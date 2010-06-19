Lenovo, 3D destekli ilk dizüstü bilgisayarını duyurdu: IdeaPad Y560d

Çin merkezli lider bilgisayar üreticilerinden Lenovo, içinde bulunduğumuz 2010 yılının en önemli başlıklarından biri olan 3D akımına kayıtsız kalmadı ve ürün gamındaki 3D destekli ilk dizüstü bilgisayar modeli olarak IdeaPad Y560d'yi duyurdu. TriDef 3D teknolojisini kullanan ve bu sayede 2D görüntüleri 3D'ye çeviren dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 16:9 formunda olan ve 15.6-inç ekrana sahip. Intel Calpella platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 750GB kapasiteli depolama sürücüsü ile birlikte geliyor. Tercihe bağlı seçenek olarak SSD alternatifine de sahip olan dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak DirectX 11 destekli ve 1GB bellekli ATi Mobility Radeon HD 5730 ile birlikte geliyor.

Diğer özellikleri arasında DVD ya da Blu-ray sürücü, JBL tasarımı özel ses sistemi, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth ve 3G bağlantısı gibi detaylara yer verilen çoklu ortam odaklı Lenovo IdeaPad Y560d, bu ayın sonuna doğru 1200 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.