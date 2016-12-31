Lenovo P2 inceleme videosu: Pil canavarı telefon mercek altında

Lenovo'nun yeni nesil akıllı telefon modeli P2 tüm detaylarıyla mercek altında. Pil canavarı telefonun detaylı incelemesinde kapsamlı pil analizinden merak edilen tüm detaylara kadar her şey var.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016'nın en başarılı telefonlarından biri de hiç şüphe yok ki Lenovo Vibe P1 oldu. 5000mAh kapasiteli pili, metal gövdesi, parmakizi okuyucusu ve diğer detaylarıyla Vibe P1 ülkemizde gerçekten tutuldu. Şimdiyse devam modeli var elimizde, evet bu videoda yeni nesil pil canavarı Lenovo P2'yi inceliyoruz.





Önce teknik özelliklere göz atalım, zira dikkat çekici bazı güncellemeler söz konusu. 5.5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisinden güç alıyor. Elimizdeki örneği 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan telefona, microSD hafıza kartı takabiliyoruz. Ana kamerası 13MP, ön kamerası ise 5MP çözünürlüğünde olan P2, FM Radyo, 802.11ac WiFi ve hızlı şarj gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Android 6.0 üzerinde Lenovo'nun özel arayüzünü kullanan P2, ihtiyaç duyduğu gücü ise 5100mAh kapasiteli litum iyon pilden sağlıyor. Önce teknik özelliklere göz atalım, zira dikkat çekici bazı güncellemeler söz konusu. 5.5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisinden güç alıyor. Elimizdeki örneği 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan telefona, microSD hafıza kartı takabiliyoruz. Ana kamerası 13MP, ön kamerası ise 5MP çözünürlüğünde olan P2, FM Radyo, 802.11ac WiFi ve hızlı şarj gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Android 6.0 üzerinde Lenovo'nun özel arayüzünü kullanan P2, ihtiyaç duyduğu gücü ise 5100mAh kapasiteli litum iyon pilden sağlıyor.



Elimdeki test örneğinin bir kutusu olmadığı için doğrudan tasarıma geçiş yapacağım ancak öncesinde kısaca değişen isimlendirmeden bahsetmek istiyorum. Selefinden farklı olarak yeni telefon Vibe P2 değil artık sadece P2, dikkat etmekte fayda var. Tasarım dili olarak Vibe P1 ve P2 modelleri arasında radikal bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim ancak bu demek değil ki hiç değişiklik yok. Bana kalırsa akıllı telefon dünyası için küçük, P serisi telefonlar içinse büyük güncellemeler söz konusu. Birincisi telefondaki devasa pile rağmen, Lenovo tasarımcıları şaseyi inceltmeyi başarmış, ilk modelin 9.9 mm olan kalınlığı yeni modelde 8.3mm.

Sadece bu da değil, 189 gram olan Vibe P1'den farklı olarak P2'nin 177 gram olduğunu görüyoruz dolayısıyla bu boyutta pile ve metal kasaya sahip olup bu ölçülerle gelen belki en iddialı telefona bakıyoruz şu anda. Bu açıdan Lenovo mühendislerini tebrik etmek gerekiyor çünkü pilden taviz vermeden rejime girmeyi başaran telefon, bu sayede sadece daha yüksek mobilite değil aynı zamanda daha iyi bir tutuş ergonomisi sağlıyor. P2'yi tutması, kavraması ve kullanması kesinlikle çok daha kolay.

Tasarım seviyesindeki farklar, şaseye yapılan müdahele ile sınırlı değil.

Solda Lenovo P2, sağda ise Lenovo Vibe P1 Pro

Vibe P1 serisinden farklı olarak P2 modelinde artık kapasitif butonlar bulunmuyor. Evet parmakizi sensörünü taşıyan ve ana ekrana dönüş görevini üstlenen home butonu yerini koruyor ancak geri ve çoklu uygulama butonlarımız artık yazılımsal. Eğer arzu ederseniz sanal tuşları gizleyebiliyorsunuz. Ayrıca ayarlar kısmından düzenlediğiniz takdirde, fiziksel home butonu üzerinde kaydırma yaparak bir önceki ekrana dönebiliyorsunuz.

Günün sonunda fiziksel buton ve sanal tuş kombinasyonu herkesi mutlu etmeyecektir ama özelleştirmeler ile biraz daha işlevsel hale getirmek mümkün. Ayrıca home butonundaki parmakizi okuyucusu da oldukça iyi. Gerek parmakizi okuma hızı gerekse de tutarlılığı oldukça başarılı, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tüm bunlara ek olarak, Vibe P1 ailesinde gördüğümüz çerçeve ile ekran arasındaki kalın siyah bar da artık yok ki bu isabet olmuş zira kullanıma etki eden bir detay. Bunun dışında kenarları keskin hatlarla biten selefinden farklı olarak P2 de 2.5 boyutlu hissi veren hafif kıvrımlı ekran ve onun devamındaki CNC kesimi devam eden, akıcı hatların ortaya çıkmasını sağlamış.



Gelelim fiziksel kontrol düğmeleri ve SIM/SD kart slotunun yerleşimine. Güç ve ses kontrol butonları yine sağ tarafta, ancak öncül modele göre boyları biraz kısalmış. Erişimde ve kullanımda genel olarak sorun yok, sadece belki biraz daha yukarıda tutulabilirlemiş zira tutuşunuza bağlı olarak özellikle sağ el kullanıcıları için güç düğmesi baş parmağın altına denk geliyor. Sol tarafta ise üstün güç tasarrufu düğmesi bulunuyor. Kızaklı çalışma makanimzasına sahip olan bu düğme de P2'de küçültüşmüş ama ana görevini sorunsuzca yerine getiriyor. Kaydırdığınız an itibariyle telefon sadece temel işlevletin çalıştığı monokrom renkli üstün güç tasarruf moduna giriyor.

Solda Lenovo Vibe P1 Pro, sağda ise P2



Bu düğmenin üzerinde ise SIM ve SD kart slotu bulunuyor. İğne yardımıyla çıkartarak çift SIM veya SIM + SD kart için kullanabiliyoruz. Burası ilginç çünkü SIM kart slotuna önceki Vibe modellerinde arka tarafta, kamera üzerine denk gelen kapağı çıkartarak erişiyorduk. Sürekli kurcaladığımız bir alan olmasa da ne yalan söyliyim açması ve takması zor bir tasarımdı. Üstelik kasanın genel rijit yapısına da olumsuz bir etkisi oluyordu. P2 ise olması gereken tasarıma kavuşmuş nihayet. Tabi kapaklı tasarıma veda edildiği için yeni modelde çekim gücü için gerekli olan anten hatları da kendisini daha fazla belli etmiş.



Arka tarafta kendisini gösteren diğer farklar ise, yanyana dizilen çift ton led flaşın artık altlı üstlü olması ve Vibe logosunun kaldırılması. Buna ek olarak P2'de bir takım seri numaraları telefonun üstüne yazılarak arka kısımda daha estetik bir görüntü yakalanmış. Yalnız dikkatli gözlerden kaçmayacak bir detay daha var. Model numarasının P1a41'den P2a42'ye güncellendiği cihazda, selefinden farklı olarak Lenovo tarafından Lenovo PC Hong Kong Limited için üretilmiştir ifadesi yerini Motorola Mobility tarafından üretilmiştir ifadesine bırakmış.

Bilmeyenler için söylemek isterim Lenovo'nun telefonları kademeli olarak Moto markası altında toplanacak ve bu da onun bir işareti olsa gerek. Tasarımdaki son detay ise alt kısımdaki hoparlör ızgarasının dairesel yerine çubuk formuna bürünmesi ve açıklık sayısının azaltılmış olması. Bunun ses seviyesine olan etkilerine de videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim.



Toparlayacak olursam eğer, Lenovo P2 iyi bir telefon mirasını alıyor ve çok daha iyi bir noktaya taşıyor. Evet %71'ler düzeyindeki ekran/kasa oranı belki biraz daha iyi olabilir yani alt ve üst çerçeveler belki biraz daha tıraşlanabilirdi ancak günün sonunda P2 bir pil telefonu ve buna rağmen hem taşınabilirlik hem de tutuş ergonomisiyle kullanıcısını büyük oranda mutlu etmeyi başarıyor ve bu nedenle tasarım olarak beğenimizi kazanan bir telefon oluyor.

Tam Boyutta Gör



Donanım tarafında daha büyük güncellemeler yapan Lenovo, P2 modelinde Super AMOLED panele geçiş yapıyor. Vibe P1 ile kıyaslandığında 5.5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğündeki ekran aynı ölçülerde olsa da panele bağlı olarak renk üretim kabiliyetinden tutun da parlaklık seviyesine kadar her her detayda gelişim olduğunu kolayca gözlemiliyorsunuz. Vibe P1 modelinde ekranın zayıf halka olduğunu söylemiştim ancak P2'de bu durum baştan aşağı ele alınmış zira yaptığım farklı kullanım simülasyonlarının tamamından keyif aldığımı söylemek isterim. Donanım tarafında daha büyük güncellemeler yapan Lenovo, P2 modelinde Super AMOLED panele geçiş yapıyor. Vibe P1 ile kıyaslandığında 5.5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğündeki ekran aynı ölçülerde olsa da panele bağlı olarak renk üretim kabiliyetinden tutun da parlaklık seviyesine kadar her her detayda gelişim olduğunu kolayca gözlemiliyorsunuz. Vibe P1 modelinde ekranın zayıf halka olduğunu söylemiştim ancak P2'de bu durum baştan aşağı ele alınmış zira yaptığım farklı kullanım simülasyonlarının tamamından keyif aldığımı söylemek isterim.

Firmware seviyesinde de iyi optimize olan ekranın pil tüketimi üzerindeki baskısı da iyi ayarlanmış. Zaten P2'nin daha iyi pil başarımı sunmasında 100mAh kapasite artışı yapılan batarya kadar ekran ve işlemci kısmındaki güncellemelerin etkisi de büyük. Evet ekran mükemmel bir deneyim sunmuyor, özellikle en yüksek parlaklık biraz daha yüksek olabilirdi belki ama genel anlamda ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede, selefine fark atan bir ekran donanımına sahip Lenoov P2.



Gelelim işlemci kısmına. Açıkçası Vibe P1'de kullanılan işlemci yani Snapdragon 615, benim Qualcomm tarafında kötü bulduğum işlemcilerden. İş görüyor mu evet ama özellikle grafik performansının kullanıldığı cihazların diğer özellikleri kadar başarılı olmaması ayrıca düşük verimlilik sebebiyle, başarılı bulmadığım bir çözüm. Ne üzücü ki, piyasada alternatif olarak kullanılabilecek platformların pek olmaması, MediaTek çözümlerinin kendi içlerinde bazı başka problemleri getirmesi nedeniyle pek çok üretici Snapdragon 615'i kullandı ve kullanmaya devam ediyor.



P2 ise bu konuda ileri doğru bir adım atıyor ve Snapdragon 625 ile geliyor. Aslına bakılırsa daha yüksek performans sunan Snapdragon 650 veya 652 platformları P2'yi uçuruabilirdi belki ama Snapdragon 625'in asıl dikkat çekici yani yüksek verimlilik sunan bir işlemci olması. Qualcomm'un 14nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ilk işlemcisi olduğu için hem daha az ısınıyor hem de daha az güç tüketiyor. Yani durum şu; Lenovo, P2 modelini tasarlarken tüm donanımları en yüksek verimlilik hedefi doğrultusunda seçmiş. Yine de 2GHz çalışma frekansı ile 8 çekirdekli olan Snapdragon 625, öncül modellere göre daha yüksek performans sunacaktır ve daha yüksek termal başarımı sayesinde Adreno 506 GPU'su da daha yüksek randıman verecektir.



Lenovo P2'nin elimdeki test örneği 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip. RAM kapasitesinin artmış olması güzel sonucunda farklı koşullarda daha rahat çalışmasını sağlayacaktır. Depolama kapasitesi de olması gerektiği gibi, bana soracak olursanız eğer, orta segment adı altında satılan tüm telefonların artık en az 32GB depolama kapasitesi sunuyor olması gerek diye düşünüyorum. Tabi kapasite kadar depolama hızları da çok önemli. Yaptığım ölçümlere göre P2'nin depolama birimi 260MB/saniye civarında sıralı okuma, 120MB/saniye civarında da sıralı yazım başarımı sunuyor ki, bu değerler P2 için gayet yeterli sonuçlar.



Kamera tarafına geçelim isterseniz. Burada da bazı güncellemeler söz konusu. Çözünürlük olarak aynı Vibe P1 gibi arkada 13MP, önde ise 5MP çözünürlüğünde kameraya sahip olsa da P2, f/2.2 yerine f/2.0 diyaframla geliyor. Ayrıca yazılım seviyesindeki güncellemelere bağlı olarak P2 kaydettiği fotoğrafları biraz daha sıkıştırıyor ve daha düşük dosya boyutu çıktısı veriyor. Genel görüntü kalitesi ise selefine göre daha ama gelişim radikal değil. Ortaya çıkan sonuç kullanıcısını mutlu eder mi ederseniz evet eder, ancak aynı sınıfta daha yüksek kamera başarımı sunan telefonlar var mı derseniz, evet var. Ön kamera ise Vibe P1'e göre hissedilir şekilde daha başarılı. Hem renk doğruluğu hem de detay zenginliği selefinden çok daha iyi. Video tarafında ise P2 nihayet 4K video kayıt desteğine kavuşmuş ki bu yine selefinde olmayan bir özellikti dolayısıyla video tarafında da daha yetenekli bir telefon var karşımızda.



Gelelim işletim sistemi ve kullanıcı arayüzüne. P2 standart olarak Android 6.0.1 ile geliyor ve şu an elimizde bulunan cihazda Ekim ayı güvenlik yaması bulunuyor. Ancak telefon piyasaya çıktıktan sonra kademeli olarak daha yeni güncellemeleri de alacaktır. Çinli üreticilerin en azından bir büyük sürüm güncelleme stratejisi çerçevesinde Android 7 ile tanışacağını düşündüğüm telefon, Vibe serisinin öncül modellerine göre, standart Android deneyimine daha yakın, bloadware dediğimiz gereksiz yazılımlardan büyük oranda arındırılmış ve temel kısımlarda mümkün mertebe standart arayüze sadık kalmış bir telefon.



Tema desteği ile kişiselleştirilebilen arayüzde, özelleştirilmiş bazı ayarlar da değil yok değil. Ekranı çift tıklamayla uyandırmaya ve kilitlemeden, kameraya hızlı erişime kadar pratik kullanım sağlayan çeşitli fonksiyonları, ayarlar kısmındaki özel ayarlar bölümünden yönetebiliyoruz. Önceki Lenovo modellerinden farklı olarak P2'de, standart olarak gelen Google uygulamalarına eş alternatif çözümlerin olmadığını görüyoruz, yani örneğin artık bir galeri uygulaması yok, kontrol Google Fotoğraflarda keza müzik uygulaması yerine de Google Play Music var.

Müzik demişken, FM Radyo desteği de yerini koruyor. İstisnai uygulamalar var mı var, McAfee güvenlik yazılımı, Evernote ve UC tarayıcı bence gereksiz zira kullanıcılar arzu ederse zaten bulup yükleyebilir diye düşünüyorum. Tabi Lenovo'ya has kullanım kılavuzu ve Companion uygulamaları yerini koruyor. Şunu söyleyebilirim ki yapılan optimizasyonlar, hafifletme çabaları ve artan donanımsal kaynaklara bağlı olarak Lenovo P2, öncüllerine göre çok daha akıcı ve rahat çalışan bir telefon olmuş. İnternet tarayıcısından uzun mesajlar yazarken klavyenin verdiği tepkiye kadar hehangi bir yerde keyif kaçıracak bir sorun yaşamıyorsunuz.



Telefonun çekim gücü ve görüşme kalitesi oldukça iyi. Kullanım sürem boyunca herhangi bir sorun yaşamadığımı belirtmem gerekiyor. GPS konusunda da iyi bir iş çıkarıyor ve navigasyon uygulamalarıyla kullanımda kesinlikle üzmüyor. Telefonun hoparlör başarımında da gelişim gözledim. Her ne kadar çift hoparlör varmış gibi görünse de telefonda stereo ses sistemi bulunmuyor ancak selefiyle kıyasladığımız zaman en yüksek ses çıkış gücün karakteristik bir artış hissedemesem de P2'nin verdiği ses kesinlikle daha temiz ve tonlar arasındaki geçişi daha ne algılayabiliyorsunuz.

Fiziksel home butonunda parmağınızı kaydırıp önceki menüye gidebiliyorsunuz.



Peki Lenovo P2 ısınıyor mu ? Şu anda gördüğünüz üzere yaptığım termal kamera analizi gösteriyor ki, 14nm Snapdragon 625 platformu herhangi bir ısı sorunu yaşamıyor dolayısıyla işlemci thermal throttling problemi de yaşamıyor. Sürdürülebilir en yüksek performans dengesi açısından bu önemli bir analiz, dikkat etmekte fayda olduğunu uyarısını da yapmış olayım arkadaşlar.

Arayüzdeki özel ayar seçeneklerinden bazıları



Ve pil performansı yani Lenovo P2'nin şov yaptığı değerlendirme kriterine. Sözü uzatmaya gerek yok hemen ölçümlerime geçelim isterseniz, 720p video ile, ekran parlaklığı manuel olarak en yüksek seviyede ve WiFi'a bağlı olarak yaptığım video oyatnam testinde P2 tam olarak 1712 dakika çalıştı yani yaklaşık 28,5 saat video oynattı. aynı koşullarda belli internet sitelerini döngü içerisinde çalıştırdığım internet kullanım testinde ise süreyi 20 saat olarak gördüm. Yine aynı koşullarda yaptığım oyun testlerinde ise P2, 16 saat çalışmayı başardı. PCMark testinin %100 dolu pilden %20 pil seviyesine kadar karma kullanım simülasyonuyla yaptığı pil testinde ise 11 saat gibi bir süre görmeyi başardı P2. Ama unutmayı lütfen bu sonucu verdiğinde hala %20 pili vardı.

Uzun lafı kısası Lenovo P2 kullanım şeklinize bağlı olarak size günlerce yetecek, ortalama kullanımda 3 günü çıkartabilecek tam bir pil canavarı, böylesi bir telefonla bu derece iddialı pil değerlerine imza atan Lenovo, bizden kocaman bir alkışı hak ediyor diye düşünüyorum. Telefonda öylesine büyük bir pil varki, arzu ederseniz yanınızdaki herhangi bir başka telefonu da onun üzerinden şarj edebilirsiniz.



Gelelim sonuç kısmına. Lenovo P2'yi çok beğendiğimi söylemem gerekiyor. Heyecan verici pil performansı ve genel olarak kullanıcısını mutlu edecek özellilkeriyle pek çok kişi için doğru tercih olabilir eğer fiyatı doğru ayarlanabilirse. Eksikleri var mı var, ekran parlaklığı biraz daha yüksek, kameranın sunduğu fotoğraf kalitesi de belki biraz daha iyi olabilirdi ama günün sonunda öyle bir pil performansı veriyor ki, çoğu zaman geriye kalan eksikleri düşünmüyorsunuz bile. 2017 için konuşmak gerekirse, pil konusunda iddialı daha fazla telefon göreceğiz. Dolayısıyla öylesi bir rekabette, galibi sırtlayacak kriter doğru özellikleri, en uygun fiyata veren dengeyi yakalaması olacak. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda pil canavarı Lenovo P2'yi incelemiş olduk, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın, ve kendinize çok iyi bakın. MUTLU YILLAR.

