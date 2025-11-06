Bitcoin fiyatı yeniden 100 bin dolar üzerinde, yükseliş kalıcı olabilecek mi?

Bitcoin fiyatında son durum ne?
Büyük düşüş sonrasında DASH ve DCR gibi önceki dönem kripto paralar neredeyse 5 kata varan artışlar yaşadı ancak halen yatırımcının güveni yerine gelmedi. Yatırımcılar daha çok kâr görünce çıkış yapma eğiliminde ve uzun süreli tutma mantığına yanaşmıyor. Bunun sonucunda da Ekim ayından bu yana düşüş trendi bir türlü kırılamadı.
Piyasa Ekim darbesine tepki vermeyi başarsa da güvensizlik nedeniyle bu uzun sürmedi ve Bitcoin fiyatı hafta içerisinde 99 bin dolar altına kadar çekildi. Ekim başında ulaştığı tüm zamanların zirvesinden yüzde 25 civarında düşen Bitcoin fiyatı hemen ardından 103 bin dolar üzerine çıkarak yatırımcıya nefes aldırdı.
ABD’yi kripto başkenti yapacağını ilan eden Trump’a rağmen oluşan güvensizlik ortamı, gelecek dönem için de soru işaretleri oluşturuyor. Bazı uzmanlar 100 bin dolar üzerinde yıl sonuna kadar yatay bir seyir izlenmesi halinde 2026 için umut ışığının oluşacağını düşünüyor. Bazı uzmanlar ise 90 bin dolar seviyelerine kadar bir düşüş ve 2026 yılında yeni rekorlar bekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: