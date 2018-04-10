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Leap Motion 100$ civarında bir zengin gerçeklik kaskı tasarladı

Sanal gerçeklik kasklarındaki en önemli engellerden birisi yüksek fiyatlar. Üreticiler fiyatları herkesin alabileceği seviyeye çekebilmek adına farklı çözümler geliştiriyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde trendi yükselen teknolojilerden birisi de zengin gerçeklik veya arttırılmış gerçeklik diyebileceğimiz ve gerçek dünya üzerine sanal nesnelerin eklenmesi ile elde edilen konsept. Özellikle Microsoft’un katkısı ile önemli bir aşama kaydeden teknolojide farklı projeler öne çıkıyor.

 
Project North Star özellikleri ve fiyatı

El hareketlerini çok başarılı bir şekilde algılayan sensörlerin arkasındaki isim olan Leap Motion, deneyimlerini bir zengin gerçeklik kaskında birleştirmeye karar vermiş ve ortaya Project North Star çıkmış. Üstelik fiyatı da oldukça cazip.

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Project North Star rakipleri gibi tam donanımlı bir kask değil. Örneğin oda algılama, çevre ile etkileşim veya bağımsız donanım gibi özellikleri yok. Tek iddiası el hareketlerinizi en gerçekçi şekliyle sanal gerçeklik ortamına aktarmak. Yani biraz daha kişisel kullanıma yönelik.

Kas içerisinde iki adet 3.5 inçlik LCD ekran 1600x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Bu sistem kullanıcıya 95 derece yüksekliğinde ve 70 derece genişliğinde bir görüş alanı sunuyor. Üst kısımdaki sensörler de 180 derece yatay ve dikey el hareketlerini algılayabiliyor.

Kaskın piyasaya çıktığında fiyatının 100$ civarında olması bekleniyor. Elbette Leap Motion üretici tarafında değil. Tasarımı ve yazılımı lisanslayarak konseptin gerçek hayata geçmesine yardımcı olacak. Bu bakımdan ilk ürünleri ne zaman göreceğimiz bilinmiyor.

 

https://www.theverge.com/2018/4/9/17208192/leap-motion-project-north-star-augmented-reality-headset-open-source-concept Yorum Yaz
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