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Tam Boyutta Gör Nvidia, ana akım kullanıcılarını hedefleyen yeni ekran kartı modeli GeForce RTX 5060’ın çıkış tarihini resmen duyurdu. 299 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken RTX 5060, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar formatlarında 19 Mayıs’ta raflardaki yerini alacak. RTX 5060 aynı gün Türkiye’de de satışa sunulacak.

RTX 5060 için tarih verildi

8GB GDDR7 bellekli GeForce RTX 5060, RTX 4060 modeline kıyasla DLSS 4 Multi Frame Generation teknolojisini destekleyen oyunlarda iki kat performans vadediyor. Ancak bu performans artışının yalnızca DLSS 4 desteği bulunan oyunlarda geçerli olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Tam Boyutta Gör RTX 5060 yalnızca masaüstü sistemlerde değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayarlarda da yerini alacak. Nvidia, bu GPU’ya sahip ilk dizüstü modellerin başlangıç fiyatının 1.099 dolar olacağını açıkladı.

Intel Arc B770 hazırlığında: RTX 5060'a rakip geliyor! 1 gün önce eklendi

Yeni RTX 5060, fiyatıyla doğrudan AMD’nin yakında çıkması beklenen RX 9060 XT modeline ve Intel’in Arc B580 kartına rakip olarak konumlandırılıyor. 299 dolarlık etiket, önceki nesil RTX 4060 ile aynı seviyede; ancak 5060 Ti 8 GB’dan 70 dolar, 5060 Ti 16 GB’dan ise 130 dolar daha ucuz. Bu arada RTX 5060 Ti’ın Türkiye fiyatı 18.200 TL olarak açıklanmıştı.

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Nvidia, beklenen RTX 5060’ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı