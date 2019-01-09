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Livio AI akıllı işitme cihazı kendi dijital asistanına sahip oldu

Sürekli işitme cihazı kullanmak zorunda olanlar için aynı zamanda dijital asistan kullanmak da mümkün hale geliyor. Livio AI adındaki işitme cihazı bu alanda bir ilk oldu.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Starkey firmasının yaklaşık bir üzerinde çalıştığı Livio AI akıllı işitme cihazı CES 2019 fuarında son haline kavuştu. Cihaz işitme zorluğu yaşayanlara ve yaşlılara yönelik önemli özellikler barındırıyor.

Livio AI özellikleri

Livio AI geleneksel işitme cihazı tasarımına sahipken yapay zekâ tabanlı bazı fonksiyonlara sahip. Örneğin dışarıdaki gürültünün seviyesini algılayarak kullanıcıya daha yüksek bir ses sunabiliyor. Veya konuma göre ayarladığınız farklı profiller arasında geçiş yapabiliyor.

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Cihaz Alexa dijital asistanı ile entegre çalışıyordu. Bunun üzerine firma bir de Thrive adında Google Assistant destekli bir dijital asistan eklemiş. Kullanıcılar doğrudan bu asistan ile iletişime girerek sorularına cevap alabiliyor.

Livio AI işitme cihazının diğer bir önemli özelliği düşmeleri algılayabilmesi. Böyle bir durumda belirlenmiş olan numaralara acil çağrılar yapılıyor ve yaşlı kullanıcının hayatını kurtarma şansı oluyor. Yine özel bir sensör ve yapay zekâ ile kullanıcının kalp atışları kontrol altında tutuluyor ve anormal ritimler saptanabiliyor.

Diğer taraftan fiziksel aktivitelerinizi algılayarak ölçümler yapıyor ve beyin sağlığınıza etkilerini analiz ediyor. Cihazın bunları akıllı telefon ile bağlanmadan yapabildiği ifade ediliyor. Telefon bağlandığında ise analizler Thrive uygulaması ile ekrana geliyor. Livio AI yıl içerisinde 20 ülkede satışa sunulacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/08/livio-ai-hearing-aid-device-smart-wearables/ Yorum Yaz
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