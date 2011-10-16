LibreOffice yeni platformlara yelken açıyor

Microsoft'un Metro arayüzünü temel alacağı tahmin edilen yeni Office yazılımı ile ilgili çalışmaları devam ederken açık kaynak ofis yazılımları da daha fazla kullanıcının ilgisini çekmek adına yenilikler yapıyor.





OpenOffice.org platformunun sahibi Sun Microsystems'ın Oracle tarafından satın alınması ve lisans tartışmaları nedeniyle bu platformdan ayrılan bir grup geliştiricinin yayınladığı LibreOffice çözümü yeni platformlara yönelme kararı aldı.





Paris'te düzenlenen LibreOffice Konferansı'nda, çevrimiçi ofis araçlarının kullanıma sunulacağı, Android ve iOS versiyonları için uygulama geliştirileceği duyuruldu.





Çevrimiçi ofis araçları LibreOffice Online adıyla HTML 5 standardında tarayıcı tabanlı olarak sunulacak. Geliştiricisi ise aynı zamanda SUSE Linux geliştiricisi olan Michael Meeks. Projenin yayınlanması bir yılı bulabilir.





Android ve iOS için LibreOffice uygulaması çalışmaları da devam ediyor. Temel olarak tamamlanan çalışmalarda sürümler için kodların derlemesi işlemine geçildi. Projeyi hazırlayan ise GIMP açık kaynak resim düzenleyicisini Windows'a uyarlayan Tor Lillqvist.

Projenin amacı LibreOffice'i iPad ve Android tabletlerde de popüler hale getirmek. Yayınlanma tarihi olarak ise 2012-2013 aralığı öngörülüyor.





Fransız hükümeti LibreOffice çözümünü resmi olarak destekliyor. Paris'i de içine alan bölgede öğrencilere 800 000 LibreOffice yüklü USB diskler dağıtılacak ve bulut depolama desteği verilecek.

Hükümet bünyesinde de OpenOffice.org kullanan 500 000 Windows kullanıcısı LibreOffice çözümüne transfer edildi.