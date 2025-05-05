Intel Arc B770 hazırlığında: İşte çıkış tarihi ve beklenenler

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Tam Boyutta Gör Intel, yeni nesil Arc Battlemage GPU'lar için kolları sıvadı. Bildiğiniz gibi ilk nesil Arc Alchemist'in halefi olarak tanıtılan mimari, daha önce Intel Arc B580 ve B570 modelleri ile karşımıza çıkmış ve daha güçlü bir model için hazırlıklara başlamıştı. Son olarak Arc B770, yeni bir sızıntıda daha doğrulandı.

Intel Arc B770 hazırlığında: RTX 5060'a rakip geliyor

Intel'in Battlemage ekran kartı serisi, yeni bir modelle daha genişlemeye hazırlanıyor. Japonya merkezli Gazlog’un ortaya çıkardığı bilgilere göre, firmanın "BMG-G31" kod adlı yeni bir ekran kartı geliştirdiği doğrulandı. Bu modelin ise Arc B770 adıyla tanıtılması bekleniyor. Hatta Vietnam'daki Intel tesislerine ilk sevkiyatların başladığı da sızan bilgiler arasında.

Bilindiği gibi, Intel’in mevcut Battlemage serisi Arc B580 ve Arc B570 modelleriyle sınırlı. B580, rekabetçi fiyatlandırmasıyla büyük ilgi görürken, şimdiye kadar daha üst seviye bir model hakkında doğrulama yapılmamıştı. Teknik olarak Arc B770'in ise 24–32 Xe2 çekirdeği, 256-bit bellek veri yolu ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip olması bekleniyor.

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Kağıt üzerinde Arc B770, orta segmentte bulunan 8GB VRAM'e sahip modellere kıyasla öne çıkmayı başarabilir. Üstelik 5060 gibi rakiplere karşı rekabetçi fiyatla sunulması bekleniyor. Çıkış tarihine gelirsek, şu an için Computex 2025’e işaret edildi. Bu kapsamda fuarın 20-23 Mayıs tarihlerinde başlayacağını söyleyelim.

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Intel Arc B770 hazırlığında: RTX 5060'a rakip geliyor!