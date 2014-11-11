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Leef ürünleri Aralık ayında ülkemizde satışa çıkıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Leef ürünleri Aralık ayında ülkemizde satışa çıkıyor

Hem microUSB hem de tam boy USB destekleyen Bridge flash bellekleri ile gündeme gelen ve kısa sürede popüler olan Leef, beğenilen ürünlerini ülkemizde de satışa sunmaya hazırlanıyor. 

Firmanın ülkemizde ilk satışa çıkacak olan modeli Leef iBridge adını taşıyor. J harfi şeklinde tasarlanan flash bellek iOS cihazları için geliştirilmiş. Lightning bağlantısı üzerinden iOS cihazlarına bağlanan belleğe istediğiniz içeriği aktarabiliyorsunuz. Diğer uçta ise tam boy USB girişi mevcut ve içerikleri bilgisayara aktarabiliyorsunuz. 16GB kapasiteli ürünün fiyatı yaklaşık 51$ olarak belirlenmiş. 

Leef'in Android için geliştirdiği Bridge flash bellek, microSD kartlar ve microSD kart okuyucuları mevcut. Bunların da kısa süre içerisinde pazara sunulması bekleniyor. Leef ürünleri ilk olarak 5 Aralık tarihinde ülkemizde satışa başlayacak. Firmanın temsilciliğini ise Becmobil yapıyor.  

http://www.leef-tr.com/mobil-urunler-2/ Yorum Yaz
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ekrem71 4 yıl
Haber yazdığımız dönemde sitede bir fiyat bilgisi vardı biz de onu kullandık
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Turkforce 4 yıl
Fiyatın nerden bulunduğunu boşverin de, 16TL ye 16GB flash disk satılan günümüzde ortalama $ kur'u ile 120TL'ye aynı kapasiteyi bu fiyata satmak insanlarla dalga geçmektir.
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba
Bu fiyat nerden bulundu bilemiyoruz ancak son kullanıcı fiyatı 49 - 51 $ civarı olacak. Fiyatları yurt dışı ana firma belirliyor sonuçta ciddi miktarlarda Lisans ücretleri ödeniyor ürün bir uygulama ile çalışacak ve asla kopyası üretilemeyecek.
Ürün piyasa gecikmeli çıkacak sorun apple'lın uygulamayı daha yayınlamamış olmasından kaynaklı.
Becmobil
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Parallel Killer 4 yıl
site açılmıyor adamlar yarı yoldan döndü :D
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ekrem71 4 yıl
Becmobil ülkemizdeki distribütör firmanın adı
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*Whisky 4 yıl
Aranıza yeni cahililler katılmış
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DH Misafiri 4 yıl
Becmobil nedir?
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Mr xXx 4 yıl
Zaten normal bir kablo 3$ işin içine Apple girince 33 $ oluyor anlamadım nasıl bi fiyat politikası var.
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SteveMeade 4 yıl
Bildiğin 20 TL lik 16 GB Usb belleğin ucuna Lightining bağlamışlar olmuş fiyat 161 TL, hiç bir iBoy savunmaya gelmesin buraya düpedüz kazıklıyorlar işte sizi
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ergün.sahin 4 yıl
güzel bir teknoloji hemde usb destekli olduğu için kolayca müzik veya fotograf atarız
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meego 4 yıl
16GB kapasiteli ürünün fiyatı 161TL
saçma başka bir açıklaması yok.
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lansker 4 yıl
Applenin aksesuarının ucuz olduğunu kim görmüş? Adam lar marka OOO
Apple fanatiği cahiller sanki hafızanın o hızı çok işinize yarıyor....

İpad mini kullanıyorum. Klavye berbat. Swiftkey bile bberbat!. Doğru yazdığımı değiştiriyor. Saçma birşeyler yazıyor. Öperim boyle cihazı...
64 gb bellek var. Ama beşşşşş para etmez. Çünkü sürekli itunes denilen gereksiz şeye muhtaçsınız....
İğrenç apppleeee kokuşmuş appppleeee
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