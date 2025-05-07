AMD, tarihinin en yüksek çeyrek gelirini açıkladı

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Tam Boyutta Gör AMD, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şimdiye kadarki en yüksek çeyrek gelirini elde eden şirket, bu başarıya özellikle üst seviye işlemci, veri merkezi işlemcileri ve Instinct MI300 serisi yapay zeka hızlandırıcılarının yüksek satış rakamlarıyla ulaştı.

AMD'nin oyun gelirleri ise konsol satışlarındaki yavaşlama nedeniyle düşüş gösterdi. Ancak şirket, ABD'nin yürürlüğe koyduğu tarifelerin 2025'te satışlarını yaklaşık 1,5 milyar dolar etkileyebileceği konusunda uyardı.

Yüzde 36 artışla 7,44 milyar dolar gelir

AMD, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda %36 artışla 7,44 milyar dolar gelir bildirdi. Şirketin net kârı ise geçtiğimiz seneye göre %476 artışla 709 milyon dolara yükseldi.

Tam Boyutta Gör AMD'nin istemci ve oyun bölümü, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28'lik bir artış kaydederek 2,9 milyar dolar gelir elde etti. İstemci alt segmenti, büyük ölçüde yeni nesil Ryzen AI işlemcilere olan yüksek ilgi ve daha üst segment ürün karışımının (örneğin masaüstü için Ryzen 9000 X3D ve dizüstü için Ryzen AI 300 serisi) etkisiyle yıllık %68 artışla 2,3 milyar dolar katkıda bulundu.

Tam Boyutta Gör Buna karşılık, oyun alt segmentinden elde edilen gelir, esas olarak AMD'nin Microsoft Xbox ve Sony PlayStation oyun konsolları için geliştirdiği özel yongalardan gelen katkıların azalması nedeniyle %30 düşerek 647 milyon dolara geriledi. Bununla birlikte AMD, RDNA 4 mimarisine dayanan masaüstü bilgisayarlar için en son nesil Radeon RX 9070 serisi grafik kartlarının satışları konusunda iyimserliğini dile getirdi.

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AMD'nin veri merkezi bölümü, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %57'lik artış yakalayarak 3,7 milyar dolar gelir bildirdi. Bu keskin artış, öncelikle sunucu işlemcilerindeki, özellikle 5. Nesil EPYC CPU'larında devam eden ivmeden kaynaklandı. AMD ayrıca Instinct MI300 serisi hızlandırıcılarının satışlarının da arttığını söylüyor.

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AMD, tarihinin en yüksek çeyrek gelirini açıkladı