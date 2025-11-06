Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı yeniden 100 bin dolar üzerinde, yükseliş kalıcı olabilecek mi?

    Ekim ayına büyük umutlarla giren kripto para piyasası, beklenmedik darbenin ardından güvensizlik ortamının kurbanı oldu. Yatırımcılar uzun vadeli beklemek istemiyor.

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    10 Ekim gecesi ağır bir darbe yiyen kripto para piyasası, etkilerini halen üzerinden atabilmiş değil. Yatırımcıların CZ gibi bir kaç kişi üzerinden büyük manipülasyonların döndüğünü düşünmesi sonucu piyasaya güveni de sıfırlandı. 

    Bitcoin fiyatında son durum ne?

    Büyük düşüş sonrasında DASH ve DCR gibi önceki dönem kripto paralar neredeyse 5 kata varan artışlar yaşadı ancak halen yatırımcının güveni yerine gelmedi. Yatırımcılar daha çok kâr görünce çıkış yapma eğiliminde ve uzun süreli tutma mantığına yanaşmıyor. Bunun sonucunda da Ekim ayından bu yana düşüş trendi bir türlü kırılamadı. 

    Piyasa Ekim darbesine tepki vermeyi başarsa da güvensizlik nedeniyle bu uzun sürmedi ve Bitcoin fiyatı hafta içerisinde 99 bin dolar altına kadar çekildi. Ekim başında ulaştığı tüm zamanların zirvesinden yüzde 25 civarında düşen Bitcoin fiyatı hemen ardından 103 bin dolar üzerine çıkarak yatırımcıya nefes aldırdı. 

    ABD’yi kripto başkenti yapacağını ilan eden Trump’a rağmen oluşan güvensizlik ortamı, gelecek dönem için de soru işaretleri oluşturuyor. Bazı uzmanlar 100 bin dolar üzerinde yıl sonuna kadar yatay bir seyir izlenmesi halinde 2026 için umut ışığının oluşacağını düşünüyor. Bazı uzmanlar ise 90 bin dolar seviyelerine kadar bir düşüş ve 2026 yılında yeni rekorlar bekliyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    masterpass kod gelmiyor clio l vites nedir en iyi termostatik vana opel astra j 1.4 turbo aracınızı en kısa sürede servise merkezi sistemde sıcak su gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5 5G
    Oppo A5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum