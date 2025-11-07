Giriş
    Toyota otonom araçlarla çocuklarınızı eve bırakacak

    Toyota Kids Mobi adıyla geliştirilen mini otonom kapsül araç konsepti, çocuğunuzu en güvenli şekilde okuldan alarak evine getirecek şekilde tasarlandı.          

    Toyota Kids Mobi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde tanıttığı akıllı tekerlekli sandalye konsepti ile büyük beğeni toplayan Toyota, bu kez de çocuklar için otonom bir araç geliştirdi. Toyota Kids Mobi çocuğunuzu güvenli bir şekilde eve getirecek. 

    Toyota Kids Mobi

    Yine konsept olarak geliştirilen Kids Mobi tek kişilik bir çocuk aracı. Kapsüle benzeyen araç animasyonlu LED gözlere ve kulak şeklinde de sensörlere sahip. Kokpit sadece 130 cm uzunluğa kadar çocuklar için uygun. Bu da biraz daha kreş ve ilk okul çocuklarına hitap ettiği anlamına geliyor. 

    Çocuklara eşlik edecek şekilde geliştirilmiş ara yüz, yapay zekâ yardımı ile asistanlık yaparken, ebeveynler de yolculuk süresinde çocuğunu anlık olarak takip edebiliyor. Toyota Kids Mobi biraz daha yakın alandaki okul-ev arası ulaşım için tasarlanmış. Toyota bu teknolojiyi daha da ileri götüreceğini ve yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığını belirtti. 

     
     

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

