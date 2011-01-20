Lexmark Genesis S815, Şıklık ve İşlevsellikte Lider Yazıcı Olmaya Aday

Lexmark Genesis S815 “4ü 1 arada” mürekkep püskürtmeli yazıcı, yeni dikey tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Baskı kalitesi ile göz dolduran ürün, dijital fotoğraf çerçevesi olarak da kullanılabilen ekranı sayesinde ofisinizi size özel kılıyor.

Dünyanın lider görüntüleme ürünleri, yazılımları, çözümleri ve hizmetleri sağlayıcısı Lexmark’ın yeni ve zarif, hepsi bir arada mürekkep püskürtmeli yazıcısı Lexmark Genesis S815, ofislere şıklık katıyor.

Dördü bir arada özelliğine sahip Lexmark Genesis S815 kopyalama, tarama, faks ve e-posta görevlerini tek dokunuşla yerine getirirken, yenilikçi dikey tasarımı, çığır açan Flash Scan (hızlı tarama) teknolojisi ve dijital fotoğraflar çerçevesi özelliğiyle de dikkatleri çekiyor.

Çekici tasarımı ile masalara modern bir hava katıyor.

Lexmark Genesis dikey tasarımı ile kalabalık çalışma masalarına dahi kolayca yerleştirilebiliyor. 11 cm (4.3 inç) genişliğindeki internet bağlantılı dokunmatik renkli ekranı ve kişisel tercihlere göre programlanabilmesi kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Şık tasarımıyla dikkatleri çeken Genesis S815, ofis masalarında dikkatleri çeken bir tasarım unsuru olarak yerini alıyor. Kullanıcının yükleyeceği resimleri sıralı olarak gösteren ürün, aynı zamanda dijital fotoğraf çerçevesi işlevi görüyor, ofislerin kişiselleştirilmesine yardımcı oluyor.

Lexmark Yenilikçi teknolojileri ile sektör lideri...

Lexmark’ın yeni Flash Scan teknolojisine sahip hepsi birarada yazıcısı Lexmark Genesis ile kullanıcılar belgeleri üç saniye içerisinde bilgisayarlarına aktarabilirken, anında önizleme özelliği sayesinde tarama, kopyalama veya faks işlemi öncesinde doküman içeriğini rahatlıkla görebiliyorlar.

Gelişmiş teknolojisi sayesinde daha hızlı, daha çevreci baskı...

Genesis S815 4ü 1 arada yazıcı, Wi-Fi-n teknolojisi sayesinde kablosuz bağlantı sağlıyor, işyerinde kablo kirliliğini önlüyor. Bu teknoloji ayrıca Wi-Fi-g’ye göre üç kat daha fazla kapsama alanı ve daha hızlı veri aktarımı ile internete daha kolay ve hızlı bağlantı imkanı sağlıyor.

İnternete doğrudan bağlantı özelliği sayesinde kullanıcılar, çeşitli Lexmark SmartSolutions uygulamalarının yanı sıra dokunmatik ekran üzerinden ilgi alanlarına göre otomatik RSS bildirilerine, fotoğraf paylaşım sitelerine doğrudan ulaşabiliyor, Twitter iletilerini eş zamanlı olarak takip edebiliyor.

Genesis S815, sadece tasarımı ile değil baskı kalitesi ile de dikkatleri çekiyor. Lexmark’ın patentli Vizix teknolojisine sahip yazıcının, yarı sabit baskı başlığı ve ayrı mürekkep kartuşları sayesinde kaliteli çıktılar daha ekonomik bir yöntemle alınabiliyor. Lexmark Genesis S815, bir dakikada 33 sayfa siyah-beyaz, 30 sayfa renkli baskıyı lazer kalitesinde alıyor.

Lexmark Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinan Emon, ürünü “Genesis S815 4ü 1 arada yazıcı, ofislere göz kamaştırıcı bir yenilik getiriyor. Zarafeti ve şıklığıyla göz doldururken, olağanüstü teknolojisi ve çığır açan tasarımıyla iş akışı içerisinde büyük kolaylık sağlıyor” şeklinde anlatıyor.

Lexmark Genesis, Şubat 2011 itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak.

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