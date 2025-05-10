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    AMD Radeon RX 9060 XT tanıtımdan önce listelendi: Neler bekleniyor?

    Radeon RX 9060 XT, Amazon'da listelendi. Çıkış tarihi 5 Haziran olarak görünürken, fiyatlar beklentilerin üzerinde. İşte beklenen özellikler ve dahası...       

    Radeon RX 9060 XT tanıtımdan önce listelendi: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    AMD, RDNA 4 mimarisine sahip yeni ekran kartı Radeon RX 9060 XT için çalışmalarını hızlandırıyor. Son olarak XFX'e ait bazı RX 9060 XT modelleri, perakende platformlarında görünmeye başladı. Bütçe dostu ekran kartı arayanlar için hem iyi hem de kötü haberler var. 

    AMD Radeon RX 9060 XT yakında geliyor

    Kaçıranlar için RX 9600 XT özelinde daha önce Computex 2025 öncesine işaret edilmişti. Amazon'daki bu yeni listeleme ise, kartların 21 Mayıs'ta tanıtılacağını ve Haziran ayının ilk haftasında raflara çıkacağını doğrular nitelikte. Ayrıca listeye göre RX 9060 XT 8GB modeli 450 dolardan, 16GB modeli ise 520 dolardan satışa sunulacak.

    Bu rakamlar, daha önce iddia edilen 350 dolarlık (16GB) fiyat etiketi ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Dolayısıyla mevcut fiyatlandırma tahmini olabilir. Daha önce paylaşılan bilgilere göre Radeon RX 9060 XT, Navi 44 GPU’dan güç alacak ve 2048 akış işlemcisi ile gelecek. Temel saat hızı 2.62 GHz, boost frekansı ise 3.23 GHz olarak belirlenmiş durumda.

    Bu, RX 9070'e göre daha düşük sayıda çekirdeğe rağmen, frekans avantajı sunacağı anlamına geliyor. Bellek yapılandırması tarafında ise her iki varyantta da 128-bit veri yolu ve 20 Gbps hız yer alıyor. Şu aşamada AMD'den resmi bir fiyat bilgisi veya tarih doğrulaması gelmiş değil. Ancak Amazon sızıntıları, RX 9060 XT’nin artık son aşamaya geldiğine işaret ediyor.

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