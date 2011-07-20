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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo yeni tabletlerini duyurdu; ThinkPad Tablet ve IdeaPad Tablet K1

7 yıl
3,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ThinkPad X1 modeliyle ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar yarışına dahil olan Lenovo, uzun süredir konuşulan tablet bilgisayarlarını bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. IdeaPad Tablet K1 ve ThinkPad Tablet olarak isimlendirilen yeni bilgisayarların her ikisi de Google'ın Android 3.1 işletim sistemini kullanıyor ve Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alıyorlar.
Lenovo'nun yeni tabletlerinden IdeaPad Tablet K1, 64 x 13.3 x 189 mm boyutlarında ve 750 gram ağırlığında kasaya sahip. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde 10 noktali kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayarda 1GB DDR2-600MHz bellek kullanılırken, depolama içinse 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere kullanıcılara üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor.

Daha yüksek depolama kapasitesi için microSD kart slotuna sahip olan tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında 2MP çözünürlüğünde ön ve 5MP çözünürlüğünde arka kamera, ortam ışık sensörü, 802.11n WiFi, HDMI çıkışı, opsiyonel 3G ve 2 hücreli pil ile 10 saate kadar pil ömrü gibi detaylara yer veriliyor. IdeaPad Tablet K1'in 3G desteğine sahip olmayan 16GB'lık modeli 399$ olan etiket fiyatıyla Ağustos ayında satışa sunulacak.
ThinkPad serisi dizüstü bilgisayarları ile kurumsal alanda güçlü bir yere sahip olan Lenovo, tablet hamlesinde bu segmenti de unutmadı ve ThinkPad Tablet ile profesyonelleri hedef alan özel bir çözüm de hazırladı. Genel olarak K1 modeliyle benzer donanım özelliklerine sahip olan tablet bilgisayar, tasarım anlamında dikdörtgen formunda daha sade görünümlü, fiziksel butonları olan bir tasarıma imza atmış.
IPS panel kullanılan dokunmatik ekranı çizilme ve kırılmara karşı Gorilla Glass ile desteklenen ekran 178 derece görüş açısı sunuyor. 14mm kalınlığında olan ve hızlı not almak isteyenler için özel bir kalemi de olan tablet bilgisayarı ofis çalışmalarında daha efektif kullanmak isteyenler için fiziksel klavye aksesuarı da bulunuyor ve bu sayede tablet dilendiği takdirde bir dizüstü bilgisayara dönüştürülebiliyor.
Üzerinde tam boyutlu USB portu bulunan ve aGPS özelliği ile donatılan tablet aynı zamanda güvenliği önem veren kurumlar için SD kart şifreleme yeteneğine de sahip. 16GB kapasiteli modeli 499$ seviyesinden alınabilecek tabletin özel kalemi ise tabletle birlikte 30 dolara alınabiliyor. Lenovo'nun yeni tabletleri bugün itibariyle ön-sipariş listelerindeki yerlerini almış durumda. 

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vehbi 7 yıl
Tablet K1, fiyat (399 USD) ve teknik özellikler (bellek, micro SD kart desteği, pil süresi, HDMI çıkışı, çözünürlük) bakımından Asus Transformer ile aynı. Arka kısım bile neredeyse aynı malzeme. Asus'a karşı şansı olur mu, göreceğiz.
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mozanlar 7 yıl
idea pad u1 modeli ayrılabilir notbook tablet olarak 3 ay sonra mediamarkt mağazalarına giriş yapacaktır.bilgi göztepe mediamarkt.
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