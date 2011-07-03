Laptron yeni fan kontrolcüsü FC9'u duyurdu

Laptron firması kasa modifikasyonundan hoşlananlar ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı FC9 isimli yeni fan kontrolcüsünü duyurdu. 148.5 x 42.5 x 75 mm boyutlarında olan kontrolcü her kanal için 50 Watt sağlayabiliyor. Aynı anda beş farklı fanı kontrol Laptron FC9, çok renkli (Beyaz, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı ve Açık Mavi) arka aydınlatma sitemine de sahip.

Siyah ve Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulan Lamptron FC9, tüm kanalları aktifken düzenli çalışabilmek için 600 Watt kapasiteli güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen Laptron FC9'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.