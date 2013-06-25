Leef Bridge hem USB hem microUSB bellek olabiliyor





Android cihazların son sürümlerle birlikte USB çevrebirimlerini de desteklemeye başlaması, farklı ürünlerin piyasaya çıkmasına neden oluyor. Leef Bridge bunlardan birisi.





Leef Tecnology tarafından geliştirilen Leed Bridge flash bellek, Android, PC ve Mac cihazları ile uyumlu olarak çalışabiliyor. İki ucunda USB girişi olan belleğin bir ucu microUSB, diğer ucu standart USB formatında. Bu sayede hem mobil hem masaüstü cihazlarda kullanılabiliyor. Leef Bridge, Android 4.1 ve üzeri cihazlarda çalışabiliyor.





USB bellek 3 farklı kapasitede sunulacak. 16GB kapasiteli model 18$ iken, 32GB kapasiteli versiyon 29$ fiyat etiketine sahip. 64GB kapasiteli modelin fiyatı ise Temmuz ayında belli olacak.





Bunun yanında Leef Bridge için yazılım desteği de gelmeye başladı. Android işletim sisteminin popüler ASTRO File Manager dosya uygulaması Leef Bridge ürünlerini destekleyeceğini açıkladı.

http://www.androidauthority.com/leef-bridge-dual-usb-microusb-drive-android-devices-pcs-macs-235180/