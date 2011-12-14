Lenovo Ideapad K1 video inceleme

Bu videomuzda Lenovo'nun Android Honeycomb işletim sistemli tableti Ideapad K1'i inceledik. Şık tasarımıyla öne çıkan Ideapad K1,merak edilen diğer yönleri ve kullanım detaylarıyla bu videoda.

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