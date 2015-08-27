Linux 24 yılı geride bıraktı

Haber Editörü
Açık kaynak yazılım dünyasında önemli bir adım sayılan ve Windows haricinde işletim sistemi kullanmak isteyenlere geniş bir yelpazede çözümler sunan Linux platformu 25 Ağustos itibariyle 24. yılını geride bıraktı.
25 Ağustos 1991 yılında Linus Torvalds, Minix iletişim platformu üzerinden yeni bir işletim sistemi geliştirdiğini resmen duyurmuştu. Sadece hobi amaçlı geliştirdiği Linux için Torvalds geniş bir donanım desteği sunacak imkanlara da sahip değildi.
Linux'un hep küçük bir hobi çalışması olarak kalacağını düşünen Torvalds, projeyi diğer geliştiricilere açmasının ardından ekosistem hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Ubuntu gibi popüler dağıtımlar ortaya çıktı ve Linux platformu milyonlara ulaştı.
Sadece masaüstü tarafında değil Android platformu, otomotiv sektörü, uzay endüstrisi gibi pek çok alanda Linux izlerine rastlamak mümkün. Ancak masaüstü tarafında Linux halen yüzde 1-2 civarında kullanıcı oranına sahip.
https://groups.google.com/forum/#!original/comp.os.minix/dlNtH7RRrGA/SwRavCzVE7gJ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
MS Windows son kullanıcı için bazı artı özelliklere sahip doğrudur.Ancak bugün olmasa bile geçmişe gittiğimizde Windows'un geliştirilmesinde Linux'ta olduğu gibi alın teri göremiyorsunuz, daha çok ticari zeka ile liderliğe yükselmiş bir şirket var önümüzde.
Kişisel bilgisayarların ilk ortaya çıktığı döneme gidelim ve Microsoft'un kuruluş hikayesine bakalım.
Bilgisayar piyasası çoktan oluşmuş ve IBM pazarın lideri durumunda. Fakat henüz kişisel bilgisayar
kavramı oluşmamış, IBM sıradan insanların bilgisayara ihtiyaç duyabileceğini düşünmüyor. İlk
kişisel bilgisayar girişimi Apple'dan geliyor ve satışlardan üç yıl içerisinde 117 milyon dolar gibi bir
gelir elde ediyorlar. Bunun sonrasında IBM de yarışa katılmaya karar veriyor.İlk başta Apple'ı satın
almaya çalışan IBM, başaramayınca biri yazılım diğeri çip üretecek iki şirketle anlaşıyor ve kendi
bilgisayarlarını üretmeye koyuluyor.
Yazılım şirketi elbette işletim sistemi meselesini halledecekti ve şirket 75 000 $ karşılığında Gary
Kindall'dan kendisinin yazdığı Qdos sistemini aldı ve belli geliştirmeler sonrasında MS-Dos adı
altında IBM ile anlaşma imzaladılar.Şirket her bilgisayar satışından pay alacaktı.
'Personal Computer' adı verilen ilk bilgisayarlar 1981'in sonlarında tanesi 3000 $ fiyatla satışa çıktı
ve büyük bir patlama yaşandı. İki yıl içinde 500 bin cihaz satıldı ve yazılım şirketinin gelirleri
inanılmaz büyüdü. Pek çok şirket IBM uyumlu bilgisayarlar üretmeye başladı ve bu cihazlarda MS-
Dos kullanılıyor,şirket her cihazdan pay alıyordu. Tabi ki 31 yaşında en genç milyarder olan şirketin
patronu Bill Gates şirket de Microsoft'tu. (IBM'in anlaştığı diğer şirket ise bugün işlemci
üretiminde tekel konumundaki İntel olacaktı.)
Microsoft'un başarısı ne özgün bir buluşun ne de yoğun bir çalışmanın ürünüydü. İşletim sistemi
rakiplerine göre fazlasıyla sorunluydu fakat standartları IBM belirliyordu ve MS-Dos'la boğuşmak
tüketicinin sorunuydu
Bill Gates 1983 yazında Apple'ın grafik arayüzlü bilgisayarlar çıkaracağı haberini aldı.Bu şekilde
bilgisayarlar çok daha kolay kullanılır hale gelecekti. Gates hemen benzer bir sistemin kendileri
tarafından da hazırlandığını duyurdu.Fakat böyle bir hazırlık yoktu. Apple'ın atağına karşılık
geliştirilen Windows adındaki grafik arayüzlü sistem Kasım 1985'te çıkabildi piyasaya. Tam bir fiyaskoydu. Microsoft kullanılabilir ilk Windows versiyonunu ancak beş yıl sonra çıkarabildi.
Başlangıçta IBM'in yardımıyla sonrasında da mali gücü ve ayak oyunlarıyla yazılım sektörünün
önemli şirketleri arasına girdi.Bu yükselişte Microsoft-İntel işbirliği de rol oynadı. İntel, geliştirdiği
yeni işlemcinin bilgilerini en önce Microsoft ile paylaşıyordu.
Büyük reklam kampanyaları hazırlandı. Örneğin Windows 95'in tanıtımı için dünya çapında bir
program yürütüldü ve bu iş için 150 milyon dolar harcandı.Kampanya çerçevesinde Gates,Taksim'de kurulan dev ekrandan İstanbul halkına seslenmişti.
Windows 95 alıcılarına yeni sistemin öncekiler gibi kitlenmeyeceği vaat ediliyordu. Ancak bu
vaadin gerçekleşmesi Windows 98 sürümüne kaldı fakat onda da Gates Windows 98'in tanıtımını
yaparken sistem kameralar önünde çöktü.
Medya Gates'i parlatıkça parlattı:
O, sıfırdan başlayan ve yalnızca beyin gücünü kullanarak zenginleşen biri olarak, kapitalizmin hala bir fırsatlar cenneti olduğunun somut bir örneğiydi.
Kısacası Microsoft ne diğer şirketlerden daha iyi yazılım ürettiği ne de tüketiciyi düşündüğü için
pazarın lideri haline geldi,tek yaptığı rakip firmaların yazılımlarının kötü kopyalarını çıkarmak ve
IBM ile olan anlaşması sayesinde bu programları sisteminde önyüklü olarak sunmasıydı.
İnsanlar Windows'a alışmışsa da bunun sebebi başlangıçtan bu yana satılan cihazların içinden
Windows çıkması ve yürütülen reklam kampanyaları. Sonrasında zaten insanlar alıştıkları şeyi terk
etmediler. Ve Microsoft mali gücü sayesinde kendine çektiği yetenekli mühendislerle her alana el
attı ve yayıldı. Özgür yazılımın arkasında ne IBM ne de İntel gibi şirketler vardı,devasa reklam
kampanyaları yapacak mali güç hiç yoktu. Yoksa bugün Windows yerine bambaşka bir sistem de
piyasaya hakim olabilirdi. Sonuçta bu bir ticari mücadele olarak şekillendi ve ticarette işe yarayacak
kurnazlığı becerebilenler ekmeğini yediler.
Linux ise kendi başına bugünlere gelmiş bir sistemdir ve gelişmeye açık olanın özgür olan olduğunu göstermiştir.
Komut yazarken de birşeyler öğrenme imkanı sunuyor.
Hızlı ücretsiz stabil olmasıda başka bir artısı.
(Not: Bence masa üstü PC ler içinde Linux çok iyidir. Kullanıcı kitlesi olarak hak ettiği yerde değil. önümüzdeki 10-20 yıl içinde %4 kullanım oranı yakalayabileceğini düşünüyorum)
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