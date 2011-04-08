Lenovo ideapad Z560 video inceleme "Core i5 460M, Geforce M310, 4GB bellek, Rahat klavye"

Lenovo'nun rahat klavyesi, Core i5 işlemcisi ve Geforce 310M ekran kartıyla ilgi çekici dizüstü bilgisayarı Z560'ı inceliyoruz. Şu sıralar ev ve ofis uygulamalarında yardımcı bir dizüstü arıyorsanız bu videoyu izlemeden karar vermeyin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.