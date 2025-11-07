Toyota otonom araçlarla çocuklarınızı eve bırakacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde tanıttığı akıllı tekerlekli sandalye konsepti ile büyük beğeni toplayan Toyota, bu kez de çocuklar için otonom bir araç geliştirdi. Toyota Kids Mobi çocuğunuzu güvenli bir şekilde eve getirecek.

Toyota Kids Mobi

Yine konsept olarak geliştirilen Kids Mobi tek kişilik bir çocuk aracı. Kapsüle benzeyen araç animasyonlu LED gözlere ve kulak şeklinde de sensörlere sahip. Kokpit sadece 130 cm uzunluğa kadar çocuklar için uygun. Bu da biraz daha kreş ve ilk okul çocuklarına hitap ettiği anlamına geliyor.

Toyota Walk Me konsept cihazı tanıtıldı 6 gün önce eklendi

Çocuklara eşlik edecek şekilde geliştirilmiş ara yüz, yapay zekâ yardımı ile asistanlık yaparken, ebeveynler de yolculuk süresinde çocuğunu anlık olarak takip edebiliyor. Toyota Kids Mobi biraz daha yakın alandaki okul-ev arası ulaşım için tasarlanmış. Toyota bu teknolojiyi daha da ileri götüreceğini ve yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: