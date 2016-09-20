Lenovo Vibe P2 "5100mAh pil ile şarj şampiyonu"

Lenovo'nun ülkemizde oldukça sevilen büyük pilli telefon modeli Vibe P1 yenilendi. Daha büyük batarya, daha iyi işlemci, daha hafif kasa ve OLED ekran kullanıcıya sunulan yenilikler arasında.

Bu defa Lenovo'nun yeni nesil pil canavarı diyebileceğimiz akıllı telefon modeli P2'ye yakından bakıcaz. Ülkemizde de gerçekten önemli bir başarı elde eden Vibe P1 modelinin devamından bahsediyoruz ancak isimlendirme politikasında değişikliğe giden Lenovo, Vibe markasını kullanmamayı uygun görmüş.





Yeni telefon hem teknik özellik hem de tasarım seviyesinde dikkat çekici farklar getiriyor şimdi isterseniz donanımsal detaylarla videomuza devam edelim. 5.5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, selefiyle aynı ekran özelliklerine sahip gibi görünse de arada ciddi bir fark söz konusu. IPS panel kullanan Vibe P1'den farklı olarak P2 modelinde Super AMOLED ekran tercih edilmiş.

Açıkçası eğer daha önce Vibe P1'i kullandıysanız farkı hissetmekte zorluk çekmeyeceksiniz çünkü gerek yeniden renk üretimi gerekse de görüş açıları ve parlaklık seviyesi olarak öncülünden daha iyi bir deneyim sunuyor. Ekrandan genel olarak keyif aldığımı söylemem gerekiyor, özellikle video izlerken renk üretim kabiliyetindeki artışı, internette gezerken de ışık seviyesindeki gelişimi görebiliyorsunuz.

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İşlemci tarafında da gelişim söz konusu. Selefi Snapdragon 615 platformunu kullanırken, Lenovo P2'ye Snapdragon 625 işlemcisi güç veriyor. Açıkçası yeni platform hem performans hem de güç tüketimine belirli oranda katkı sağlayacak gibi görünüyor zira iki küme halinde dağılan 8 çekirdeğin 4'ü 2GHz'de çalışıyor ve dolayısıyla hem performans artıyor hem de daha hızlı bellek desteğine bağlı artan bantgenişliği ile grafik işlem birimi daha iyi beslenerek oyun performansında da ilerleme hedefleniyor. Burada kullanılan GPU, Adreno 506 olduğu için çok ciddi performans farkı beklemek doğru olmaz ama kazanım olduğu da göz ardı edilemez. İşlemci tarafında da gelişim söz konusu. Selefi Snapdragon 615 platformunu kullanırken, Lenovo P2'ye Snapdragon 625 işlemcisi güç veriyor. Açıkçası yeni platform hem performans hem de güç tüketimine belirli oranda katkı sağlayacak gibi görünüyor zira iki küme halinde dağılan 8 çekirdeğin 4'ü 2GHz'de çalışıyor ve dolayısıyla hem performans artıyor hem de daha hızlı bellek desteğine bağlı artan bantgenişliği ile grafik işlem birimi daha iyi beslenerek oyun performansında da ilerleme hedefleniyor. Burada kullanılan GPU, Adreno 506 olduğu için çok ciddi performans farkı beklemek doğru olmaz ama kazanım olduğu da göz ardı edilemez.



Artan performansın dışında üretim geometrisi 28nm'den 14nm'ye yükseltildiği için, daha yüksek performans daha az ısınma ve daha iyi enerji verimliliği ile sunulmuş olucak. P2'de kullanılan platformun sahip olduğu ek fonksiyonlar da daha iyi zira 2160p çözünürlüğü için H264 ve h265 çözümleme sunuluyor. Modem tarafına ise girmek istemiyorum zira platformdan bağımsız olarak üreticilerin maliyet politikaları farklı tercihleri önümüze getirebiliyor.

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Lenovo P2'nin donanım seviyesindeki bir diğer güncelleme alanı ise daha yüksek RAM kapasitesi. Seçenekler arasında artık 4GB RAM de bulunuyor, bilindiği üzere Vibe P1 ülkemize 2GB RAM ile gelmiş daha sonra da 3GB RAM'li Turbo versiyonu söz konusu olmuştu. P2 ise hem 3GB hem de 4GB seçeneklerine sahip. Depolama tarafında ise daha önce olduğu gibi 32GB standart olarak gelmeye devam ediyor, microSD hafıza kartı desteği korunuyor. Artan RAM kapasitesi genel kullanım deneyimine de katkı sağlıyor, bunu telefonu kullanmaya başladığınızda hissediyorsunuz.



Ve pek tabi ki pil performansı. 5000mAh kapasiteli piliyle Vibe P1, gerçekten güzel işlere imza atan, benim de beğenimi kazanan bir telefondu. Videomuzun konuğu olan P2 ise 5100mAh kapasiteli pille geliyor. Dolayısıyla gelişen donanım ve optimizasyonlara ek olarak pil kapasitesindeki artış, P2'yi batarya konusunda sınıf liderliği için güçlü bir aday yapacak gibi görünüyor. Lenovo P2'nin donanım seviyesindeki bir diğer güncelleme alanı ise daha yüksek RAM kapasitesi. Seçenekler arasında artık 4GB RAM de bulunuyor, bilindiği üzere Vibe P1 ülkemize 2GB RAM ile gelmiş daha sonra da 3GB RAM'li Turbo versiyonu söz konusu olmuştu. P2 ise hem 3GB hem de 4GB seçeneklerine sahip. Depolama tarafında ise daha önce olduğu gibi 32GB standart olarak gelmeye devam ediyor, microSD hafıza kartı desteği korunuyor. Artan RAM kapasitesi genel kullanım deneyimine de katkı sağlıyor, bunu telefonu kullanmaya başladığınızda hissediyorsunuz.Ve pek tabi ki pil performansı. 5000mAh kapasiteli piliyle Vibe P1, gerçekten güzel işlere imza atan, benim de beğenimi kazanan bir telefondu. Videomuzun konuğu olan P2 ise 5100mAh kapasiteli pille geliyor. Dolayısıyla gelişen donanım ve optimizasyonlara ek olarak pil kapasitesindeki artış, P2'yi batarya konusunda sınıf liderliği için güçlü bir aday yapacak gibi görünüyor.

100mAh ufak bir güncelleme gibi görünebilir ama burada teknik kazanımdan daha önemli olan konu, pazarlama yarışı. Pil odaklı pek çok telefon 5000mAh kapasiteli pille gelirken, Lenovo teknik olarak 5100mAh ile kendisini bir adım üste yerleştirmeyi başarmış. Bu arada bu kadar büyük pil uzun sürede şarj olur diyenler için Lenovo P2'nin hızlı şarj özelliğinin desteklendiğini de not düşmek isterim arkadaşlar.

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Gelelim tasarım özelliklerine. İşin aslı telefonun genel görünümde radikal bir değişim olduğunu söylemiyeceğim belki ancak, detaylardaki gelişim çok daha rafine bir telefonun çıkmasını sağlamış. Özellikle 2.5 boyutlu ekran etkisi ve diamond cut dediğimiz kesim yöntemiyle bitirilen çerçeve kenarlarının kasanın kalanına daha iyi bir hava kattığı açık. Gelelim tasarım özelliklerine. İşin aslı telefonun genel görünümde radikal bir değişim olduğunu söylemiyeceğim belki ancak, detaylardaki gelişim çok daha rafine bir telefonun çıkmasını sağlamış. Özellikle 2.5 boyutlu ekran etkisi ve diamond cut dediğimiz kesim yöntemiyle bitirilen çerçeve kenarlarının kasanın kalanına daha iyi bir hava kattığı açık.

Üstelik artan pil kapasitesi ve gelişen donanım özelliklerine rağmen telefonun selefine göre daha ince ve hafif bir kasaya sahip olması da takdire şayan, Lenovo mühendislerinin gerçekten iyi bir iş çıkardığını not düşmem gerekiyor arkadaşlar. Telefonun genel görünümdeki belki de en belirgin fark, arka kısımda çıkıyor karşımıza. Vibe logosunun kaldırılmasına ek olarak daha önce didörtgene yakın profildeki LED flaş dizilimi bu defa dairesel formda tercih edilmiş. Metal bir kasaya sahip olan telefonda, anten performansında sinyalizasyon kaybı yaşanmaması adına alt ve üst kısımlarda plastik tercih edilmiş. Telefonun tamamı da metal olabilir ancak bu fiyat segmentindeki bir cihaz için ar-ge maliyeti artacağından genelde pek tercih edilmiyor.

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Telefonun ön kısmında parmakizi okuyucusu devam ederken, genel kontrol içinse sanal tuşlara yer veriliyor. Vibe P1'de de karşımıza çıkan sol taraftaki özel buton yerini korumayı başarmış. Anahtar formundaki bu buton yardımıyla telefonu hızlıca pil tasarruf moduna alabilmek mümkün. Ses kontrol ve güç butonları ise sağ tarafta toplanmış. Açıkçası elinize aldığınızda ergonomisi iyi, konntrolü kolay ve büyük piline kıyasla taşıması zor olmayan bir telefon hissiyatı yaratmayı başarıyor.



Lenovo P2'nin genel yazılım arayüzü ve kullanıcı deneyimi de oldukça iyi. Vibe P1'in bu konudaki iyi mirası üzerine daha iyi optimizasyon getiren telefonda, uygulama başlangıç hızı, uygulamalar arasında geçiş ve genel internet deneyiminin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Android 6.0.1 ile gelen telefon, Çinlilerin en azından bir büyük güncelleme garantisi kapsamında Android 7.0'ı alacağını düşünüyorum, aynı Android 5.1'den 6'ya yükseltilen Vibe P1 modelinde olduğu gibi. Telefonun kamerasıyla kısa bir süre geçirebildim ancak ilk izlenim olarak o tarafta da gelişim var gibi görünüyor. Telefonun ön kısmında parmakizi okuyucusu devam ederken, genel kontrol içinse sanal tuşlara yer veriliyor. Vibe P1'de de karşımıza çıkan sol taraftaki özel buton yerini korumayı başarmış. Anahtar formundaki bu buton yardımıyla telefonu hızlıca pil tasarruf moduna alabilmek mümkün. Ses kontrol ve güç butonları ise sağ tarafta toplanmış. Açıkçası elinize aldığınızda ergonomisi iyi, konntrolü kolay ve büyük piline kıyasla taşıması zor olmayan bir telefon hissiyatı yaratmayı başarıyor.Lenovo P2'nin genel yazılım arayüzü ve kullanıcı deneyimi de oldukça iyi. Vibe P1'in bu konudaki iyi mirası üzerine daha iyi optimizasyon getiren telefonda, uygulama başlangıç hızı, uygulamalar arasında geçiş ve genel internet deneyiminin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Android 6.0.1 ile gelen telefon, Çinlilerin en azından bir büyük güncelleme garantisi kapsamında Android 7.0'ı alacağını düşünüyorum, aynı Android 5.1'den 6'ya yükseltilen Vibe P1 modelinde olduğu gibi. Telefonun kamerasıyla kısa bir süre geçirebildim ancak ilk izlenim olarak o tarafta da gelişim var gibi görünüyor.

Bunu yorumlamak için detaylarını testlerini gerçekleştirmem gerekiyor ancak özellikle kamera başlangıç ve netleme hızları daha iyi gibi geldi bana. 13MP çözünürlüğündeki ana kamera Sony sensör kullanırken, özçekim kamerası ise 5MP çözünürlüğünde.

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Toparlamam gerekirse, Lenovo'nun yükselişi sürecek gibi görünüyor. P2 modeli büyük pili olan ama aynı zamanda keyifli kullanımdan ve mobiliteden taviz vermeyen kullanıcılar veya kurumsal hattı için başarılı bir ikinci telefon arzu eden profesyoneller için güçlü bir seçenek olacak gibi görünüyor. Ekim-Kasım gibi ülkemize gelmesini beklediğim Lenovo P2'nin fiyatı henüz belli olmasa da benim tahminim Vibe P1'in lansman fiyatından biraz daha yüksek olacağı yönünde. Toparlamam gerekirse, Lenovo'nun yükselişi sürecek gibi görünüyor. P2 modeli büyük pili olan ama aynı zamanda keyifli kullanımdan ve mobiliteden taviz vermeyen kullanıcılar veya kurumsal hattı için başarılı bir ikinci telefon arzu eden profesyoneller için güçlü bir seçenek olacak gibi görünüyor. Ekim-Kasım gibi ülkemize gelmesini beklediğim Lenovo P2'nin fiyatı henüz belli olmasa da benim tahminim Vibe P1'in lansman fiyatından biraz daha yüksek olacağı yönünde.

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Evet arkadşalar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Lenovo P2'ye yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Evet arkadşalar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Lenovo P2'ye yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.