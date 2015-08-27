Linux 24 yılı geride bıraktı

Açık kaynak yazılım dünyasında önemli bir adım sayılan ve Windows haricinde işletim sistemi kullanmak isteyenlere geniş bir yelpazede çözümler sunan Linux platformu 25 Ağustos itibariyle 24. yılını geride bıraktı.





25 Ağustos 1991 yılında Linus Torvalds, Minix iletişim platformu üzerinden yeni bir işletim sistemi geliştirdiğini resmen duyurmuştu. Sadece hobi amaçlı geliştirdiği Linux için Torvalds geniş bir donanım desteği sunacak imkanlara da sahip değildi.





Linux'un hep küçük bir hobi çalışması olarak kalacağını düşünen Torvalds, projeyi diğer geliştiricilere açmasının ardından ekosistem hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Ubuntu gibi popüler dağıtımlar ortaya çıktı ve Linux platformu milyonlara ulaştı.





Sadece masaüstü tarafında değil Android platformu, otomotiv sektörü, uzay endüstrisi gibi pek çok alanda Linux izlerine rastlamak mümkün. Ancak masaüstü tarafında Linux halen yüzde 1-2 civarında kullanıcı oranına sahip.

https://groups.google.com/forum/#!original/comp.os.minix/dlNtH7RRrGA/SwRavCzVE7gJ