere gitmesin bu haber beyleer casper duymasın bunu
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shanke 8 yıl
Amaçsızca ilerlemek bu olsa gerek
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hapocod 8 yıl
Fazladan koyulan bellek modüllerine yazık başka bişey değil.
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adilazimdegilx 8 yıl

hapocod

Fazladan koyulan bellek modüllerine yazık başka bişey değil.

Aynen... Casper filan böyle yüksek seviye kartları kullanmaz zaten PClerinde... Alıcısı az olur o yüzden
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