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Leef Bridge hem USB hem microUSB bellek olabiliyor

5 yıl
1,1b
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13
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Leef Bridge hem USB hem microUSB bellek olabiliyor

Android cihazların son sürümlerle birlikte USB çevrebirimlerini de desteklemeye başlaması, farklı ürünlerin piyasaya çıkmasına neden oluyor. Leef Bridge bunlardan birisi.

Leef Tecnology tarafından geliştirilen Leed Bridge flash bellek, Android, PC ve Mac cihazları ile uyumlu olarak çalışabiliyor. İki ucunda USB girişi olan belleğin bir ucu microUSB, diğer ucu standart USB formatında. Bu sayede hem mobil hem masaüstü cihazlarda kullanılabiliyor. Leef Bridge, Android 4.1 ve üzeri cihazlarda çalışabiliyor.

USB bellek 3 farklı kapasitede sunulacak. 16GB kapasiteli model 18$ iken, 32GB kapasiteli versiyon 29$ fiyat etiketine sahip. 64GB kapasiteli modelin fiyatı ise Temmuz ayında belli olacak. 

Bunun yanında Leef Bridge için yazılım desteği de gelmeye başladı. Android işletim sisteminin popüler ASTRO File Manager dosya uygulaması Leef Bridge ürünlerini destekleyeceğini açıkladı.

http://www.androidauthority.com/leef-bridge-dual-usb-microusb-drive-android-devices-pcs-macs-235180/ Yorum Yaz
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Survivalist 4 yıl
A101 bunu aynısını satıyordu bir aralar (Hi-Level cift tarafli usb bellek).
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DH Misafiri 4 yıl
Çok yakında (1 Aralık 2014 ) Türkiye pazarında satışa sunulacak www.leef-tr.com. En büyük özelliği Apple ürünleri için yeni çıkan USB. Apple lisanslı son derece şık.
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Virinom 5 yıl
Fiyatı oldukça uygun genelde bu tip yenilikçi fikirler ilk zamanlarda çok yüksek fiyatlardan piyasaya girerler.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Makul ve kullanışlı
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meego 5 yıl
işallah harici HDD lerede en yakın zamanda gelir
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umtkrhn 5 yıl
ayrıca birtanede micro hafıza kartı girişi olsa tadından yenmez
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yunusfurkanayse 5 yıl
Super ama bu fikrin otg olmadan micro usb girisli hdd lere de yansimasini istiyorum. Sahsen kapasite olarak en azindan 250 gb olmali ki iyi bir arsivi hep yanimizda tasiyabilelim.
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-Pisagor- 5 yıl
Özelliklerine göre fiyatı da ideal düzeyde şahsen alırım.
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DiCaprio 5 yıl
iyi fikir
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dg44 5 yıl
Çok iyi bi fikir işe fazlasıyla yarar
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ramis61 5 yıl
güzel bir ürün biraz daha küçük yaparlarsa tasarım anlamında tutar bu model.
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