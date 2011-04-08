Lenovo ideapad Z560 video inceleme "Core i5 460M, Geforce M310, 4GB bellek, Rahat klavye"

Genel Yayın Yönetmeni
|biri bana yardım etsin lütfen.2010 yılında aldım z560 laptopu ilk defa ekran kardı güncellemesi yaptım ama şu an ekran ışıgını azaltamıyorum full parlak ekran gözlerim bozulcak yakında .bu nerden kısılıyor..
DH Misafiri
Denetim Masası\Donanım ve Ses\Güç Seçenekleri
|arkadaşlar bende z 560 kullanıcısıyım ne oyunlarda sıkıntı vr nede başka bişeyde.ısnma ve fan sesi kesinlikle yok malzeme kalitesi çok iyi..kullanmadan kimse yorum yapmasın
|Bu iğrenç bulunan notebookla cinema 4d ve 3dmax freehand corel photoshop ve birçok uyunu sorunsuz birşekilde kullanıyor ve oynuyorum düşük ekran kartı bit hızının yavaşığını anlayamayacağınızı düşünüyorum klavyesi de numerik ve çok kullanışlı ses performansıda gayet iyi bir çok farklı markadanın üst seviye notebooklarını kullanan biri olarak lenovonun ürettiği bana uyan her ürününü düşünmeden alacağım fikrini bende oluşturan bir ürün
|arkadaslar merhaba bende bu ürünü aldım ve oldukca basarılı buluyorum heleki oyunlardaki performans acısındanda asla bir sıkıntım olmadı cok sukur gayet basarılı buluyorum bir ürünü almadan eleştiriye magruz bırakılmasıda son derece yanlıs buluyorum aldınız veya almadınız bilemem ama eleştiri yapmadan once ürünü denenmesindeki önem daha büyük hele bir alın ürünü deneyin ondan sonra fikirler ortaya dökülür gerekli olumlu olumsuz eleştiriler yapılır ve ona göre değerlendirmeye alınır bence ön yargı olayından toplum olarak sıyrılmamız gerekiyor klavye oldukca sık ve kullanıslı fiyat performansıda oldukca ürünün özelliklerine nazaran cok güzel suanki fiyat politikası halen ucuzlugunu koruyor ben yurt dısında aldım ilk cıktıgı dönem içerisinde alacak olan arkadaslarımada özellikle tavsiye ediyorum fan sistemi ayrıca bir önem tasıyor harika bir sessizliğe sahip extrada bir tek dokunusla fan temizligi vs basarılı simdiden tesekkürler,
| Z560 kullanıcısıyım ve birkaç ay sonra 1.yılı olacak, sessizliği, ısınmaması, kaliteli kasası ve klavyesiyle gerçekten doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum. Ev arkadaşımın Asus N61 X64 i7 işlemcili dizüstü bilgisayarı bendeki z560 a kıyasla açılış kapanış ve ofis uygulamalarında yavaş kalıyor. i5 olmasına rağmen "Lenovo Enhanced Experience" özelliği sayesinde optimize edilmiş bir bilgisayara sahibim.
Bu arada oyun performansı demişken doğrudan bir kullanıcı olarak şunları söyleyebilirim COD MW2 ve Black Ops, NFS Hot Pursuit 2010 gibi oyunları bu bilgisayarla (hani o ekran kartını beğenmediğiniz) ve full halde bitirdim. Üstüne üstlük ev arkadaşımın Asus'u bu oyunlarda tabiri caizse soba gibi ısınmışken bende öyle bir sıkıntı yoktu.
Bugüne kadar pek çok dizüstü kullanma fırsatım oldu, o yüzden ben özellikle eski hp'den edindiğim tecrübeye de dayanarak "ISINMA" konusuna çok dikkat ederim. Lenovo z560 ise bugüne kadar beni hiç üzmedi bu konuda.
Saygılarımla
|ya şu saçma sapan eleştiri yapanlar kendi bilgisayar markalarını yada donanım özelliklerinide yazabilirler mi???
ben yukarıdaki laptopdan aldım gayet güzel oyun oynuyorum, programları kullanıyorum, hatta abartmamak şartıyla grafik programlarını bile kullanıyorum. fiyatına göre çok çok iyi bir marka ve laptop
yukarıdaki eleştriler aynı apple fanatiklerinin yazdıklarına benziyor.
tabi arada doğru söyleyenlerde var ama çoğuda saçmalık.
1400 küsür liraya aldım. bu fiyata gayet iyi bir laptop.
|Lenovo nun bu modeli ile ilgili araştırma yapıyor idim , çok işime yaradı bu incelemeniz elinize sağlık Mesut Bey.
|@ hkndvc
cihazın aynısı bir arkadaşımızda, yukarda yazdım. daha geçen gün bana geldi, aynı iş programını kullanıyoruz, benim LG A510 I7 core, cok ısındıgından surekli fan calistiriyor ve yetmedigi icin targus un bir laptop sogutma aparatından aldım.
bu cihaz ise yanımda durdugu 15-20 dakika müddetince net bir fan calistirma ve isinma sorunu yasatmadı. cihazın ofis uygulamalarında ve ofisle ilgili ortalama programlarda ısınma sorunu oldugunu dusunmuyorum, olsa alan abim hemen bana bildirirdi.
ekrana gelince, ekran bu kasa lap-topların ortalamasında ama fazlasını beklemeyin. parlak ekran bir kere, APPLE ın MACBOOK ları gibi degil, veyahut proları gibi degil. benim 3D destekli LG bu konuda cok onde. tepki sürelik birşey olması ama bu cihazlar WINDOWS 7 icin optimize edilmiş ve ekstra hızlandırılmış. VATAN bilgisayardaki satıcı bize öyle dedi ve gercekten öyle, benim LG den daha hızlı calisiyor. belki cozunurlugunde default olarak dusuk olmasının etkisi var. benim LG sonucta full hd ekran.
ses kalitesi ve mikrofon konusunda herhangi bir incelememiz olmadı.
|Acıkcası bu bilgisayarın bukadar eleştiri almasına şaşırdım. Ocak sonu gibi bu bilgisayarı vatan bilgisayardan aldım(1410 TL).Herkesin marka seçimleri farklıdır ama benim tercihim sadece dell ve lenovo. Aslında gönül isterdi bir sony bir apple almak ama bütcem kısıtlıydı. O dönem baktıgım i5 klasmanında pcler içinde en uygunu bu bilgisayardı. HP(ESKİ kullanıcısıyım) ve Asusta cevremdeki insanlardan cok şikayet duydum ve gördüm bu yüzdem tercihimi bu markaları eleyerek kullandım. Oyun benim için önemlidir ama performans daha önemlidir.
saygılar
|Mesut bey,
ürünün çalışma sıcaklıklarını ve gürültü seviyesini neden rakamsal değerlerle göstermiyorsunuz? Ayrıca ekranın görüntü kalitesi, tepki süresi, hoparlörlerin ses kalitesi, mikrofonun ses iletim netliği vs. vs. de önemli bence...
Yukarıda reklamdan ve paradan bahseden arkadaşlar da sanıyorum bu tarz bilgilerin verilmemesinden veya muallak ifadelerle geçilmesinden dolayı böyle bir tepki koydular.
Teşekkürler.
|İnceleme için teşekkürler Mesut Bey.
Yakında Packard Bell Ts11, Asus N53 gibi modellerin incelemelerini bekliyoruz. :)
|Mesut elinize sağlık. incelemeyi yoğunluktan henüz izleyemedim ama bu bilgisayarı sitenize almanız ve incelemiz bile konunun ne kadar göbeğinde olduğunu gösteriyor. DH'yı zaman zaman eleştiriyoruz ama hala bu işe gönül vermişliğiniz devam ediyor.
neden bunu yazdım, çünkü yaklaşık 2 hafta öncesinde acilen ofis işleri için bir dizüstü lazım oldu ve o gün içinde bilgisayarı alıp işi bitirmemiz gerekiyordu. en çok çeşidin olduğu vatan bilgisayar'a gittik ve bilgisayarlara baktık. i7li bir casper ve bu bilgisayar arasında ikilemde kaldı abimiz. ben bunu tercih et dedim, kardesi i7 dedi. sonunda hangisini istiyorsan onu al dedik ve bunu aldı.
şimdi ara ara yanıma geliyor, bilgisayarın çalışma hizina bakıyorum, ben kendisinden 1 ay evvel LG'nin, A510 modelini aldım, 3D destekli bir model cikti LG biranda geldi ve bitti, ekran kalitesi, FULLHD ve BLU-RAY destegi nedeniyle aldım. inan windows 7 calistirma hizi bu bilgisayarda cok daha iyi, yeni benim nerdeyse 600tl fazla verdigim i7'den daha hızlı calısıyor office uygulamaları ve windows 7'nin kendisi. özel bir sekilde hızlandırılmıs galiba.
aynı zamanda, touchpad'inin düğmelerinin yumuşak basışlı olması cok hoş, aliminyum kasası tok ve klavyesini zaten belirtmeye gerek yok, apple'in da kullandığı klavye. her anlamda aklımı çelen bir model oldu, ah keşke bunu alsamıydım dedigim oldu. lakin LG, BLU-RAY gostermesi ve ekran kalitesi ile içimdeki acaba hissini yatıştırıyor.
bu cihaz şu anda office uygulamaları için NUMLOCK lu bir bilgisayar arayan, fazla mobilite istemeyen ve windows 7 olsun, office programları olsun, hızlı acilis, az ısınma, -ısınma sorunu yok- sorunsuzluk isteyenler icin ideal bir bilgisayar.
DH ya bu modeli sitelerinde inceledikleri için teşekkürler.
Editör seçimi mi? Yukarıdaki ödülde "tavsiye eder" yazıyor. Bir ürünü tavsiye etmemiz o ürünü aldığınızda anlattığımız bütün işleri görebileceğinden ve malzeme kalitesinden emin olduğumuzun altını çizdiğimizi gösterir.
Biz dizüstüleri incelerken herşeyden önce malzeme kalitesi daha sonra da uzun kullanımlarda hayati önem taşıdığına inandığımız klavye ve benzeri donanımların kalitesini değerlendiriyoruz. Lenovo'nun Thinkpad serisindeki deneyimiyle geliştiştirdiği klavyenin kullanım kolaylığı zaten büyük bir artı ayrıca cihazı tek elle kaldırdığınızda oynayan parçaları olmaması, kasanın sağlamlık hissi de beğenimizi kazanan bir diğer etken.
Videoda kötü olan noktalar da söyleniyor, oyun oynamak istiyorsanız uzak durun deniyor. İş ve ev için uygundur denip bir de bu ortamlarda kullanacaklar için tavsiye ediliyor. Nerede yanlış var?
Sizin bu yorumlarınızı görenler videoyu baştan aşağı boş, yersiz ve dayanaksız övgülerle dolu sanıp belki de bunca emeği görmezden gelip videoyu izlemeyecekler.
Ben eleştirilere hiç bir zaman bir şey söylemiyorum ama fikir belirtirken "kaç lira aldın" "bu reklam videosu" vs demeden önce bu kanıya nasıl vardığınızı dayanaklarıyla belirtin, nasıl olması gerektiğini de söyleyin eleştiriniz yapıcı olsun, bunun üzerinden konuşalım.
Yukarıda sildiğim mesajlardan bir tanesinde kaç lira aldığımı bile soran olmuş. Eğer bu işi para için yapabilecek olanınız var ise açık adresimiz iletişim bilgilerimiz yazıyor. Gönderin CV'nizi gelin görüşelim sizler de incelemelerinizle yer alın.
Lütfen eleştiri yaparken harcanan emeği, karşınızdakinin de sizler gibi bir kullanıcı olduğunu düşünerek yorum yapın.
Sevgiler,
Mesut Çevik