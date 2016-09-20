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Lenovo Vibe P2 "5100mAh pil ile şarj şampiyonu"

2 yıl
107,9b
2
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun ülkemizde oldukça sevilen büyük pilli telefon modeli Vibe P1 yenilendi. Daha büyük batarya, daha iyi işlemci, daha hafif kasa ve OLED ekran kullanıcıya sunulan yenilikler arasında.
Bu defa Lenovo'nun yeni nesil pil canavarı diyebileceğimiz akıllı telefon modeli P2'ye yakından bakıcaz. Ülkemizde de gerçekten önemli bir başarı elde eden Vibe P1 modelinin devamından bahsediyoruz ancak isimlendirme politikasında değişikliğe giden Lenovo, Vibe markasını kullanmamayı uygun görmüş.


Yeni telefon hem teknik özellik hem de tasarım seviyesinde dikkat çekici farklar getiriyor şimdi isterseniz donanımsal detaylarla videomuza devam edelim. 5.5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, selefiyle aynı ekran özelliklerine sahip gibi görünse de arada ciddi bir fark söz konusu. IPS panel kullanan Vibe P1'den farklı olarak P2 modelinde Super AMOLED ekran tercih edilmiş.
Açıkçası eğer daha önce Vibe P1'i kullandıysanız farkı hissetmekte zorluk çekmeyeceksiniz çünkü gerek yeniden renk üretimi gerekse de görüş açıları ve parlaklık seviyesi olarak öncülünden daha iyi bir deneyim sunuyor. Ekrandan genel olarak keyif aldığımı söylemem gerekiyor, özellikle video izlerken renk üretim kabiliyetindeki artışı, internette gezerken de ışık seviyesindeki gelişimi görebiliyorsunuz.
Lenovo Vibe P2
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İşlemci tarafında da gelişim söz konusu. Selefi Snapdragon 615 platformunu kullanırken, Lenovo P2'ye Snapdragon 625 işlemcisi güç veriyor. Açıkçası yeni platform hem performans hem de güç tüketimine belirli oranda katkı sağlayacak gibi görünüyor zira iki küme halinde dağılan 8 çekirdeğin 4'ü 2GHz'de çalışıyor ve dolayısıyla hem performans artıyor hem de daha hızlı bellek desteğine bağlı artan bantgenişliği ile grafik işlem birimi daha iyi beslenerek oyun performansında da ilerleme hedefleniyor. Burada kullanılan GPU, Adreno 506 olduğu için çok ciddi performans farkı beklemek doğru olmaz ama kazanım olduğu da göz ardı edilemez.

Artan performansın dışında üretim geometrisi 28nm'den 14nm'ye yükseltildiği için, daha yüksek performans daha az ısınma ve daha iyi enerji verimliliği ile sunulmuş olucak. P2'de kullanılan platformun sahip olduğu ek fonksiyonlar da daha iyi zira 2160p çözünürlüğü için H264 ve h265 çözümleme sunuluyor. Modem tarafına ise girmek istemiyorum zira platformdan bağımsız olarak üreticilerin maliyet politikaları farklı tercihleri önümüze getirebiliyor.
Lenovo Vibe P2
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Lenovo P2'nin donanım seviyesindeki bir diğer güncelleme alanı ise daha yüksek RAM kapasitesi. Seçenekler arasında artık 4GB RAM de bulunuyor, bilindiği üzere Vibe P1 ülkemize 2GB RAM ile gelmiş daha sonra da 3GB RAM'li Turbo versiyonu söz konusu olmuştu. P2 ise hem 3GB hem de 4GB seçeneklerine sahip. Depolama tarafında ise daha önce olduğu gibi 32GB standart olarak gelmeye devam ediyor, microSD hafıza kartı desteği korunuyor. Artan RAM kapasitesi genel kullanım deneyimine de katkı sağlıyor, bunu telefonu kullanmaya başladığınızda hissediyorsunuz.

Ve pek tabi ki pil performansı. 5000mAh kapasiteli piliyle Vibe P1, gerçekten güzel işlere imza atan, benim de beğenimi kazanan bir telefondu. Videomuzun konuğu olan P2 ise 5100mAh kapasiteli pille geliyor. Dolayısıyla gelişen donanım ve optimizasyonlara ek olarak pil kapasitesindeki artış, P2'yi batarya konusunda sınıf liderliği için güçlü bir aday yapacak gibi görünüyor.
100mAh ufak bir güncelleme gibi görünebilir ama burada teknik kazanımdan daha önemli olan konu, pazarlama yarışı. Pil odaklı pek çok telefon 5000mAh kapasiteli pille gelirken, Lenovo teknik olarak 5100mAh ile kendisini bir adım üste yerleştirmeyi başarmış. Bu arada bu kadar büyük pil uzun sürede şarj olur diyenler için Lenovo P2'nin hızlı şarj özelliğinin desteklendiğini de not düşmek isterim arkadaşlar.
Lenovo Vibe P2
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Gelelim tasarım özelliklerine. İşin aslı telefonun genel görünümde radikal bir değişim olduğunu söylemiyeceğim belki ancak, detaylardaki gelişim çok daha rafine bir telefonun çıkmasını sağlamış. Özellikle 2.5 boyutlu ekran etkisi ve diamond cut dediğimiz kesim yöntemiyle bitirilen çerçeve kenarlarının kasanın kalanına daha iyi bir hava kattığı açık.
Üstelik artan pil kapasitesi ve gelişen donanım özelliklerine rağmen telefonun selefine göre daha ince ve hafif bir kasaya sahip olması da takdire şayan, Lenovo mühendislerinin gerçekten iyi bir iş çıkardığını not düşmem gerekiyor arkadaşlar. Telefonun genel görünümdeki belki de en belirgin fark, arka kısımda çıkıyor karşımıza. Vibe logosunun kaldırılmasına ek olarak daha önce didörtgene yakın profildeki LED flaş dizilimi bu defa dairesel formda tercih edilmiş. Metal bir kasaya sahip olan telefonda, anten performansında sinyalizasyon kaybı yaşanmaması adına alt ve üst kısımlarda plastik tercih edilmiş. Telefonun tamamı da metal olabilir ancak bu fiyat segmentindeki bir cihaz için ar-ge maliyeti artacağından genelde pek tercih edilmiyor.
Lenovo Vibe P2
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Telefonun ön kısmında parmakizi okuyucusu devam ederken, genel kontrol içinse sanal tuşlara yer veriliyor. Vibe P1'de de karşımıza çıkan sol taraftaki özel buton yerini korumayı başarmış. Anahtar formundaki bu buton yardımıyla telefonu hızlıca pil tasarruf moduna alabilmek mümkün. Ses kontrol ve güç butonları ise sağ tarafta toplanmış. Açıkçası elinize aldığınızda ergonomisi iyi, konntrolü kolay ve büyük piline kıyasla taşıması zor olmayan bir telefon hissiyatı yaratmayı başarıyor.

Lenovo P2'nin genel yazılım arayüzü ve kullanıcı deneyimi de oldukça iyi. Vibe P1'in bu konudaki iyi mirası üzerine daha iyi optimizasyon getiren telefonda, uygulama başlangıç hızı, uygulamalar arasında geçiş ve genel internet deneyiminin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Android 6.0.1 ile gelen telefon, Çinlilerin en azından bir büyük güncelleme garantisi kapsamında Android 7.0'ı alacağını düşünüyorum, aynı Android 5.1'den 6'ya yükseltilen Vibe P1 modelinde olduğu gibi. Telefonun kamerasıyla kısa bir süre geçirebildim ancak ilk izlenim olarak o tarafta da gelişim var gibi görünüyor.
Bunu yorumlamak için detaylarını testlerini gerçekleştirmem gerekiyor ancak özellikle kamera başlangıç ve netleme hızları daha iyi gibi geldi bana. 13MP çözünürlüğündeki ana kamera Sony sensör kullanırken, özçekim kamerası ise 5MP çözünürlüğünde.
Lenovo Vibe P2
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Toparlamam gerekirse, Lenovo'nun yükselişi sürecek gibi görünüyor. P2 modeli büyük pili olan ama aynı zamanda keyifli kullanımdan ve mobiliteden taviz vermeyen kullanıcılar veya kurumsal hattı için başarılı bir ikinci telefon arzu eden profesyoneller için güçlü bir seçenek olacak gibi görünüyor. Ekim-Kasım gibi ülkemize gelmesini beklediğim Lenovo P2'nin fiyatı henüz belli olmasa da benim tahminim Vibe P1'in lansman fiyatından biraz daha yüksek olacağı yönünde.
Lenovo Vibe P2
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Evet arkadşalar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Lenovo P2'ye yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.  

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dostum kertenkele 2 yıl en beğenilen
Fiziksel Home butonu için kasada yer bırakıp sonra ekrana ayriyeten tuş koymak nasıl bir kafanın ürünü merak ediyorum aklını merak ediyorum bunu tasarlayanın
1 Yanıt Yanıtla +17
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carloska 2 yıl
home tuşunun yanlarına tuş koymak çok mu zormuş.. sanal tuşları alternatif olarak ta sunabilirdi onun dışında amoled ekranı, pili, 14nm SD625 kullanması, home tuşu ve 4G için 800-900 mhz desteklemesi almak için bi çok sebepti benim için ama sanal tuşları sevemedim bi türlü...
home tuşunun yanlarına tuş koymak çok mu zormuş.. sanal tuşları alternatif olarak ta sunabilirdi onun dışında amoled ekranı, pili, 14nm SD625 kullanması, home ...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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khytr89 2 yıl
Ekran amoled olacaksa sanal tuş olmamalıydı.. Samsungun yıllardır kapasitif ve home tuşu kullanma sebebi ekran yanmasını en aza indirmek.. zira 1 yıl sonra tam ekran video izlendiğinde ya da oyun oynandığında sanal tuşların izleri kalmış olacak.
bu modelde ya ekran ips olacaktı ya da sanal tuşlara yer verilmeyecekti
Ekran amoled olacaksa sanal tuş olmamalıydı.. Samsungun yıllardır kapasitif ve home tuşu kullanma sebebi ekran yanmasını en aza indirmek.. zira 1 yıl sonra tam ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 2 yıl
Hızlı şarj özelliği kapattigim halde şarjda iken hızlı şarj ediliyor yazısı çıkıyor telefonu normal şarj edemiyorum lütfen yardım edermisniz normal şarj edemiyorum #Admin yardim
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Haggard1963 2 yıl
İncelemede değiilmediği içşn herkes sanal tuştan bahsetmiş, halbuki bu cihazın en büyük özelliklerinden birisi ister sanal tuş ister fiziksel tuş kullanılabilmesi. Sanal tuş istenirse gizlenebiliyor.
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DH Misafiri 2 yıl
İpone sattim aldim sarzdan bikmistim ayni brodway gibi yakıt koymayı unutuyorum
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DH Misafiri 2 yıl
P2 aldım. Tam 48 saattir aktif kullanıyorum hatta face ve instagramdan çıkmadım. şarj an itibariyle %15. Bu kadar beğeneceğimi bilmiyordum.
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DH Misafiri 2 yıl
Lenovo P2 ile Lenovo P1 Arasında ön kamera video çekimleri arasındaki fark lenova P1 daha güzel olduğunu ispatlamıştır lenova P2 Örneğin bir müzik yaptığınız da ses cızırtılı geliyor ve az çıkıyor P1 göre Telefon elimde şu an kullanıyorum P2 yıl
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Hubalahubhub 2 yıl
Benim bildigim pil sampuani N3310 reizzzdir. Gerisi teferruat.
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talsuv61 2 yıl
Lenovo lar kimin kamerasını kullanıyor ve kamera kalitesi nasıl oluyor.

Fiziki tuşu varken sanal tuşa kullanmak çok büyük saçmalık
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theory of a dead man 2 yıl
Pil performansını P1 ile karşılaştıran bir inceleme var mı gördüğünüz?

zenfone 3 ile P2 arasında kaldım. asus kamerasıyla lenovo bataryasıyla dikkatimi çekti.
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theory of a dead man 2 yıl talsuv61
talsuv61

Lenovo lar kimin kamerasını kullanıyor ve kamera kalitesi nasıl oluyor.

Fiziki tuşu varken sanal tuşa kullanmak çok büyük saçmalık

Sony sensöre sahip olduğu yazıyordu fuar incelemelerinde.
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Redunay 2 yıl
Fiziksel home tuşu koymuşlar yetmemiş birde sanal tuş koymuşlar. Ağam eğlenir benimle.
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DH Misafiri 2 yıl
USB Tips C?
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ypemck 2 yıl
patlarsa da patlama şampiyonu olur ama :D
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zifiri34 2 yıl
p1 kullanıcısı olarak sanal tuş dışında beğendim. keşke p1 de olduğu gibi kalsaymış.
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