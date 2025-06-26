Lenovo, Chromebook Plus 14 ile görsel ve işitsel çıtayı yukarı taşıyor

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Lenovo, ChromeOS tabanlı dizüstü bilgisayar ailesine dikkat çekici bir model daha ekledi. Yeni Chromebook Plus 14, özellikle görüntü ve ses alanındaki iddialı donanımıyla öne çıkıyor. 14 inç büyüklüğünde, dokunmatik destekli OLED ekranı WUXGA çözünürlük (1920 x 1200 piksel) sunuyor ve 60Hz yenileme hızına sahip. Bu ekranın sunduğu canlılık, Dolby Atmos uyumlu dört adet 2W hoparlörle destekleniyor. Lenovo, bu ses sistemiyle Chromebook serisinde bir ilki gerçekleştiriyor.

Cihazın kalbinde MediaTek Kompanio Ultra 910 işlemcisi yer alıyor. Grafik tarafında ARM Mali G52 birimi görev alırken, yapay zekâ iş yüklerinde 50 TOPS (trilyon işlem/saniye) gücünde bir NPU desteği sunuluyor. Chromebook Plus 14, 16GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 256GB’a kadar UFS depolama seçenekleriyle yapılandırılabiliyor.

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Kutusundan doğrudan ChromeOS işletim sistemiyle çıkan cihaz, bağlantı tarafında da oldukça güncel seçenekler sunuyor: iki adet USB-C 3.2 (DisplayPort destekli), bir adet USB-A 3.2, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.4 ve WiFi 7 yer alıyor.

Pil ömrü tarafında Lenovo'nun iddiası ise 12 saate kadar kesintisiz kullanım. Üstelik tüm bu donanım, yalnızca 1.25 kilogram ağırlığındaki alüminyum kasanın içine sığdırılmış. Fiyatı 649,99 ABD doları olarak belirlenen Lenovo Chromebook Plus 14, markanın resmî internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Bu yeni model, Lenovo’nun masaüstü tarafında tanıttığı Xiaoxin serisinin ardından mobil tarafta yaptığı dikkat çekici bir hamle olarak değerlendiriliyor.

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