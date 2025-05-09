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    Nvidia, ABD yasağını aşmak için Çin’e özel H20 çipini yeniden tasarlıyor

    Nvidia’nın Çin için geliştirdiği H20 yapay zeka çipi ABD tarafından ihracat kısıtlamasına tabi tutulmuştu. Şimdi ise Nvidia’nın yasağı aşmak için H20 çipini yeniden tasarlayacağı söyleniyor.

    Nvidia, Çin’e Özel H20 çipini yeniden tasarlıyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Amerikan hükümetinin uyguladığı ihracat kısıtlamalarını aşmak amacıyla Çin pazarı için H20 yapay zeka çipinin performansı düşürülmüş bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Reuters’a konuşan üç kaynağa göre, yeni modelin Temmuz ayında Çinli müşterilere sunulması planlanıyor.

    ABD’nin geçtiğimiz ay aldığı kararla, Nvidia’nın şimdiye dek Çin’e satışı onaylanan en güçlü AI çipi olan H20’nin ihracatı için lisans zorunluluğu getirilmişti. Bu adım, Çin’in ileri düzey yarı iletken teknolojilerine erişimini sınırlamayı hedefleyen daha geniş kapsamlı Amerikan hamlelerinin bir yenisiydi.

    Nvidia, H20 çipini daha da kırpacak

    Nvidia, bu gelişmenin ardından H20 çipinin teknik özelliklerinde köklü değişikliklere giderek yeni bir versiyon üzerinde çalışmaya başladı. İddiaya göre yeni model, özellikle bellek kapasitesi açısından önemli ölçüde düşürülmüş olacak. Ayrıca, bazı müşteriler donanım yapılandırmasını kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayarak çipin performansını yeniden şekillendirme şansına sahip olabilecek.

    Çin pazarı, Nvidia için hayati önem taşıyor. Şirketin 26 Ocak’ta sona eren mali yılı itibarıyla 17 milyar dolarlık geliri – yani toplam satışlarının %13’ü – Çin’den elde edildi. Nvidia’nın H20 çipi, özellikle Tencent, Alibaba ve ByteDance gibi Çinli teknoloji devleri ile bu alanda hızla büyüyen DeepSeek gibi yapay zeka girişimleri tarafından yoğun ilgi görüyordu. Reuters’ın daha önceki haberlerine göre, yalnızca bu yılın başından itibaren Nvidia, H20 çipi için 18 milyar dolarlık sipariş toplamıştı.

    ABD yönetimi, 2022 yılından bu yana Nvidia’nın en gelişmiş çiplerinin Çin’e ihracatını sınırlama yoluna gitmiş, Ekim 2023’te bu kısıtlamaları daha da sıkılaştırmıştı. Nvidia’nın H20 modeli de bu yeni kurallar sonrasında Çin’e özel olarak tasarlanmıştı. Ancak şimdi, o da doğrudan hedef haline geldi.

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