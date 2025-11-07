Toyota otonom araçlarla çocuklarınızı eve bırakacak

Toyota Kids Mobi
Yine konsept olarak geliştirilen Kids Mobi tek kişilik bir çocuk aracı. Kapsüle benzeyen araç animasyonlu LED gözlere ve kulak şeklinde de sensörlere sahip. Kokpit sadece 130 cm uzunluğa kadar çocuklar için uygun. Bu da biraz daha kreş ve ilk okul çocuklarına hitap ettiği anlamına geliyor.
Çocuklara eşlik edecek şekilde geliştirilmiş ara yüz, yapay zekâ yardımı ile asistanlık yaparken, ebeveynler de yolculuk süresinde çocuğunu anlık olarak takip edebiliyor. Toyota Kids Mobi biraz daha yakın alandaki okul-ev arası ulaşım için tasarlanmış. Toyota bu teknolojiyi daha da ileri götüreceğini ve yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığını belirtti.
