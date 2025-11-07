A101 marketler Samsung Galaxy S25 FE satıyor

6 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri
6 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S25 FE akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Exynos 2400 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP+12MP+8MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4900mAh batarya, 45W kablolu şarj gibi özelliklerle 35999TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 6.4 inçlik ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 4500mAh batarya, 32MP ön kamera, 8GB RAM, 128GB depolama ve güncelleme desteği ile birlikte ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli de 16999TL olarak satılacak.
