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Lehmann Aviation, iki yeni insansız hava aracını tüketiciler karışısına çıkarttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lehmann Aviation, iki yeni insansız hava aracını tüketiciler karışısına çıkarttı

İnsansız hava araçları konusunda uzman firmalardan Lehmann Aviation, geçtiğimiz dönemde satışa sunduğu LA100 isimli insansız hava aracının yanına LA200 ve LA300 isimli yeni modellerini ekledi.
Lehmann Aviation tarafından hazırlanan LA200 ve LA300 isimli yeni insansız hava araçları, LA100'ün üzerine daha iyi özellikler ile hazırlanmış durumdalar. Windows 8 tabletler üzerinde çizilen rotaların Wi-Fi üzerinden aktarılabildiği yeni araçlar, karbon fiber malzemeden üretilen LA100 gibi pervaneli bir motor kullanıyorlar ve benzer gövde yapılarına sahipler. 20 ile 80km arasındaki hızlara çıkabilen, saate 35km hızda esen rüzgarlara karşı koyabilen ve -25 ile 60° arasındaki sıcaklıklarda görevine devam edebilen araçlardan LA100 5 dakika, LA200 ve LA300 modelleri ise 30 dakika havada kalabiliyor. Popüler aksiyon kamerası GoPro için özel olarak geliştirilen LA100 ve LA200 yanında Nokia'nın 41MP çözünürlüğe sahip Lumia 1020 akıllı cep telefonu için hazırlanan LA300, diğer modellerin 500 metre ve 3KM uçuş mesafeleri yanında 15KM menzil içerisinde uçuş yapabiliyor.

Lehmann Aviation tarafından geliştirilen LA100 990 Euro, LA200 2,490 Euro ve LA300 modeli 4,990 Euro fiyat etiketlileriyle satın alınabiliyor. Geliştirilen insansız hava araçları hakkında ayrıntılı bilgiye ve örnek fotoğraflara firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. (LA)
 
Lehmann Aviation, iki yeni insansız hava aracını tüketiciler karışısına çıkarttı

http://www.lehmannaviation.com/laseries Yorum Yaz
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Mr.Loney 6 yıl
uçuş süresi az değil mi
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