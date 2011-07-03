Laptron yeni fan kontrolcüsü FC9'u duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Laptron firması kasa modifikasyonundan hoşlananlar ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı FC9 isimli yeni fan kontrolcüsünü duyurdu. 148.5 x 42.5 x 75 mm boyutlarında olan kontrolcü her kanal için 50 Watt sağlayabiliyor. Aynı anda beş farklı fanı kontrol Laptron FC9, çok renkli (Beyaz, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı ve Açık Mavi) arka aydınlatma sitemine de sahip.
Siyah ve Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulan Lamptron FC9, tüm kanalları aktifken düzenli çalışabilmek için 600 Watt kapasiteli güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen Laptron FC9'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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tek buton 5 fanı kontrol edebiliyor... toplamda 20 fan kontrol edilebiliyor ...
yeterince dijital kontrolcü varken bir tane analog için niye bu kadar tasalandın hocam.
bak kardeş seni sevdim inan herkese 160 lira diyorum ama valla bak sana kanım ısındı 80 lira olur oda sadece sana ama. aynı köydeniz zaten toprağam. hadi 50 olsun sende üzülme bende. tamam gel abi ya 20 ye bırakırım