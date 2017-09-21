Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil"

2 yıl
10,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo'nun yeni telefonu Moto Z2 Play ülkemize geldi. 6mm kasa kalınlığına ve 3000mAh kapasiteli pile sahip olan telefon, malzeme kalitesi ve diğer detaylarıyla iddialı bir mode, detaylar videomuzda.
Lenovo'nun yeni nesil akıllı telefon modellerinden Moto Z2 Play'i hem kutusundan çıkardık hem de ön incelemesini gerçekleştirdik. 6mm kasa kalınlığına rağmen 3000mAh kapasiteli pille gelen telefon, malzeme kalitesi ve işçilik detaylarıyla dikkat çekerken, kamera konusunda da iddialı olma hedefinde. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RichesMen 2 yıl en beğenilen
Emeğine sağlık. kusurlarla güzeldir bazı şeyler. inceliği ve arka bölümünü çok beğendim. ön yüzünü hiç beğenmedim 2017 son çeyreğinde artık bu tarz telefonlar para etmiyor.
Emeğine sağlık. kusurlarla güzeldir bazı şeyler. inceliği ve arka bölümünü çok beğendim. ön yüzünü hiç beğenmedim 2017 son çeyreğinde artık bu tarz telefonlar p...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aviregal 2 yıl
tipi yıllarca kullandığım s3 ve s4 de benzettim...bıktımm tipinden almam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 2 yıl
Dostlar nedir ? Bu nasıl bir ağız ? Dostlar wazzup yaa size telefoğn sunacam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djvietnam 2 yıl
fizksel tuş yerine sanal tuşlar oraya kadar inmiş olsaydı daha etkiletici olmuş bildiğin s3 çakması motorola git kumda oyna abicim sen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mzgunes 2 yıl
s4'ün çakması gibi. hem ekranda sanal tuşlar var hemde ekran altında fiziksel tuş var. ama ne gerek var?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likeablex 2 yıl
Navigasyon tuşları ekrandan yemese imiş daha hoş olur imiş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Önden görünüm hiç etkileyici değil.
Eski plastik samsung S3, S4'ler ile aynı! Çok sıradan ve basit bir ön tasarıma sahip...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m.can123 2 yıl
Play kısmı hiç ilgimi çekmiyor açıkcası ama en azından sd650 gibi bir işlemci kullansalardı. İlk seriside tasarım olarak güzeldi buda güzel bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BerkDmrc 2 yıl
Lenovo ve Motorola kullanıcılarını Facebook grubumuza bekleriz.
Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli Lenovo ve Motorola kullanıcı kulübüdür.
Ayrıca Lenovo tarafında pek çok yönetici ile iletişimdeyiz. Yeni cihazların fotoğraflarına kadar satışa sunulmadan bizim grupta bulabilirsiniz. Ayrıca pek çok inceleme yazısı ve sorunlara yönelik yardımlaşmayı burası kadar hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
m.facebook.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
telefon güzel s7mi satıp almayı düşünürdüm mobilite olarak beğendim fakat motomodslar
kur farkından abartı şekilde pahalı buda beni soguttu telefondan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dogangoxel 2 yıl
moto z sd 820 sifi 1800 TL bulunabilirken bu cihazi kimse almaz.Ayrica bu sacma cihazi getireceginize moto z 2 modelini getirseydiniz sayin lenovo yetkilileri!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
09:46
5000mAh bataryalı telefon: Moto E4 Plus incelemesi
20,1b izlenme · 2 yıl
20:18
Xiaomi Mi Mix 3 hakkında her şey: Daha şık, daha yenilikçi
11,6b izlenme · 7 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,5b izlenme · 1 hf.
10:55
Meizu Pro 7 Plus kutudan çıkıyor
8,1b izlenme · 1 yıl
21:50
Xiaomi Mi8 Pro mercek altında: Artan rekabete yanıt
7,6b izlenme · 7 ay
21:21
Huawei Mate 20 Lite ilk izlenimler | Fiyatını hak ediyor mu?
20,8b izlenme · 8 ay
18:37
Xiaomi'nin Android One telefonu | Mi A1 ön inceleme
21,5b izlenme · 2 yıl
24:11
Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi
12,8b izlenme · 8 ay
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 9 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
03:45
Telefona takılan fotoğraf yazıcısı
12b izlenme · 1 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,2b izlenme · 4 sa. yeni video
09:28
General Mobile GM 9 Pro'yu kullandık: İlk izlenimler
12,5b izlenme · 8 ay
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14,2b izlenme · 5 ay
17:33
Xiaomi Mi Note 3 mercek altında: Mi6 ile kıyasladık
38,7b izlenme · 2 yıl
09:11
Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT
13b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim