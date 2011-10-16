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LibreOffice yeni platformlara yelken açıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Metro arayüzünü temel alacağı tahmin edilen yeni Office yazılımı ile ilgili çalışmaları devam ederken açık kaynak ofis yazılımları da daha fazla kullanıcının ilgisini çekmek adına yenilikler yapıyor.

OpenOffice.org platformunun sahibi Sun Microsystems'ın Oracle tarafından satın alınması ve lisans tartışmaları nedeniyle bu platformdan ayrılan bir grup geliştiricinin yayınladığı LibreOffice çözümü yeni platformlara yönelme kararı aldı.

Paris'te düzenlenen LibreOffice Konferansı'nda, çevrimiçi ofis araçlarının kullanıma sunulacağı, Android ve iOS versiyonları için uygulama geliştirileceği duyuruldu.

Çevrimiçi ofis araçları LibreOffice Online adıyla HTML 5 standardında tarayıcı tabanlı olarak sunulacak. Geliştiricisi ise aynı zamanda SUSE Linux geliştiricisi olan Michael Meeks. Projenin yayınlanması bir yılı bulabilir.

Android ve iOS için LibreOffice uygulaması çalışmaları da devam ediyor. Temel olarak tamamlanan çalışmalarda sürümler için kodların derlemesi işlemine geçildi. Projeyi hazırlayan ise GIMP açık kaynak resim düzenleyicisini Windows'a uyarlayan Tor Lillqvist.
Projenin amacı LibreOffice'i iPad ve Android tabletlerde de popüler hale getirmek. Yayınlanma tarihi olarak ise 2012-2013 aralığı öngörülüyor.

Fransız hükümeti LibreOffice çözümünü resmi olarak destekliyor. Paris'i de içine alan bölgede öğrencilere 800 000 LibreOffice yüklü USB diskler dağıtılacak ve bulut depolama desteği verilecek.
Hükümet bünyesinde de OpenOffice.org kullanan 500 000 Windows kullanıcısı LibreOffice çözümüne transfer edildi.

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Batuist 8 yıl en beğenilen
Önyargılar değişmediği sürece açık kaynak kullanımı ancak kamusal alanda devlet eliyle zorla kullandırılır. Ama iş firmalara gelince yeterince eğitim almamış yada alsa bile sadece microsoft ofis programlarını görmüş kullanıcıların önyargıları programların her ikisi aynı olsa bile firmalara para verdirip lisanslı ofis paketleri almaya zorluyor.
İş yerinde ofis programlarını sadece basit metin işlemcleri için dahi kullanan bir firmaya openofisi kullanmaya ikna edemedim. tüm bilgisayarlara binlerce lira verip ofis paketlerini almayı tercih ettiler ki bu durum içler acısı.. kullanılan sadece word ve basit metin içerikleri.. ama eğitimsizlik ve bilgisizlik firmalara gereksiz harcamalar yaptırıyor. açık kaynak kodlu yazılımcıların yada firmaların programlarını çok daha iyi anlatmaları ve insanları bilinçlendirmeleri gerekiyor.
Önyargılar değişmediği sürece açık kaynak kullanımı ancak kamusal alanda devlet eliyle zorla kullandırılır. Ama iş firmalara gelince yeterince eğitim almamış ya...
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DH Misafiri 7 yıl
Benm evimde 3g tek cekiyor edge full cekiyor degisme olmadigi icin 3g tek cekiste kullaniyorm ve 3 g kapama olmadigi icin bu cihaz chic bir verim saglamiyor evdeyken tam bir çöp yardimci olabilcek brisi varsa sevinirim tskrler
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Gs_Emre 7 yıl
Libre Office son betasını kullanıyorum çok iyi bir ivme yakalamışlar, işim düşmedikçe windowsa geçmiyorum (office için değil bu arada autocad vs).
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abdulmusavvir 8 yıl
KaraKanarya'nın dediği doğrudur, Libre Office'i yayan adamlardan biriyimdir, çokça teşekkür aldım ama şikayet tektük halledilebilir şeylerdi, birine Libre Office kuracaksanız Outlook kullanıp kullanmadığını sorun, kullanmıyor yada ne olduğunu bilmiyorsa %90 Libre Office'den memnun kalıyorlar. Outlook kullanan birisi, Libre Office kullanmak için mail işlerini Windows Live Mail ile halletmeye çalıştı ama alışamadı, Live Mail'in yeni sürümü çıksın, daha kimseye Outlook sormam.
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okanunal 8 yıl
Uzun zamandır Pardus kullanıyorum. Doğal olarak OpenOffice ile başlayan serüven şimdi Libre ile devam ediyor. Çok memnunum. Bir öğretmen olarak hesap tablosu, kelime işlemci, sunum en çok kullandıklarım oluyor. Bu üçünü de tam performansla kullanabiliyorum. Hatta daha düne kadar Microsoft ürünlerinde bulunmayan pdf dönüştürmenin özgür yazılımlarda içinde bulunması büyük bir artıdır. Makrolarla çok az bir süre uğraştım üstelik pek kullanmadım. Ancak neredeyse bütün işlevleri zaten Libre Office ile de yapılabileceğini düşünüyorum. Thunderbird yerine Outlook kullanmak isteyen çıkacağını zannetmem. Zaten tarayıcıdan Gmail kullanmak çok daha hoş gibi geliyor bana.

Kısa ve öz olarak tüm okullarda ve devlet dairelerinde Pardus ve özgür yazılım zorunlu olmalıdır. Çok özel Mirosoft bağımlısı program kullanmayan işletmelerin de bir an önce özgür yazılımlara geçmesi işletme masraflarını önemli ölçüde azaltacaktır. Libre Office olsun, Pardus olsun özgür yazılımlar hakkında kısa bir araştırmayla her konuda yeterli bilgi bulunabiliyor. Kapalı kaynak kodlu donanımlardan almayarak da sorun yaşamadan bir ömür özgür yazılım kullanabilirsiniz.
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sertacarslan 8 yıl
Evimdeki bilgisayarda uzun süre linux kullandım, oğlum büyüyünce oyunlar nedeniyle Winsows'a dönmek zorunda kaldım.
İş bilgisayarımda da bir süre Linux kullanmaya çalıştım. Openoffice zayıf Excel türevi nedeni ile (Calc) işimi görmedi. Döndüm, Microsoft Office kurdum, o da uyumsuzluk problemleri nedeniyle (özellikle makrolarda) işime yaramadı. Mecburen Windows'a dönüş yaptım.
Ofis yazılımlarını etkin şekilde kullanan kullanıcılar-işletmeler için açık kaynak kodlu ofis yazılımların alınacak çok yolu var maalesef ve bu durum Linux'un yaygınlaşmasına da darbe vuruyor. Ofis yazılımları tamam olsa, SAPGUI'nin Linux versiyonu da var zaten, büyük işletmelerde Linux işi çözülecek, şirket yüzbinlerce dolar tasarruf edecek. Ofislerde Linux kendine yer buldukça diğer ERP programları da Linux'a destek vermek zorunda kalacak, Linux'un yükselişi ivme kazanacak.
Ama sadece mektup yazılan, basit prezentasyonlar ve tablolar kullanılan bir işletmede açık kaynak kodlu ofis yazılımlarının kullanılmaması akıl işi değil.
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Menow 8 yıl
LibreOffice'in Office2010'dan tek eksiği exel tablosunun göresilin Office2010'a göre daha vasat oluşu. Gösellik anlamında Office2010 neyazıkki çok daha modern ve berrak bir görüntüye sahip.
Ama LibreOffice 'de bence işini çok çok güzel yapıyor. Birtek exel tablolarının görselliğini beğenemedim. Sanki Office97 gibi bir tablo ne yalan söyleyeyim.
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1963bursa 8 yıl
Libre Office çıkmadan önce Open Office kullanıyorduk, 3 aydır Libre Office kullanıyoruz, memnunuz, bu forumdan baba_mustafa'nın da kullandığını ve bir çok müşterisine Libre Office kurduğunu biliyorum, epey zamandır Office2010 falan gibi microsoft türevli ofis görmedim, yayılan çevrede yaygın, yayılmayan yer de illaki olacaktır, bence tanınabilirlik, kabul görme gibi falan problemleri Libre Office çoktan aştı. Kullanmayanlarda diğer ofis yazılımlarına bir süre yüklü paraları öderler, illaki bir noktada İllallah derler.
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Batuist 8 yıl en beğenilen
Önyargılar değişmediği sürece açık kaynak kullanımı ancak kamusal alanda devlet eliyle zorla kullandırılır. Ama iş firmalara gelince yeterince eğitim almamış yada alsa bile sadece microsoft ofis programlarını görmüş kullanıcıların önyargıları programların her ikisi aynı olsa bile firmalara para verdirip lisanslı ofis paketleri almaya zorluyor.
İş yerinde ofis programlarını sadece basit metin işlemcleri için dahi kullanan bir firmaya openofisi kullanmaya ikna edemedim. tüm bilgisayarlara binlerce lira verip ofis paketlerini almayı tercih ettiler ki bu durum içler acısı.. kullanılan sadece word ve basit metin içerikleri.. ama eğitimsizlik ve bilgisizlik firmalara gereksiz harcamalar yaptırıyor. açık kaynak kodlu yazılımcıların yada firmaların programlarını çok daha iyi anlatmaları ve insanları bilinçlendirmeleri gerekiyor.
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