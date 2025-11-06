Bitcoin fiyatı yeniden 100 bin dolar üzerinde, yükseliş kalıcı olabilecek mi?

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 10 Ekim gecesi ağır bir darbe yiyen kripto para piyasası, etkilerini halen üzerinden atabilmiş değil. Yatırımcıların CZ gibi bir kaç kişi üzerinden büyük manipülasyonların döndüğünü düşünmesi sonucu piyasaya güveni de sıfırlandı.

Bitcoin fiyatında son durum ne?

Büyük düşüş sonrasında DASH ve DCR gibi önceki dönem kripto paralar neredeyse 5 kata varan artışlar yaşadı ancak halen yatırımcının güveni yerine gelmedi. Yatırımcılar daha çok kâr görünce çıkış yapma eğiliminde ve uzun süreli tutma mantığına yanaşmıyor. Bunun sonucunda da Ekim ayından bu yana düşüş trendi bir türlü kırılamadı.

Piyasa Ekim darbesine tepki vermeyi başarsa da güvensizlik nedeniyle bu uzun sürmedi ve Bitcoin fiyatı hafta içerisinde 99 bin dolar altına kadar çekildi. Ekim başında ulaştığı tüm zamanların zirvesinden yüzde 25 civarında düşen Bitcoin fiyatı hemen ardından 103 bin dolar üzerine çıkarak yatırımcıya nefes aldırdı.

ABD’yi kripto başkenti yapacağını ilan eden Trump’a rağmen oluşan güvensizlik ortamı, gelecek dönem için de soru işaretleri oluşturuyor. Bazı uzmanlar 100 bin dolar üzerinde yıl sonuna kadar yatay bir seyir izlenmesi halinde 2026 için umut ışığının oluşacağını düşünüyor. Bazı uzmanlar ise 90 bin dolar seviyelerine kadar bir düşüş ve 2026 yılında yeni rekorlar bekliyor.

