AMD, tarihinin en yüksek çeyrek gelirini açıkladı

AMD'nin oyun gelirleri ise konsol satışlarındaki yavaşlama nedeniyle düşüş gösterdi. Ancak şirket, ABD'nin yürürlüğe koyduğu tarifelerin 2025'te satışlarını yaklaşık 1,5 milyar dolar etkileyebileceği konusunda uyardı.
Yüzde 36 artışla 7,44 milyar dolar gelir
AMD, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda %36 artışla 7,44 milyar dolar gelir bildirdi. Şirketin net kârı ise geçtiğimiz seneye göre %476 artışla 709 milyon dolara yükseldi.
AMD'nin veri merkezi bölümü, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %57'lik artış yakalayarak 3,7 milyar dolar gelir bildirdi. Bu keskin artış, öncelikle sunucu işlemcilerindeki, özellikle 5. Nesil EPYC CPU'larında devam eden ivmeden kaynaklandı. AMD ayrıca Instinct MI300 serisi hızlandırıcılarının satışlarının da arttığını söylüyor.