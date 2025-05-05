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    Ticaret savaşlarında yeni perde: ABD yonga tarifelerini sertleştiriyor

    Bir yandan rekor seviyeye çıkan verileri bir noktada indireceğini söyleyen Trump diğer yandan yüksek vergilerin ekonomiye etkisi konusunda görüşleri değerlendirmeye başladı. 

    Çin Tam Boyutta Gör
    ABD hükümetinin yıllardır yarı iletkenler başta olmak üzere stratejik ürünlerde Çin’e karşı ek vergi ya da kara liste uygulaması devam ediyor. Çin'in devlet destekli sübvansiyonlarla küresel pazarda haksız rekabet etmesi ve ulusal güvenliğe yönelik endişeler bunun en büyük sebebi. 

    Trump geri adım atmıyor

    Geçtiğimiz haftalarda Çin’e getirilen devasa vergilerin global ekonomiye etkileri tartışılırken Trump yeni bir tarife paketi daha açıklamak üzere. ABD Ticaret Bakanlığı, yeni güvenlik soruşturmalarının ekonomiye ve sektöre nasıl bir etki yapacağını tartışmak için yerel üreticilerden bir görüş alma süreci başlattı. 7 Mayıs tarihinde sona erecek olan süreçte 10 birimin görüş bildirdiği anlaşılıyor. 

    Uzmanlar yeni tarife paketine karşı yerel organizasyonlardan beklendiği kadar bir tepki gelmediğini belirtiyor. Bunun anlamının ise yerel üreticilere karşı tarife paketinde bir muafiyet beklentisi olduğu ifade ediliyor. Yani Intel, TSMC gibi yerel veya ülkeye yatırım yapan üreticiler bu tarifelerden etkilenmeyebilir. 

    Diğer taraftan ABD'nin bu tarifeleri, sadece Çin'i değil, küresel tedarik zincirlerini de etkileyebilir. Özellikle Nvidia gibi ABD'li teknoloji devleri, Çin pazarındaki kısıtlamaların gelirlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin'in yapay zekâ çipleri alanında ABD'ye çok yakın olduğunu belirterek, ihracat kısıtlamalarının şirketin rekabet gücünü zayıflatabileceğini ifade etti.  
     

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