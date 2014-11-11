Leef ürünleri Aralık ayında ülkemizde satışa çıkıyor





Hem microUSB hem de tam boy USB destekleyen Bridge flash bellekleri ile gündeme gelen ve kısa sürede popüler olan Leef, beğenilen ürünlerini ülkemizde de satışa sunmaya hazırlanıyor.





Firmanın ülkemizde ilk satışa çıkacak olan modeli Leef iBridge adını taşıyor. J harfi şeklinde tasarlanan flash bellek iOS cihazları için geliştirilmiş. Lightning bağlantısı üzerinden iOS cihazlarına bağlanan belleğe istediğiniz içeriği aktarabiliyorsunuz. Diğer uçta ise tam boy USB girişi mevcut ve içerikleri bilgisayara aktarabiliyorsunuz. 16GB kapasiteli ürünün fiyatı yaklaşık 51$ olarak belirlenmiş.





Leef'in Android için geliştirdiği Bridge flash bellek, microSD kartlar ve microSD kart okuyucuları mevcut. Bunların da kısa süre içerisinde pazara sunulması bekleniyor. Leef ürünleri ilk olarak 5 Aralık tarihinde ülkemizde satışa başlayacak. Firmanın temsilciliğini ise Becmobil yapıyor.

http://www.leef-tr.com/mobil-urunler-2/