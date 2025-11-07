A101 marketler Samsung Galaxy S25 FE satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin Ekstra aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, robot süpürgelerden ısıtıcılara, elektrikli ev aletlerinden interkom uyumu motosiklet kasklarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

6 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri

6 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S25 FE akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Exynos 2400 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP+12MP+8MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4900mAh batarya, 45W kablolu şarj gibi özelliklerle 35999TL fiyat etiketine sahip.

30 Ekim A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 6.4 inçlik ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 4500mAh batarya, 32MP ön kamera, 8GB RAM, 128GB depolama ve güncelleme desteği ile birlikte ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli de 16999TL olarak satılacak.

