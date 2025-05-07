Nvidia, beklenen RTX 5060’ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı

RTX 5060 için tarih verildi
8GB GDDR7 bellekli GeForce RTX 5060, RTX 4060 modeline kıyasla DLSS 4 Multi Frame Generation teknolojisini destekleyen oyunlarda iki kat performans vadediyor. Ancak bu performans artışının yalnızca DLSS 4 desteği bulunan oyunlarda geçerli olduğunu vurgulamak gerekiyor.
Yeni RTX 5060, fiyatıyla doğrudan AMD’nin yakında çıkması beklenen RX 9060 XT modeline ve Intel’in Arc B580 kartına rakip olarak konumlandırılıyor. 299 dolarlık etiket, önceki nesil RTX 4060 ile aynı seviyede; ancak 5060 Ti 8 GB’dan 70 dolar, 5060 Ti 16 GB’dan ise 130 dolar daha ucuz. Bu arada RTX 5060 Ti’ın Türkiye fiyatı 18.200 TL olarak açıklanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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