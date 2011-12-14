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Lenovo Ideapad K1 video inceleme

7 yıl
76,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Lenovo'nun Android Honeycomb işletim sistemli tableti Ideapad K1'i inceledik. Şık tasarımıyla öne çıkan Ideapad K1,merak edilen diğer yönleri ve kullanım detaylarıyla bu videoda.

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brshr 7 yıl en beğenilen
koskoca donanım haber ekibi bir hdmi kablo bulamadı mı? yok artık. illa kutu içeriğine ne gerek var.
1 Yanıt Yanıtla +11
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ruyanfa0203 6 yıl
yok artık. illa kutu içeriğine ne gerek var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ITheBesTI 6 yıl
beyler şimdiki fiyatını blen varsa lütfen söylesin
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MxFxOx 7 yıl
Lenovo'dan daha iyi tasarıma sahip bir ürün beklerdim
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nty35 7 yıl
Şu an k1den yazıyorum
kalın olması dışında bence herhangi bir eksisi yok
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emiLL 7 yıl
kac ay cikicak diye bekledim geciktirdiler bende baska tablet aldim

archos g9 yeni versiyonu icinde gecerli bu oda cikamadi bi turlu
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K084K 7 yıl
ben beğendim güzel olmuş...
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Guest-6378DF164 7 yıl
opera web browser indirirsen izleyebilirsin bende de aynı sorun vardı.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Ağırlığı notebooklar ile yarışır:))
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DH Misafiri 7 yıl
Başarılı bir cihaz değil ve çok kalın. Bence bir tablet pc yi taşımak zor olmamalı. Benim favori tabletim: mobixir.com/...
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dmxerkan 7 yıl
Kamera şaka gibi.
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nickenegerekvar 7 yıl
Kalınlığı rakiplerine göre çok fazla ve yazılım kısmındaki optimizasyon sorunları var gibi.
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