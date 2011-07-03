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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Laptron yeni fan kontrolcüsü FC9'u duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
1
20
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Laptron firması kasa modifikasyonundan hoşlananlar ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı FC9 isimli yeni fan kontrolcüsünü duyurdu.   148.5 x 42.5 x 75 mm boyutlarında olan kontrolcü her kanal için 50 Watt sağlayabiliyor. Aynı anda beş farklı fanı kontrol Laptron FC9, çok renkli (Beyaz, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı ve Açık Mavi) arka aydınlatma sitemine de sahip.
 Siyah ve Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulan Lamptron FC9, tüm kanalları aktifken düzenli çalışabilmek için 600 Watt kapasiteli güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen Laptron FC9'un fiyatı ise henüz açıklanmadı. 

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artenis 8 yıl
Çok etkili bir tasarım ... işiklı, mercekli dalgaların yanında eski tasarımlı ve ağır duruşlu.
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Process64 8 yıl
Eskiden bi'kasetçalarlı radyomuz vardı Sunny marka, onun ekolayzır paneline benzemiş.
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alito 8 yıl
4 butonu var, 5 fanı nasıl kontrol ediyor anlamadım bir hata olmasın?
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saintroyo 8 yıl

alito

4 butonu var, 5 fanı nasıl kontrol ediyor anlamadım bir hata olmasın?



tek buton 5 fanı kontrol edebiliyor... toplamda 20 fan kontrol edilebiliyor ...
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umutarslan.com 8 yıl
bilgisayara analog aletler takmayı pek anlamıyorum.Tamam görünüş olarak güzel ama dijitalleşmeye gitmek gerekirken nedir bu olay. :D usb üzerinden yazılımla kontrol edilen bir şey yapsınlar.Ben uyurken makina ısındı falan feşmekan yandı diyelim o nolcak :) ntc ptc eklenmeli bunlara.Artık bu pot'ları radyolara bile koymuyorlar biz bilgisayara takma peşindeyiz :D
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LiveForSpeed 8 yıl

umutarslan.com
bilgisayara analog aletler takmayı pek anlamıyorum.Tamam görünüş olarak güzel ama dijitalleşmeye gitmek gerekirken nedir bu olay. :D usb üzerinden yazılımla kontrol edilen bir şey yapsınlar.Ben uyurken makina ısındı falan feşmekan yandı diyelim o nolcak :) ntc ptc eklenmeli bunlara.Artık bu pot'ları radyolara bile koymuyorlar biz bilgisayara takma peşindeyiz :D

yeterince dijital kontrolcü varken bir tane analog için niye bu kadar tasalandın hocam.
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Batuist 8 yıl
gerçekten hoş birde sıcaklık göstergesi olsaymış arkadaşın dediği gibi çok daha güzel olabilirmiş..
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Mimar SaNAN 8 yıl
güzelmişte ... fiyat ne olur ?
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iskambildestesi 8 yıl

Mimar SaNAN

güzelmişte ... fiyat ne olur ?

bak kardeş seni sevdim inan herkese 160 lira diyorum ama valla bak sana kanım ısındı 80 lira olur oda sadece sana ama. aynı köydeniz zaten toprağam. hadi 50 olsun sende üzülme bende. tamam gel abi ya 20 ye bırakırım
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LiveForSpeed 8 yıl
kırmızı ledli haf serisine mis gibi olur. Umarım ülkemize gelir.
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Boragungoren 8 yıl
Bide çok küçük sıcaklık göstergeli led olsaydı keşke daha iyi olurdu çoookkkk şık ürün (=
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Castiel 8 yıl
hey maşallah guzelmış cıdden
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séquestre 8 yıl
Çok şık ..
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goril929 8 yıl
offf be tamda hayalimdekilerden acaba fiyatı nekadar olur eger ucuz olursa kaparım birtane cm 942 yede cok iyi gider
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