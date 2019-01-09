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Samsung’dan 98 inçlik 8K televizyon

QLED teknolojisini televizyonlarında daha sık kullanmaya başlayan Samsung boyutları da arttırıyor. CES 2019 fuarında tam 98 inç boyutunda 8K QLED televizyon tanıtıldı.
4 ay
6,8b
1
8
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarında en önemli kategorilerden birisi elbette televizyonlar. Üreticiler bu yıl içerisinde piyasaya sürecekleri yeni televizyon modellerini fuarda sergiliyor. Samsung bunlardan birisi.

Samsung Q900 serisi özellikleri

Bu yıl içerisinde akıllı televizyonlarına iTunes, AirPlay 2, Google Assistant gibi pek çok özelliği sunmaya hazırlanan Samsung, yeni model açısından da zengin bir yelpaze sunuyor. Bunlar arasında 85 ve 98 inçlik 8K televizyonlar bulunuyor.

Ekim ayında 85 inç boyuta sahip QLED tabanlı 8K televizyonunu tanıtan Samsung dikkatleri üzerine çekmişti. Fuarda tanıtılan 98 inçlik versiyon ise boyut açısından Samsung’un çıtayı daha da yukarı taşıdığını gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Dell Alienware’den 55 inçlik OLED oyuncu monitörü"

Samsung’un yeni 8K QLED televizyonları Q900 serisi altında toplanacak. 85 ve 98 inçlik modellerin yanında 65 inç, 75 inç ve 82 inç boyutunda 3 model daha yer alıyor. Samsung yeni serisinde önemli özelliklere yer vermiş.

İlk olarak yeni seride Quantum Processor 8K işlemci kullanılıyor. Yapay zekâ tabanlı olan işlemci farklı kaynaklardan içerikleri en iyi şekilde 8K çözünürlüğe yükseltiyor. İkinci olarak yapay zekâ televizyon rehberine de entegre ediliyor ve kullanıcıya en uygun içerik öneriliyor.

Bixby akıllı asistanın son versiyonunu barındıracak olan televizyonlar için bir fiyat açıklanmadı. Bununla birlikte başlangıç fiyatının 10000$ civarında olması bekleniyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/samsung-q900-8k-tvs/ Yorum Yaz
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Spider_hip 4 ay en beğenilen intel7mix
Daha eskiden evlerde inch bile yokken :D 37 ekran, 51 ekran 55 ekran derdik. 70 ekrana vay büyükmüş derdik ki kendisi 27inch yapıyor yaklaşık :)
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Spider_hip 4 ay Xit
Yok haklısınız burada baya bir eksik var. İlk resmi katlanabilir telefon Royole FlexPai çıktı. Bunun bile haberi yok. Sabahtan akşama apple samsung haberi yapılıyor. 2 senedir katlanır telefonu çıkarıyorlar haberi yapılıyor. Bir anda herkesi ters köşeye yatırıp Royole ilk katlanabiliri çıkartıyor ama ses yok. Apple çıkartmış olsa haberi paragraf paragraf 3 e 5 e bölüp 40 kere konu açarlardı.
Yok haklısınız burada baya bir eksik var. İlk resmi katlanabilir telefon Royole FlexPai çıktı. Bunun bile haberi yok. Sabahtan akşama apple samsung haberi yapıl...
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ssbrutality 4 ay
Şu Upscale olayından nefret ediyorum...Sahte Doğal Kaynak Suyu içmek gibi bir şey.. Yanıltmacadan başka bir şey değil. 128 Kbps Mp3'ü Sacd 'ye yükseltmek gibi saçma sapan bir hal aldı pazarlama furyası.Ama bunlarda göz de olsa kulakta olsa ne me çare.
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sniper23 4 ay
98 inç 8K'nın gücünü ancak görmek için yeter.
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Xit 4 ay
Ben mi kaçırdım bilmiyorum ama ces 2019 u youtube dan izliyorum lg ve samsung 2 gündür hdmi 2.1 standartını 2019 tv lere getirdiğini söylüyorlar ama donanımhaber ilk gün bu haberi vermeleri gerekirken daha ses seda yok ces te ne yapıyorlar merak ediyorum...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Spider_hip 4 ay Xit
Yok haklısınız burada baya bir eksik var. İlk resmi katlanabilir telefon Royole FlexPai çıktı. Bunun bile haberi yok. Sabahtan akşama apple samsung haberi yapılıyor. 2 senedir katlanır telefonu çıkarıyorlar haberi yapılıyor. Bir anda herkesi ters köşeye yatırıp Royole ilk katlanabiliri çıkartıyor ama ses yok. Apple çıkartmış olsa haberi paragraf paragraf 3 e 5 e bölüp 40 kere konu açarlardı.
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ONIONBUD 4 ay
Koskoca araştırmacı editör de size, 98 inç ekran 2,5 metre çapraz boyu gösteriyor diyecek hali yok ya , bari ben deyvereyim.
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Seyrim 4 ay
:) bizim salonlara fazla gelir o.. Ancak toplu maç izlenen yerlerde ancak görürüz..
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intel7mix 4 ay
Eskiden 55 inç görünce vay be ne kadar büyük derdik şimdi 65 inç başlar olmuş.
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Spider_hip 4 ay intel7mix
Daha eskiden evlerde inch bile yokken :D 37 ekran, 51 ekran 55 ekran derdik. 70 ekrana vay büyükmüş derdik ki kendisi 27inch yapıyor yaklaşık :)
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