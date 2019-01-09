Samsung’dan 98 inçlik 8K televizyon

CES 2019 fuarında en önemli kategorilerden birisi elbette televizyonlar. Üreticiler bu yıl içerisinde piyasaya sürecekleri yeni televizyon modellerini fuarda sergiliyor. Samsung bunlardan birisi.

Samsung Q900 serisi özellikleri

Bu yıl içerisinde akıllı televizyonlarına iTunes, AirPlay 2, Google Assistant gibi pek çok özelliği sunmaya hazırlanan Samsung, yeni model açısından da zengin bir yelpaze sunuyor. Bunlar arasında 85 ve 98 inçlik 8K televizyonlar bulunuyor.

Ekim ayında 85 inç boyuta sahip QLED tabanlı 8K televizyonunu tanıtan Samsung dikkatleri üzerine çekmişti. Fuarda tanıtılan 98 inçlik versiyon ise boyut açısından Samsung’un çıtayı daha da yukarı taşıdığını gösteriyor.

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Samsung’un yeni 8K QLED televizyonları Q900 serisi altında toplanacak. 85 ve 98 inçlik modellerin yanında 65 inç, 75 inç ve 82 inç boyutunda 3 model daha yer alıyor. Samsung yeni serisinde önemli özelliklere yer vermiş.

İlk olarak yeni seride Quantum Processor 8K işlemci kullanılıyor. Yapay zekâ tabanlı olan işlemci farklı kaynaklardan içerikleri en iyi şekilde 8K çözünürlüğe yükseltiyor. İkinci olarak yapay zekâ televizyon rehberine de entegre ediliyor ve kullanıcıya en uygun içerik öneriliyor.

Bixby akıllı asistanın son versiyonunu barındıracak olan televizyonlar için bir fiyat açıklanmadı. Bununla birlikte başlangıç fiyatının 10000$ civarında olması bekleniyor.