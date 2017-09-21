Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil"

Lenovo'nun yeni telefonu Moto Z2 Play ülkemize geldi. 6mm kasa kalınlığına ve 3000mAh kapasiteli pile sahip olan telefon, malzeme kalitesi ve diğer detaylarıyla iddialı bir mode, detaylar videomuzda.

Lenovo'nun yeni nesil akıllı telefon modellerinden Moto Z2 Play'i hem kutusundan çıkardık hem de ön incelemesini gerçekleştirdik. 6mm kasa kalınlığına rağmen 3000mAh kapasiteli pille gelen telefon, malzeme kalitesi ve işçilik detaylarıyla dikkat çekerken, kamera konusunda da iddialı olma hedefinde.